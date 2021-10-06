ビジネス・ルールは、顧客名と対応する注文など、オブジェクト間の関係を概説することにより、企業内で日々行われる意思決定を導きます。
組織のビジネス活動を具体的なビジネスロジックに変換すると、それによるルールをソフトウェアエンジニアやビジネスアナリストがワークフローツールなどのアプリケーション内に適用できるようになり、プロセスオートメーションが可能になります。それがないと、更新プロセスは時間がかかり骨の折れるものとなり、ドキュメントはヒューマンエラーや不整合が多くなりがちです。ビジネスルールを組織全体に導入した企業では、該当する利害関係者に対する作業が合理化され、チャーンも低減されるので、時間もコストも節約できます。
ビジネス・ルールとビジネス要件という用語を混同することがありますが、実は明確に違いがあります。したがって、注目すべき点はビジネスシーンでの利用方法です。
ビジネスルールで、ドキュメント化されている情報もされていない情報も多様な条件ステートメントに変換され、オートメーションシステムの基盤が作れます。たとえば、発注を行うにあたって、承認プロセスがコストに応じて異なっている場合があります。ツールやサービスが5,000米ドル未満ならマネージャーに承認してもらえばよいのだが、コストがそれより高くなると経営幹部の承認が要る、というようなことです。ビジネスルールでは、請求書の送信先が上級管理職とファーストラインマネージャーのいずれになるかのしきい値を設定することで、このプロセスを形式化します。このような条件ステートメントは、多くのビジネスプロセスに適用できます。
ビジネス要件はプロジェクトの成功基準を設定するものです。プロジェクトを完了するために必要なタスクとリソースを指定することで、チームは目標達成のために解決すべきギャップや障壁をより明確に把握できます。この作業は通常、ビジネスプロジェクトの開始時に行います。利害関係者の予想を設定し、プロジェクトを完了するために必要な追加のニーズに取り組むのです。
ビジネス・ルールを分類する方法はいくつかあり、情報源に応じて分類が異なる場合があります。ただし通常ビジネス・ルールは、分類に関係なく「IF-THEN」、「IF-ELSE」、「ONLY IF」、「WHEN」などの形式論理修飾子で表現されます。この構文は、以下の異なるタイプのビジネス・ルールで使用されます。
こうした種類のルールはルールエンジンの基礎であり、組織のビジネス上の意思決定を自動化して、さまざまなプロセス（顧客の注文や出荷など）を迅速化できるようにするものです。ポリシーをビジネス全体で一貫性を持たせて適用するために、プロセスをいつ開始、停止、または変更するべきかに関するガイダンスを示すことで、ビジネスプロセスを強化するのです。
ビジネス・ルールは、内部または外部の制約に基づくさまざまなユースケースに使用されます。以下に例を挙げます。
ビジネス・ルールは事業経営を合理化し、結果としてオーバーヘッドを削減するので、組織に多くのメリットをもたらします。
プロセス・マイニングなどのビジネス分析は、こうしたメリットを活かすために社内でビジネスルールを適用できる領域を特定するのに役立ちます。
組織の即応性とアジャイル性を維持するためには、意思決定プロセスオートメーションソフトウェアで、ビジネスルールを他のビジネスコンピューティングプロセスから独立させて管理できるようにします。特に、ビジネスルール管理システム（BRMS）には、他のアプリケーションやプロセスに依存せずにビジネスロジックの作成と実装をリアルタイムで自動化する機能により、意思決定ロジックのリポジトリが1つだけになるので、企業全体で共有しやすくなります。
意思決定ロジックを定義し管理するための共通ツールと、共通のランタイム環境により、開発者も、技術的背景があまりない利害関係者も、自動による意思決定プロセスを効率的に導入して変更することができます。複雑なルールセットも、大規模な環境全体で一貫性をもって適用できるようになります。
ビジネスルールエンジンでは、1つ以上のビジネスルールを、ランタイム本番環境で機能するビジネスロジックに変換します。現在、ほとんどのビジネスルールエンジンはフルスケールのBRMSソリューションに統合されていますが、これはサービス指向やマイクロサービスベースのアーキテクチャに統合できます。最新のBRMSでは多くの場合、機械学習やルールベースのエキスパートシステムを採用して、意思決定を最適化し、顧客体験を向上させ、オペレーションをよりスムーズにしています。
