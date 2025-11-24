データ品質の要素は、データ品質を測定し、データの信頼性と有用性を評価するための構造化されたアプローチを提供します。
正確性、完全性、一貫性、適時性、有効性、一意性という6つの主要な要素は、組織がデータの完全性を維持し、データ要素の正確性を評価し、データ品質の問題を防止するのに役立ちます。
データ品質の要素の概念は、1996年にRichard Y. Wang教授とDiane M. Strong教授によって、論文「Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers」1で一定の形となりました。この論文では、もともと15の要素が特定されていました。以来、この概念は普遍的な基準がないまま大きく進化してきました。しかし、実際には6～12の主要な要素が、依然として最も広く採用されています。
データ管理ストラテジーの重要な部分であるデータ品質の要素は、高品質のデータを実現するための明確なフレームワークを企業に提供します。データが正確性、完全性、一貫性、その他の要素の基準を満たしていることを確認することで、組織は運用の非効率性を減らし、顧客満足度を向上させ、規制遵守を維持することができます。
高品質なデータは、予測モデリング、人工知能（AI）イノベーション、パーソナライズされたサービスなどの先進的な取り組みもサポートし、最終的に性能向上と競争優位性を促進します。
データ品質に関して認識されている要素の数はさまざまですが、6つの主要な要素は業界全体で幅広く採用され続けています。各要素はデータ品質の特定の側面に対応し、信頼性と使いやすさを評価するための実用的な基準を提供します。これらの要素は、データ品質メトリクスを定義するための基盤としても機能しています。組織はこれらを使用して、長期にわたるパフォーマンスを測定し、監視します。主要な要素は以下の通りです。
正確性は、データが現実世界のエンティティまたはイベントをどの程度表しているか、および信頼できるソースに対して検証できるかどうかを測定します。正確なデータは、ビジネスでの意思決定が正しい情報に基づいて行われることを保証し、エラーや非効率性のリスクを軽減します。たとえば、正確な在庫レベルを記録することで、企業は情報に基づいて在庫補充の決定を行うことができます。
業務上のメリットだけでなく、データの正確性は、予測分析や顧客セグメンテーションなどの戦略的な取り組みにとって重要です。データの不正確さは、不備のある予測、的外れのマーケティング・キャンペーン、コンプライアンス・リスクにつながる可能性があります。企業は、データ検証ツール、定期的な監査、従業員トレーニングに投資することで、人的エラーを最小限に抑え、データ資産に対する信頼を維持することができます。
完全性は、必要なデータ値がすべて存在し、入力されているかどうかに重点を置いています。データが欠落していると、信頼性の低い分析や誤った意思決定につながる可能性があります。例えば、生年月日や病歴などの重要なフィールドが欠落している患者記録は、ケアや規制順守を損なわれる可能性があります。
不完全なデータ値は、多くの場合、データ収集プロセスまたはシステム統合の弱点を示しています。この問題に対処するために、組織は欠落フィールドへの自動アラートを導入し、サードパーティのデータソースを活用して充実させ、データ入力プロセスを監視し、データの完全性に対する説明責任を定義するデータ・ガバナンス・ポリシーを確立することができます。
信頼性の高いデータには、システム間およびソース間でデータの一貫性を維持することが重要です。顧客関係管理（CRM）と注文管理システムで顧客の電話番号が異なるなど、一貫性のないデータは混乱や重複作業、その他の問題を引き起こす可能性があります。
一貫したデータは、規制遵守と報告の正確性においても重要な役割を果たします。システム間の不一致は、監査の失敗や財務成果の誤った解釈につながる可能性があります。一元化されたデータ・ガバナンス・フレームワークとデータ統合ツールは、各部門が同じデータを基に業務を行うことを支援し、エラーのリスクを低減します。
適時性は、必要なときにデータを利用できるかどうか、最新の状況を反映しているかどうかを測定します。古いデータや遅延したデータは、機会の逸失や運用上の非効率性を意味します。
金融、医療、電子商取引など、意思決定を瞬時に行う必要がある変化の速い業界では、適時性がますます重要になっています。例えば、金融取引における株価のリアルタイム更新は、タイムリーな売買決定を実行するために不可欠です。
