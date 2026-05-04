データ・パイプラインを自動化する方法：10ステップ・ガイド

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

歴史的に、データ・パイプラインは様々なソースからデータを取り込み変換し、分析のためにデータ・ストアに配信するように設計されていました。多くの点で、レシピを見るアマチュア・シェフに似ていました。食材を集め、準備し、調理し、注意深く監視しながら、各工程を1人の担当者が順番に処理していくのです。

このモデルは今日でも多くのパイプラインを定義しているが、人工知能（AI）や機械学習（ML）、最新のデータ・エンジニアリングの実践を支える大規模なデータ処理ワークロードにはますます不十分になっています。

現在、自動化されたデータ・パイプラインは、プロのキッチンのように運用されています。準備が事前に行われ、専門のステーションがさまざまなタスクを同時に処理し、プロセスがタイミングと需要に基づいて調整されます。これらのシステムは、単一のクックに依存するのではなく、ワークフローを標準化し、環境間で一貫性のあるスケーラブルなアウトプットを提供します。

データ・パイプラインを自動化するための10のステップ

同じように見える実装は2つとありませんが、ほとんどの場合、進化するデータ・ニーズに適応しながら、ライフサイクルを通じてデータを導く一連の調整されたステップが必要です。各ステップは、データ・スタック内で独立して自動化することができるが、真のパイプライン自動化は、これらの機能が協調して働くときに現れます。

次のステップでは、目的、実装アプローチ、および結果に焦点を当てて、データ・パイプラインの各段階を自動化する方法を説明します。

  1. データ目標の定義
  2. データ・ソースの特定とプロファイリング
  3. パイプライン・アーキテクチャーの設計
  4. データの取り込みと検証
  5. 変換ロジックの開発
  6. データの保管と整理
  7. ワークフローのオーケストレーションとスケジュール設定
  8. 監視とアラートの追加
  9. 拡張性とパフォーマンスの確保
  10. 運用化、維持、反復

1. データ目標の定義

意図：
パイプラインが何を達成するのかを明確に定義することから始めます。最新のパイプラインは、データ分析や機械学習から自動ワークフローやリアルタイムの意思決定まで、さまざまなユースケースをサポートします。実装の開始時にパイプラインの目的を設定すると、将来のステップの範囲とデータ・プロセスを定義するのに役立ちます。

実装：
データ目標を達成するために、チームは以下の行動を取る必要があります。

  • アナリティクス、データサイエンス、業務システム全体でデータをどのように使用するかを定義します。これには、主なユースケースや利害関係者が含まれます。
  • パイプラインをデータ管理戦略およびビジネス目標に整合させることで、測定可能な成果を確実にサポートします。
  • データの依存関係を考慮すると、上流システムの変更がアウトプットに与える影響など、潜在的な下流の制約を早期に考慮します。

結果：

データに基づく意思決定

パイプラインのアウトプットを特定のユースケースにつなげることで、システムがビジネス上の意思決定を確実に行えるようにします
より効率的なパイプライン設計

明確な目標により、プロセスの早い段階でアーキテクチャーとツールの意思決定を導くことで、やり直しが減少します

2. データ・ソースの特定とプロファイリング

意図：
目標が定義されたら、組織は関連するデータの保存場所を判断し、システム間の接続を確立する必要があります。データ・ソースには、構造化されたトランザクショナルデータベースだけでなく、テキスト、画像、音声などの非構造化およびマルチモーダルソースも含まれます。これらはデータを生成または保管するほぼすべてのシステムです。

実行：
データ・ソースを特定して準備するために、チームは以下のことを行う必要があります。

  • 定義された目的とユースケースに基づいてデータセットをフィルタリングし、新しいデータを含む最も関連性の高いデータに焦点を当てます。
  • データ資産を種類、機密性、所有者、使用状況によって分類し、カタログ化することで、一元化された検索可能なインベントリーを作成します。
  • 構造、完全性、新鮮さ、重複、スキーマの整合性を評価するためのプロファイルデータセット
  • 断片化を減らし、システム間の相互運用性を向上させるために、可能な限りフォーマットとスキーマを標準化します

結果：

より高速なデータ検出

自動スキャンが手動検索を置き換え、関連するデータセットを見つけるために必要な時間を短縮
データの可視性の向上

一元化されたカタログで、システム全体で利用可能なデータをより完全かつ最新の状態で把握できます。
より信頼性の高いソース・データ

プロファイリングと標準化により、スキーマの競合や下流の統合の問題を軽減します。

3. パイプライン・アーキテクチャーの設計

意図：
このステップでは、データがソース・システムから意図された目的地へ移動する方法を決定し、実装を開始する前にパイプラインのコア・パターンと運用要件を定義します。

