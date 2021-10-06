ビジネスルールとは

ビジネス・ルールは、顧客名と対応する注文など、オブジェクト間の関係を概説することにより、企業内で日々行われる意思決定を導きます。

組織のビジネス活動を具体的なビジネスロジックに変換すると、それによるルールをソフトウェアエンジニアやビジネスアナリストがワークフローツールなどのアプリケーション内に適用できるようになり、プロセスオートメーションが可能になります。それがないと、更新プロセスは時間がかかり骨の折れるものとなり、ドキュメントはヒューマンエラーや不整合が多くなりがちです。ビジネスルールを組織全体に導入した企業では、該当する利害関係者に対する作業が合理化され、チャーンも低減されるので、時間もコストも節約できます。

 ビジネスルール対ビジネス要件

ビジネス・ルールとビジネス要件という用語を混同することがありますが、実は明確に違いがあります。したがって、注目すべき点はビジネスシーンでの利用方法です。

ビジネスルールで、ドキュメント化されている情報もされていない情報も多様な条件ステートメントに変換され、オートメーションシステムの基盤が作れます。たとえば、発注を行うにあたって、承認プロセスがコストに応じて異なっている場合があります。ツールやサービスが5,000米ドル未満ならマネージャーに承認してもらえばよいのだが、コストがそれより高くなると経営幹部の承認が要る、というようなことです。ビジネスルールでは、請求書の送信先が上級管理職とファーストラインマネージャーのいずれになるかのしきい値を設定することで、このプロセスを形式化します。このような条件ステートメントは、多くのビジネスプロセスに適用できます。

ビジネス要件はプロジェクトの成功基準を設定するものです。プロジェクトを完了するために必要なタスクとリソースを指定することで、チームは目標達成のために解決すべきギャップや障壁をより明確に把握できます。この作業は通常、ビジネスプロジェクトの開始時に行います。利害関係者の予想を設定し、プロジェクトを完了するために必要な追加のニーズに取り組むのです。
ビジネスルールの種類

ビジネス・ルールを分類する方法はいくつかあり、情報源に応じて分類が異なる場合があります。ただし通常ビジネス・ルールは、分類に関係なく「IF-THEN」、「IF-ELSE」、「ONLY IF」、「WHEN」などの形式論理修飾子で表現されます。この構文は、以下の異なるタイプのビジネス・ルールで使用されます。

  • 制約ルールでは、オブジェクト構造に制約を課す条件を設定します。これはさらに3つの異なったルールサブセット、刺激と反応、オペレーションの制約、構造の制約に分けられます。刺激と反応ルールでは、アクションを取る前に条件が真であることを要求し、オペレーションの制約ルールでは、所与のオペレーションの前後に制約を課します。最後に、構造の制約ルールでは、クラスとオブジェクト、およびそれらの間にあり無視してはならない関係にまつわるポリシーを確立します。

  • 導出ルールでは、ファクトを他の情報から推論できるようにする条件を定義します。このルールは2つのサブセット、推論ルールと計算ルールに分類されます。推論ルールでは、ある特定のファクトが真である場合に特定の結論が決定されることを規定し、計算ルールでは、そうした推論を行うのにアルゴリズムを利用します。

こうした種類のルールはルールエンジンの基礎であり、組織のビジネス上の意思決定を自動化して、さまざまなプロセス（顧客の注文や出荷など）を迅速化できるようにするものです。ポリシーをビジネス全体で一貫性を持たせて適用するために、プロセスをいつ開始、停止、または変更するべきかに関するガイダンスを示すことで、ビジネスプロセスを強化するのです。
ビジネスルールの例

ビジネス・ルールは、内部または外部の制約に基づくさまざまなユースケースに使用されます。以下に例を挙げます。

  • コンプライアンス：規制当局からは、金融、保険、ヘルスケア、マーケティングなど、さまざまな業種にまつわる厳格な規則が適用されます。ビジネスルールは、規制機関によってレビューされるドキュメントがそれぞれの要件を満たすようにする助けとなります。