組織は、定期的なデータ更新をスケジュールし、重要なオペレーションのリアルタイムフィードを可能にし、データ・パイプラインのレイテンシーを監視することで、適時性を確保することができます。さらに、組織はイベント駆動型アーキテクチャーやストリーミング分析などのテクノロジーを活用して、データの鮮度を維持することができます。データ配信のためのサービス・レベル契約（SLA）を確立することも、期待を維持しやすくし、アジャイルな意思決定をサポートします。
データ品質のコンテキストにおいて、有効性とは、データが事前に定義されたルール、フォーマット、標準に準拠しているかどうかを指します。データがこれらのルールに違反すると、無効なデータとみなされ、プロセスの失敗や不正確なレポートなどが結果として生じる可能性があります。
フォーマットへの準拠だけでなく、有効性により、データが論理的およびコンテキストに沿ったルールに従っていることが保証されます。例えば、生年月日は未来の日付であってはならず、製品コードはカタログ仕様と一致していなければなりません。組織は、自動異常検知ツールを使用して、データ入力時にルールを適用し、標準を業界規制に適合させることで、有効性を強化します。
一意性とは、各レコードが個別のもので、重複していないかどうかを決定するものです。一意性を維持することで、レポートの精度が向上するだけでなく、やり取りが冗長ではない情報に基づいていることが保証され、運用効率と顧客の信頼が高まります。重複したレコードは、メトリクスの誇張、分析の歪み、リソースの無駄、サービスの遅延といった問題が発生する可能性があります。
重複データは、多くの場合、システムの移行、手入力でのミス、またはプラットフォーム間の統合の欠如によって発生します。この問題を軽減するために、組織はデータ照合アルゴリズムをデプロイし、厳格なIDポリシー（アカウント作成時に一意のユーザーIDを生成する方法を定義するルール）2を実施し、データ品質ダッシュボードを使用して重複の傾向を監視することができます。
これら6つの要素以外にも、ビジネス・ニーズに応じて、完全性、トレーサビリティー、可用性、信頼性、精度、関連性などの要素が考慮されます。
データ品質の基本要素として、データ品質要素は、組織が情報資産の信頼性と確実性を定量化、検証、監視、改善するのに役立ちます。
低品質なデータ、たとえば欠損値、重複、古い情報などを含むデータセットは、偏ったモテル、不正確な洞察、信頼できない結果につながり、大きな財務的損失をもたらす可能性があります。実際、世界のデータおよびアナリティクスに関わる従業員の25%以上が、データ品質の低さがデータ・リテラシーを妨げ、組織に年間500万米ドル以上のコストがかかっていると述べています。Forresterのレポートによると、7%が2,500万米ドル以上の損失を報告しています。
AIや機械学習の時代において、データ品質の要素は不可欠なものとなっています。エージェント型AIワークフローはメインストリームへの浸透に向けて加速しており、その成功は基盤となるデータの整合性と精度にかかっています。
IBM Institute for Business Valueの最近のレポート「From AI Projects to Profits」では、エージェント型AIのワークフローは2026年までに8倍に増加すると推定しています。データ品質を優先できない組織は、分析、規制コンプライアンス、意思決定だけでなく、AIのストラテジーの基盤そのものを揺るがし、潜在的なブレークスルーをコストのかかる障害に変えてしまうリスクがあります。
データ品質の各要素を導入する前に、構造化されたデータ品質フレームワークを確立することが役立ちます。このフレームワークは、ポリシー、プロセス、テクノロジーを組み合わせることで、データ・ライフサイクル全体にわたって各要素を維持できます。次に、組織は通常、相互に関連する3つのステップを通じて、データ品質の要素を導入します。
多くの場合、組織はデータの品質を理解するために、データの現在の状態を評価することから始めます。データ・プロファイリング・ツールは、一般的に、欠損値、重複レコード、無効なフォーマット、誤ったデータ型などの問題を識別するために使用されます。このアセスメントは改善のベースラインを提供します。
この段階では、利害関係者の連携も重要です。事業単位によって優先する要素は異なります。リアルタイム分析では適時性が最も重要かもしれませんし、コンプライアンスでは正確性と有効性が非常に重要かもしれません。
