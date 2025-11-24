正確性、完全性、一貫性、適時性、有効性、一意性という6つの主要な要素は、組織がデータの完全性を維持し、データ要素の正確性を評価し、データ品質の問題を防止するのに役立ちます。

データ品質の要素の概念は、1996年にRichard Y. Wang教授とDiane M. Strong教授によって、論文「Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers」1で一定の形となりました。この論文では、もともと15の要素が特定されていました。以来、この概念は普遍的な基準がないまま大きく進化してきました。しかし、実際には6～12の主要な要素が、依然として最も広く採用されています。



データ管理ストラテジーの重要な部分であるデータ品質の要素は、高品質のデータを実現するための明確なフレームワークを企業に提供します。データが正確性、完全性、一貫性、その他の要素の基準を満たしていることを確認することで、組織は運用の非効率性を減らし、顧客満足度を向上させ、規制遵守を維持することができます。

高品質なデータは、予測モデリング、人工知能（AI）イノベーション、パーソナライズされたサービスなどの先進的な取り組みもサポートし、最終的に性能向上と競争優位性を促進します。