  • 申請承認：銀行と不動産市場は、住宅ローンや賃貸物件の申請プロセスにビジネス・ルールを活用しています。たとえば、申請者の信用スコアが特定のしきい値を下回っている場合、組織はその申請者を拒否することがあります。

  • サブスクリプションサービス：企業はビジネスルールを活用することで、ある特定の顧客から所定の日数内に支払いがない場合、その顧客に対するサービスを終了することができます。こうすれば、企業では収益源とならない顧客のためにリソースを無駄に費やすということがなくなります。

  • 注文書と返品：ビジネス・ルールは小売業界にも適用できます。たとえば、ある商品に対する返品申請が30日の期限を過ぎている場合、企業は顧客からの請求を拒否できます。

  • パーソナライゼーション：マーケティングオートメーションツールがある企業は、Webサイトを訪問者の属性に基づいてカスタマイズできるため、マーケティング担当者は一連のビジネスルールを活用して、メッセージをオーディエンスセグメントごとに変えることができます。たとえば、ある企業のWebサイトの2回目以降の訪問者には、そのホームページで前回閲覧した製品カテゴリーの写真が提示され、新規の訪問者には、その企業で最も人気のある製品の画像が提示される、というものです。
ビジネス・ルールのメリット

ビジネス・ルールは事業経営を合理化し、結果としてオーバーヘッドを削減するので、組織に多くのメリットをもたらします。

  • 効率向上：ビジネスルールをアプリケーションやワークフローにプログラミングすれば、結果として時間の節約になります。規制や社内基準の変更によるビジネスルールの更新が必要になった場合、ソフトウェアアプリケーション全体を手動で更新しなくても、プログラムの該当箇所を更新すればよいわけです。こうした更新は通常、さほど技術的でないリソース（ビジネスアナリストなど）が処理するので、節約した技術リソースをビジネス上のより複雑な問題に振り向けられます。

  • 一貫性向上：ビジネスルールは、タスクの実行に一貫性を持たせるものです。ある特定のタスクが実行されるためには、特定の基準を満たす必要があるためです。たとえば、規制当局から特定のドキュメントに記入するよう求められる場合があります。企業では、すべての必須フィールドが記入されるまで完成とマークされないカスタムテンプレートを作成します。その結果、ヒューマンエラーの発生が低減し、すべてのビジネスルールが正しく導入されていれば、リーダーはコンプライアンス要件を満たしていると安心できますし、不必要な料金や罰金を支払わずに済みます。

  • 複雑さ低減：ビジネスルールをドキュメントにしたものには、他の事業部門に応用できる潜在力があり、ドキュメントをチームの他のワークストリームに再利用することもできるので、複雑さが組織全体で低減します。

プロセス・マイニングなどのビジネス分析は、こうしたメリットを活かすために社内でビジネスルールを適用できる領域を特定するのに役立ちます。
ビジネス・ルール・エンジンとビジネス・ルール管理システム（BRMS）

組織の即応性とアジャイル性を維持するためには、意思決定プロセスオートメーションソフトウェアで、ビジネスルールを他のビジネスコンピューティングプロセスから独立させて管理できるようにします。特に、ビジネスルール管理システム（BRMS）には、他のアプリケーションやプロセスに依存せずにビジネスロジックの作成と実装をリアルタイムで自動化する機能により、意思決定ロジックのリポジトリが1つだけになるので、企業全体で共有しやすくなります。

意思決定ロジックを定義し管理するための共通ツールと、共通のランタイム環境により、開発者も、技術的背景があまりない利害関係者も、自動による意思決定プロセスを効率的に導入して変更することができます。複雑なルールセットも、大規模な環境全体で一貫性をもって適用できるようになります。

ビジネスルールエンジンでは、1つ以上のビジネスルールを、ランタイム本番環境で機能するビジネスロジックに変換します。現在、ほとんどのビジネスルールエンジンはフルスケールのBRMSソリューションに統合されていますが、これはサービス指向やマイクロサービスベースのアーキテクチャに統合できます。最新のBRMSでは多くの場合、機械学習やルールベースのエキスパートシステムを採用して、意思決定を最適化し、顧客体験を向上させ、オペレーションをよりスムーズにしています。