次に、要件とベンチマークを定義することで、許容可能なデータ品質の構成要素に対する明確な期待を確立します。これは多くの場合、各要素のしきい値や最小スコアとして表現されます。組織は、データ品質ルール（データがこれらのベンチマークに準拠するために満たさなければならない特定の条件または制約）を定義する場合もあります。これらのルールは、検証チェックと後のプロセスでの自動適用の基盤として機能します。
データ品質は、多くの場合、データが定義された基準をどの程度満たしているかを示す定量的な尺度を使用して評価されます。一般的なメトリクスには、完全性（必須フィールドの入力率）、正確性（信頼できるソースとの整合性）、一貫性（システム間での一貫性）などがあります。これらのメトリクスはガバナンス・フレームワークや運用ワークフローに統合され、継続的な可視性を提供します。
データ品質は動的であるため、継続的な監視が不可欠です。ソースシステム、プロセス、またはビジネスルールの変更によって、新たなリスクがもたらされる可能性があります。監視には、検証ルールの適用と、取り込みからレポート作成までのデータ・ライフサイクル全体での品質チェックの実行が含まれる場合があります。多くのデータ品質ツールは、コンプライアンスを追跡し、異常をリアルタイムで検知するために使用できるダッシュボードとアラートを提供します。
データ品質の継続的な向上は、定期的な監査、更新された基準、進化するビジネス・ニーズやテクノロジーの変化に適応するフィードバック・ループによって支えられる重要な原則です。測定と監視から得られる洞察は、データのクレンジング、強化、重複排除などの是正措置に情報を提供します。エラーを修正するだけでなく、組織はこれらの洞察を活用してガバナンス・プロセスを洗練させ、データ収集方法を改善して、問題の再発を防ぐことができます。
データ品質の要素を定義して理解することは、以下のような数多くのメリットを組織にもたらします。
高品質で正確なデータにより、分析とビジネス・インテリジェンスが提供する洞察が、現実の状況に確実に合致したものになります。データ収集プロセスがデータ品質アセスメントを通じて標準化および検証されると、意思決定者は洞察を信頼し、それに基づいて自信を持って行動できるようになります。
この実践は、当て推量を減らし、競争上の優位性を促進する予測モデルをサポートします。たとえば、金融機関はタイムリーで正確なトランザクション・データを活用して、不正行為を防止してリアルタイム・アラートを維持し、製造業者は生産の遅延を回避するために、検証済みのサプライヤーおよび在庫のデータを活用しています。
データ品質の要素は、組織が内部のガバナンス基準や、財務監査や医療の義務などの外部規制要件を満たせるようにサポートします。コンプライアンスのチェックをワークフローに埋め込み、法的リスクを最小限に抑え、データの収集、保管、使用方法に関する透明性が維持されます。例えば、医療分野では、検証規則により、患者記録が生年月日や医療コードの正しい形式に従っていることが保証され、誤った処方箋や請求拒否のリスクが軽減されます。
データ品質の次元を導入すると、不正確または不完全なデータに起因する手作業による修正、重複処理、やり直しを減らし、ワークフローを合理化できます。データが正確で一貫性があり、タイムリーであれば、チームは自信を持ってプロセスを自動化し、意思決定を加速し、運用上のボトルネックを最小限に抑えることができます。
正しい顧客所在地など、正確で完全かつ一貫性のある顧客データは、顧客満足度を高め、ロイヤルティとブランドの評判を向上させるタイムリーで関連性の高いエクスペリエンスを提供します。小売業では、製品カタログとオンラインのリスト全体での正確な料金体系データにより、収益の損失と不満を防ぎます。また、公共サービスでは、同期されたシチズンレコードによりメリットが確実に効率的よく提供されるようになります。
データ品質チェックを通じて異常を早期に検知することで、重大なビジネス中断の可能性が低くなります。完全性やトレーサビリティーなどの要素により、組織はワークフローを監視し、問題が悪化する前に特定して、財務リスクや評価リスクを軽減できます。例えば、銀行は重複排除と検証を使用して重複取引を防止し、官公庁・自治体は、ヘルスケアや居住支援などの重要なサービス提供の遅延を回避するために完全性チェックを適用しています。
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1 Beyond accuracy: What data quality means to data consumers、Journal of Management Information Systems、1996年春
2 Creating an identity policy、IBM Security Identity Manager、2022年5月13日