CrushBank社は顧客が利用しやすく実行可能なヘルプデスク・サポートを提供
ITヒーローとはどのような人のことでしょうか。ITの世界における縁の下の力持ちのヒーローは、さまざまな部門やアプリケーションで訓練を受けたヘルプデスク技術者です。ユーザーの問題を解決するための答えをすばやく見つけてくれるIT戦士の技術者を、組織はどのようにして見つけられるのでしょうか。多くの場合、ヘルプデスクの機能を強化するために、マネージド・サービス・プロバイダー（MSP）の専門知識を利用します。
マネージド・サービス・プロバイダーとその高度な能力を持つチームは、組織向けのヘルプデスク・サービスを強化します。とはいえ、IT環境の複雑化や顧客の期待の高まりにより、重大な課題に直面することはよくあります。過去20年間、マネージド・サービス・プロバイダーはヘルプデスクの技術者が複数の顧客向けに多様なアプリケーションのトラブルシューティングを同時に行うことで、企業がITインフラストラクチャーを管理しながらコア・コンピテンシーに集中できるように支援してきました。こうした努力にもかかわらず、約50％の顧客は依然として、チケットのクローズ時に問題が適切に対処されていないと感じています。
ニューヨーク都市圏に拠点を置く、受賞歴のあるAIアプリケーション・デザイナー兼ITサービス・プロバイダーであるCrushBank社は、小規模な法律事務所から大規模な医療機関まで、さまざまな企業のサポートを管理してきた経験から、これらの課題を身をもって理解しました。複数のITアプリケーションとクライアント設定を習得する必要があるヘルプデスクのエンジニアは、即時の解決を求める顧客の要求に応えるのに苦労していました。
CrushBank社のプリンシパル兼最高収益責任者であるBrian Mullaney氏は、既存のヘルプデスク・モデルの非効率性を強調しました。「多くの組織では、エンジニアは膨大なデータの中から情報を検索するのに作業時間の約50％を費やしていますが、その大部分は構造化されておらず、簡単に取得することができません。これにより、生産性が低下するだけでなく、コストも上昇し、問題解決よりもデータ取得に多くの資金が投入されてしまっています。」
これらの課題は顧客体験と顧客満足度に直接影響し、ビジネスの損失につながる可能性があります。データの過負荷により、企業とそのヘルプデスクは圧倒され、意思決定の遅延と業務の減速に直面しています。
CrushBank社は、高度なAIテクノロジーを使用して、構造化データと非構造化データの両方を効率的に選別するソリューションを求めていました。彼らはIBMと提携し、IBM watsonx.aiをデプロイしました。IBM watsonx.aiは、マネージド・サービス・プロバイダーと企業がデータとやりとりし、利用する方法に革命を起こし、効率の向上、コスト削減、顧客満足度の向上を実現するエンタープライズ・グレードのAIスタジオです。
CrushBank社は、初期のIBM Watsonエコシステム・パートナーの1社としてIBMと協力することで、変革の旅に乗り出しました。「IBMのエンタープライズ・グレードのAIスタジオであるIBM watsonx.aiの機能について知ると、私たちが構築しようとしているソリューションに最適であるとすぐにわかりました」と、CrushBank社の最高テクノロジー責任者兼共同創設者であるDavid Tan氏は言います。「私たちは、すべての情報を組み合わせ、編集し、エンドユーザーに提示できるような強力なプラットフォームを必要としていました」とTan氏は言い添えます。このテクノロジーの可能性を認識したCrushBank社は、IBM watsonxポートフォリオのIBMの最新AIソリューションをCrushBank Neuro製品に統合し、高度な大規模言語モデル（LLM）機能を組み込むことでイノベーションに取り組みました。この機能強化により、CrushBank社の製品は簡潔な回答を提供し、複数のドキュメントにわたる情報を関連付け、ヘルプデスク・チームの問題解決を迅速化することができました。
CrushBank Neuroは、各部門の要件に合わせて、企業が必要な情報に迅速にアクセスできるようにする機能を備えています。このソリューションは、AIの会話型検索機能を活用して、さまざまな企業データ・システム、顧客ドキュメント、部門記録から情報を取得するプロセスを簡素化します。組織が顧客の会社で主要な連絡先を探している場合でも、期限が切れた販売契約の数や最新の休暇ポリシーについても、CrushBank Neuroは内部データ・ソースを使用して必要な回答を提供できます。従業員は、Microsoft TeamsやSlackを通じてNeuroにアクセスすることもできます。
