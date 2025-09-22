医療従事者が生成AIを活用してデータとワークフローを変革
高く評価されている医療施設向けのサービスプロバイダーは、カスタマー・サービスと効率的なオペレーションへの取り組みによって常に認められてきました。しかし、企業全体のデータの断片化された性質、非効率的なワークフロー、リアルタイムの洞察の欠如により、重大な課題に直面していました。
大規模なドキュメント・リポジトリーと複雑で大量のコンプライアンス・データを抱える同社の経営陣は、連携してアクセスできない異種のシステムやリポジトリーから重要な情報を探し出すのに数え切れないほどの時間を費やしていました。また、ワークフローが複雑であったため、意味のあるインサイトを抽出することはほぼ不可能であり、医療基準に準拠しながら効率的にサービスを提供する同社の能力に直接的な影響を及ぼしていました。これらのプロセスにより、意思決定が遅くなり、コンプライアンスリスクが発生する可能性がありました。
まさに、変化の時でした。
こうした課題に取り組むため、この医療従事者は、IBMのSilver Business PartnerであるC-Metric社に、同社のAIバーチャル・アシスタント・ソリューションであるAivioの活用を依頼しました。
IBM® watsonx Assistantのバーチャル・アシスタントとともに構築されたAivioは、高度な自然言語処理（NLP）機能を提供し、シームレスな対話と文脈に応じた適切な応答を可能にしました。運用管理者や経営幹部は、バーチャル・アシスタントと簡単に対話し、膨大な文書リポジトリーからでも特定のデータを取り出すことができるため、手動での検索が不要になります。このソリューションは、安全なAPIと役割ベースのアクセスを通じて、既存のシステムと統合します。この方法は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）、一般データ保護規則（GDPR）、システムおよび組織管理2（SOC2）のフレームワークへの準拠が求められる業種・業務において、データ・プライバシーの確保に役立ちます。さらに、AivioのMicrosoft Excel用アナライザーは、大規模なデータセットの分析を合理化し、担当チームのアクション・アイテムを特定します。
Aivioの拡張性とクラウド対応性により、IBM® Cloud、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、またはオンプレミス環境での柔軟なデプロイメントが可能になります。クライアントは、watsonx Assistantに加えてエンタープライズ・グレードのAIスタジオであるIBM® watsonx.ai使用しています。IBM watsonx.aiは、IBM® Graniteの基盤モデルをデプロイして、詳細かつコンテキストに応じた応答を生成します。このソリューションには、検索拡張生成（RAG）を適用して理解度と関連性を向上させるIBM® Watson Discoveryのドキュメント理解プラットフォームも含まれています。これらのテクノロジーを組み合わせることで、AivioのAIを活用した検索、会話機能、エンタープライズ・グレードのセキュリティーの基盤を提供します。
全体として、Aivioは医療従事者のデジタル・トランスフォーメーションにおいて効果的なソリューションであることが証明され、長期的な拡張性、規制の遵守、収益性の向上を実現しました。
医療従事者は、オペレーションの変革を経験しました。Aivioがデータ検索を大幅に合理化したことで、これまで必要だった時間よりも非常に短時間で、従業員が重要な情報にアクセスできるようになりました。バーチャル・アシスタントの統合により、自動化されたデータ検証と処理により、データ・エラーが99%も削減されました。この統合により、レポートと分析の正確性が確保され、患者ケアの質が向上しました。
さらに、同社は、運用コストの40%削減、データ・アクセスの85%高速化、年間15万米ドルのコスト削減、年間25万米ドル以上の追加収益など、大幅なROIを達成しました。
医療従事者は今後を見据えて、Aivioの機能をさらに活用してイノベーションを推進し、患者ケアを向上させることを計画しています。同社は、AIを活用したソリューションからさらなる価値を引き出すことを目指して、追加のデータ・ソースとワークフローをAivioに統合することを検討しています。C-Metric社とIBMを信頼できるパートナーとして迎え、医療従事者はAIの力を活用して医療サービスの提供を再定義し、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みを続ける体制ができています。
IBM® watsonxポートフォリオのAI製品が、データ・アクセスの合理化、意思決定の強化、業務効率の向上にどのように役立つかをご覧ください。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、Granite、IBM Cloud、IBM Watson、IBM watsonx、watsonx.ai、およびwatsonx Assistantは、米国およびその他の国または地域におけるIBMコーポレーションの商標または登録商標です。
Microsoftは、米国およびその他の国々におけるMicrosoft社の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。