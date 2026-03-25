従来、データ検索という用語は、クエリー言語を使用してデータベースから構造化データを取得することを指していました。しかし、データ量の拡大とテクノロジーの進歩に伴い、この用語は、構造化、非構造化を問わず、無数のデータ・タイプの検索に関連付けられるようになりました。

データ検索ツールを使用することで、企業ユーザーや研究者などは、手動でアクセスするには困難または現実的でないソースから、質問への回答を見つけたり、重要なデータ・ポイントを特定したりできます。データ検索ツールを使用することで、企業ユーザーや研究者などは、手動でのアクセスが困難または法外と思われるソースからの質問に対する答えを見つけたり、重要なデータ・ポイントを見つけたりすることができます。

かつては初歩的なデータベース検索に限られていたデータ検索システムも、今日では複雑なデータ要求を管理し、より多くのナレッジ・ベースに接続し、クエリー実行を動的に最適化できるオートメーションや人工知能（AI）技術によって強化されることが多くなっています。機械学習、自然言語処理、検索拡張生成（RAG）は、クエリーへの応答として提供されるデータの精度と関連性を向上させるのに役立ちます。