データ・パイプラインを自動化する方法：10ステップ・ガイド

歴史的に、データ・パイプラインは様々なソースからデータを取り込み、変換し、分析のためにデータ・ストアに配信するように設計されていました。多くの点で、レシピを見るアマチュア・シェフに似ていました。食材を集め、準備し、調理し、注意深く監視しながら、各工程を1人の担当者が順番に処理していくのです。
このモデルは今日でも多くのパイプラインを定義しているが、人工知能（AI）や機械学習（ML）、最新のデータ・エンジニアリングの実践を支える大規模なデータ処理ワークロードにはますます不十分になっています。
現在、自動化されたデータ・パイプラインは、プロのキッチンのように運用されています。準備が事前に行われ、専門のステーションがさまざまなタスクを同時に処理し、プロセスがタイミングと需要に基づいて調整されます。これらのシステムは、単一のクックに依存するのではなく、ワークフローを標準化し、環境間で一貫性のあるスケーラブルなアウトプットを提供します。
同じように見える実装は2つとありませんが、ほとんどの場合、進化するデータ・ニーズに適応しながら、ライフサイクルを通じてデータを導く一連の調整されたステップが必要です。各ステップは、データ・スタック内で独立して自動化することができるが、真のパイプライン自動化は、これらの機能が協調して働くときに現れます。
次のステップでは、目的、実装アプローチ、および結果に焦点を当てて、データ・パイプラインの各段階を自動化する方法を説明します。
意図：
パイプラインが何を達成するのかを明確に定義することから始めます。最新のパイプラインは、データ分析や機械学習から自動ワークフローやリアルタイムの意思決定まで、さまざまなユースケースをサポートします。実装の開始時にパイプラインの目的を設定すると、将来のステップの範囲とデータ・プロセスを定義するのに役立ちます。
実装：
データ目標を達成するために、チームは以下の行動を取る必要があります。
結果：
パイプラインのアウトプットを特定のユースケースにつなげることで、システムがビジネス上の意思決定を確実に行えるようにします
明確な目標により、プロセスの早い段階でアーキテクチャーとツールの意思決定を導くことで、やり直しが減少します
意図：
目標が定義されたら、組織は関連するデータの保存場所を判断し、システム間の接続を確立する必要があります。データ・ソースには、構造化されたトランザクショナルデータベースだけでなく、テキスト、画像、音声などの非構造化およびマルチモーダルソースも含まれます。これらはデータを生成または保管するほぼすべてのシステムです。
実行：
データ・ソースを特定して準備するために、チームは以下のことを行う必要があります。
結果：
自動スキャンが手動検索を置き換え、関連するデータセットを見つけるために必要な時間を短縮
一元化されたカタログで、システム全体で利用可能なデータをより完全かつ最新の状態で把握できます。
意図：
このステップでは、データがソース・システムから意図された目的地へ移動する方法を決定し、実装を開始する前にパイプラインのコア・パターンと運用要件を定義します。
実装：
パイプライン・アーキテクチャーを設計するには、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
データの移動と依存関係を事前にマッピングすることで、ダウンストリームのボトルネックや互換性の問題を防ぐことができます。
所有権、アクセス制御、メタデータの要件を早期に定義することは、コンプライアンスと説明責任のサポートに役立ちます。
意図：
データ取り込みパイプラインは、バッチ・システムやリアルタイム・データ・ストリーミング・プラットフォームから未加工データを取り込み、大量のデータを処理しなければなりません。イベント・ドリブン・アーキテクチャーは、生成されたデータを処理するため、データ・チームは、入力されたデータが正確で、完全で、下流で使用できる状態であることを保証しなければなりません。
実装：
データを取り込んで検証するために、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
自動化されたデータ取り込みにより、データが繰り返し可能かつ信頼性の高い方法でシステムに取り込まれます。
早期検証により、下流工程に伝播する前にエラーを削減
自動化により、手作業による介入が最小限に抑えられ、人為的エラーが削減されます。
意図：
未加工データは、データ分析や機械学習などのユースケースをサポートする、構造化された使用可能な形式に変換する必要があります。このステップでは、検証済みデータを、下流のシステムが効果的に解釈して使用できるアウトプットに変換することに重点を置きます。
実装：
データを変換するために、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
トランスフォーメーションにより、未加工データを下流のシステムが解釈できる一貫した形式に変換します。
標準化されたワークフローは、データセットやチーム間のばらつきを減らします。
適切に構造化されたデータは、スケーラブルなデータ処理とタイムリーなビジネスインテリジェンスをサポートします。
意図：
データが変換された後は、拡張性、アクセシビリティ、システム間での長期的な再利用をサポートするような方法で保管・整理されなければなりません。
実装：
データを保管および整理するために、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
SnowflakeやIBM watsonx.dataのような十分に構造化されたシステムが複数のチームおよびアプリケーションにわたる効率的なアクセスをサポートします。
整理されたストレージ層により、ユースケース間でのデータの共有と再利用が容易になります。
意図：
オーケストレーションは、より広範なデータ・エコシステム全体のワークフローを調整し、タスクが正しい順序とタイミングで実行されるようにします。
実装：
データ・ワークフローをオーケストレーションするために、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
オーケストレーションにより、システム全体でタスクが正しい順序で実行されるようにします。
並列処理と依存関係管理により、パイプライン全体の効率が向上します。
意図：
監視は、時間の経過とともにパイプラインがどのように機能しているかを追跡し、データ・フローを可視化し、問題が顕在化したときにそれを明らかにします。このステップにより、パイプラインがシステム間で動作しても、監視可能で応答性の高い状態が維持されます。
実装：
パイプラインの性能を監視および警告するには、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
監視とリアルタイム・アラートで、問題がシステム全体に広がる前に特定（および解決）できます。
継続的な可視化により、ダウンタイムと性能の低下を削減します。
オブザーバビリティーが、データの動きや問題の発生場所を明確に把握することで、デバッグをより迅速かつ効果的にします。
意図：
パイプラインが本番環境に移行するにつれて、データ量の増加に合わせて拡張でき、システムやユーザー全体で一貫した性能をサポートできる必要があります。
実装：
拡張性と性能を確保するために、チームは以下を実行する必要があります。
結果：
ワークロード管理により、料金体系、性能、拡張性のバランスを取ることが可能です。
意図：
最終ステップでは、パイプラインのアウトプットに基づいてアクションをトリガーし、フィードバック・ループを確立することでデータを運用化し、時間の経過とともに継続的に性能を向上させます。
実装：
データ・パイプラインを進化させるために、チームは次のことを行う必要があります。
結果：
パイプラインは、データの処理だけでなく、人間の介入なしにシステム全体のアクションを調整する動きを示します。
フィードバック・ループにより、モデル、ワークフロー、データ処理の継続的な改善が可能になります。
オートメーションにより、人間がかける労力を問題の修正からシステム性能の向上に移行させます。
データは競争上の優位性です。この短時間のWebセミナーでは、安全な方法でAIを解き放ち、測定可能なROIを達成する方法を紹介します。
AIに適したデータへの道が、多くの場合構造化データと非構造化データへの効果的なアクセスから始まる理由と、データ・リーダーを妨げる可能性のある課題をご確認ください。
このエピソードでは、Cathy Reeseが、最高品質のデータ資産を活用することを要求する高度なAIに対応したデータ・ストラテジーを今日の組織が必要としていることを説明します。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。