ITヒーローとはどのような人のことでしょうか。ITの世界における縁の下の力持ちのヒーローは、さまざまな部門やアプリケーションで訓練を受けたヘルプデスク技術者です。ユーザーの問題を解決するための答えをすばやく見つけてくれるIT戦士の技術者を、組織はどのようにして見つけられるのでしょうか。多くの場合、ヘルプデスクの機能を強化するために、マネージド・サービス・プロバイダー（MSP）の専門知識を利用します。

マネージド・サービス・プロバイダーとその高度な能力を持つチームは、組織向けのヘルプデスク・サービスを強化します。とはいえ、IT環境の複雑化や顧客の期待の高まりにより、重大な課題に直面することはよくあります。過去20年間、マネージド・サービス・プロバイダーはヘルプデスクの技術者が複数の顧客向けに多様なアプリケーションのトラブルシューティングを同時に行うことで、企業がITインフラストラクチャーを管理しながらコア・コンピテンシーに集中できるように支援してきました。こうした努力にもかかわらず、約50％の顧客は依然として、チケットのクローズ時に問題が適切に対処されていないと感じています。

ニューヨーク都市圏に拠点を置く、受賞歴のあるAIアプリケーション・デザイナー兼ITサービス・プロバイダーであるCrushBank社は、小規模な法律事務所から大規模な医療機関まで、さまざまな企業のサポートを管理してきた経験から、これらの課題を身をもって理解しました。複数のITアプリケーションとクライアント設定を習得する必要があるヘルプデスクのエンジニアは、即時の解決を求める顧客の要求に応えるのに苦労していました。

CrushBank社のプリンシパル兼最高収益責任者であるBrian Mullaney氏は、既存のヘルプデスク・モデルの非効率性を強調しました。「多くの組織では、エンジニアは膨大なデータの中から情報を検索するのに作業時間の約50％を費やしていますが、その大部分は構造化されておらず、簡単に取得することができません。これにより、生産性が低下するだけでなく、コストも上昇し、問題解決よりもデータ取得に多くの資金が投入されてしまっています。」

これらの課題は顧客体験と顧客満足度に直接影響し、ビジネスの損失につながる可能性があります。データの過負荷により、企業とそのヘルプデスクは圧倒され、意思決定の遅延と業務の減速に直面しています。

CrushBank社は、高度なAIテクノロジーを使用して、構造化データと非構造化データの両方を効率的に選別するソリューションを求めていました。彼らはIBMと提携し、IBM watsonx.aiをデプロイしました。IBM watsonx.aiは、マネージド・サービス・プロバイダーと企業がデータとやりとりし、利用する方法に革命を起こし、効率の向上、コスト削減、顧客満足度の向上を実現するエンタープライズ・グレードのAIスタジオです。