CrushBank Neuroの導入により、ヘルプデスクのワークフローが簡素化されました。チケットが選択されると、アプリケーションは利用可能な参考情報から最も関連性の高い情報を返します。この情報はすぐに参照できるようにユーザーが扱いやすい形式で整理されています。さらに、CrushBank Neuroは、異種の企業データ・システム、ドキュメント、記録からの情報検索を合理化します。CrushBank社のAI搭載ポートフォリオは、従業員がより効率的に働けるようにし、有効性と全体的な処理能力を向上させます。CrushBank社は、IBMの高度なテクノロジーの力を活用することで、マネージド・サービス・プロバイダーとその顧客がデータとやり取りし、活用する方法に革命を起こし、ITサポートに対するよりアジャイルで応答性の高いインテリジェントなアプローチを促進し続けています。
CrushBank社とIBMとの戦略的協業、特にwatsonx.aiのCrushBank Neuroへの統合は、顧客に大きなメリットをもたらしました。このパートナーシップの主な利点は、ヘルプデスクの平均チケット解決時間を大幅に短縮することです。「お客様が1日に解決できるチケットの数は約40％増加しています」とCrushBank社のCTOであるDavid Tan氏は言います。「つまり、明らかにビジネスが成長しているということです。CrushBankを使えば、より多くの顧客を呼び込むことができ、人員を増やさずに拡大することができます。」
CrushBank社のソリューションは、単に効率を向上させるだけではありません。社内外のヘルプデスク・チームを顧客体験の不可欠な部分と位置づけ、リモート・サポートに欠けがちなより深い専門知識を育みます。このアプローチにより、顧客満足度スコアの向上や、第一段階での解決率の向上と迅速な電話応答による全体的な顧客体験の向上も実現しました。
さらに、CrushBank社のアプリケーションは、離職率の高さからくる財務および業務上の影響を軽減するのに役立ちます。CrushBank社は、一流のパフォーマンスを誇るエンジニアの集団的な知識をデータに組み込むことで、専門知識のパターンを捉え、組織の知識を維持して、確実にチームにメリットをもたらします。Mullaney氏は、CrushBankアプリケーションを使用する目的は従業員数を減らすことではないことを明確にしています。「私たちは『従業員と機械のパートナーシップ』という言葉を使います」と彼は言います。「私たちは人の代わりになるものを探してはいません。私たちは、人々が仕事をより良く迅速かつ効率的に行えるようにしたいと考えています。そして、ヘルプデスクで働くことが、従業員にとっても、彼らがサポートしている顧客にとっても、同時により良いエクスペリエンスとなるようにしたいと考えています。」
新入社員のトレーニングとオンボーディングも、CrushBank社ではプロセスがより合理化されました。新入社員は、さまざまなシステムやリソースに関する広範な知識を必要とすることなく、直感的な検索で解決策を素早く見つけることができ、生産性が向上します。「新入社員は6週間以内のオンボーディングを終えると、顧客の問題を効果的に解決できるようになります。すべてを知る必要がないからです」とMullaney氏は言います。「1文の検索で何でも見つけることができるんです。」
要するに、CrushBank社とIBMのコラボレーションと、CrushBank Neuroへのwatsonx.aiの導入は、マネージド・サービス・プロバイダーとヘルプデスクの専門家が労働力を最適化し、顧客体験を向上させ、制度的な知識を維持できるようにする強力な相乗効果を生み出し、同時に人間とAIのコラボレーション文化を醸成しています。
2017年にニューヨーク州シオセットで、それぞれ25年以上の経験を持つ2人のベテランMSPオーナーによって設立されたCrushBank社は、初のAI対応ヘルプデスク・アプリケーションを開発しました。CrushBankソリューションは、コグニティブ・コンピューティングの原則を使用して、エンジニアやサポートチームと同じ方法で分析、学習、意思決定のための情報提供を行います。CrushBank社はヘルプデスク業務を効率化し、レベル2以上へのエスカレーションを削減します。ヘルプデスクのエンジニアは生産性の向上を実感しており、多くの問題が初回の問い合わせで解決することによりユーザーの満足度も向上しました。
