ビジネス・ルールとビジネス要件という用語を混同することがありますが、実は明確に違いがあります。したがって、注目すべき点はビジネスシーンでの利用方法です。

ビジネスルールで、ドキュメント化されている情報もされていない情報も多様な条件ステートメントに変換され、オートメーションシステムの基盤が作れます。たとえば、発注を行うにあたって、承認プロセスがコストに応じて異なっている場合があります。ツールやサービスが5,000米ドル未満ならマネージャーに承認してもらえばよいのだが、コストがそれより高くなると経営幹部の承認が要る、というようなことです。ビジネスルールでは、請求書の送信先が上級管理職とファーストラインマネージャーのいずれになるかのしきい値を設定することで、このプロセスを形式化します。このような条件ステートメントは、多くのビジネスプロセスに適用できます。

ビジネス要件はプロジェクトの成功基準を設定するものです。プロジェクトを完了するために必要なタスクとリソースを指定することで、チームは目標達成のために解決すべきギャップや障壁をより明確に把握できます。この作業は通常、ビジネスプロジェクトの開始時に行います。利害関係者の予想を設定し、プロジェクトを完了するために必要な追加のニーズに取り組むのです。