実装：
パイプライン・アーキテクチャーを設計するには、チームは次のことを行う必要があります。

  • 必要なAPI、コネクター、データ統合ツール、メタデータ標準を特定することで、より広範なデータ・スタックにわたる相互運用性を計画します
  • 依存関係と所有権を文書化して、データおよびエンジニアリング・チームが、システムがどのように相互作用するか、パイプラインの各部分の責任者を理解できるようにします。
  • 可能な限りメタデータと宣言型設定を使用してパイプラインを定義し、システムが継続的な手動介入なしに依存関係を自動的に管理し、変更に適応できるようにします。

結果：

統合に関する問題を削減します

データの移動と依存関係を事前にマッピングすることで、ダウンストリームのボトルネックや互換性の問題を防ぐことができます。
より強力なガバナンス

所有権、アクセス制御、メタデータの要件を早期に定義することは、コンプライアンスと説明責任のサポートに役立ちます。

4. データの取り込みと検証

意図：
データ取り込みパイプラインは、バッチ・システムやリアルタイム・データ・ストリーミング・プラットフォームから未加工データを取り込み、大量のデータを処理しなければなりません。イベント・ドリブン・アーキテクチャーは、生成されたデータを処理するため、データ・チームは、入力されたデータが正確で、完全で、下流で使用できる状態であることを保証しなければなりません。

実装：
データを取り込んで検証するために、チームは次のことを行う必要があります。

  • スケジュール化されたエクスポートやApache Kafkaのようなリアルタイム・データ・ストリーミングプラットフォームから未加工データを大規模に取り込み、環境間で一貫性のある取り込みを実現します。
  • 変更データキャプチャ（CDC）などのインクリメンタルローディングパターンを使用して、ソース・システムに過負荷をかけることなく、更新を効率的に処理します。
  • 制御メカニズムを実装して、信頼性の高いパイプラインの性能を維持し、ボトルネックを減らし、より弾力性のある自己修復パイプラインの動作を確立します。
  • データがパイプラインに入力される際に、重複、欠落値、スキーマの不整合を検出するために、取り込み中に検証チェックを強制します
  • 取り込み処理が冪等性（繰り返し実行で一貫した結果を出す）であることを確認し、再試行や再処理時の重複データを防ぎます。

結果：

一貫性と信頼性のあるデータ・フロー

自動化されたデータ取り込みにより、データが繰り返し可能かつ信頼性の高い方法でシステムに取り込まれます。
データ品質チェックの改善

早期検証により、下流工程に伝播する前にエラーを削減
運用オーバーヘッドの削減

自動化により、手作業による介入が最小限に抑えられ、人為的エラーが削減されます。

5. 変換ロジックの開発

意図：
未加工データは、データ分析や機械学習などのユースケースをサポートする、構造化された使用可能な形式に変換する必要があります。このステップでは、検証済みデータを、下流のシステムが効果的に解釈して使用できるアウトプットに変換することに重点を置きます。

実装：
データを変換するために、チームは次のことを行う必要があります。

  • パイプライン・アーキテクチャーと処理要件に基づき、ETLまたはELTパターンを使用してトランスフォーメーション・ワークフローを定義します。
  • SQLPython、またはApacheSparkのような分散処理フレームワークなどのツールや言語を使ってデータ変換を実装します
  • データ構築ツール（dbt）などのプラットフォームを使用してデータセット全体のトランスフォーメーションを標準化し、ワークフロー全体の一貫性と再利用性を確保します。
  • 矛盾を解決し、フォーマットを標準化し、下流で使用するためのデータを準備するために、データをクレンジングして正規化します。
  • 最適な更新戦略を決定する：フルリフレッシュでは実行ごとにすべてのデータを再処理するため、精度は確保されますが、コストとランタイムが増加します。増分処理では、新規または変更されたデータのみが更新されるため、効率は向上しますが、エラーを検出するための安全策が必要です。
  • 分散環境におけるデータの歪みと大規模な集約の課題を考慮

結果：

構造化され使いやすいデータ

トランスフォーメーションにより、未加工データを下流のシステムが解釈できる一貫した形式に変換します。
データの一貫性の向上

標準化されたワークフローは、データセットやチーム間のばらつきを減らします。
より迅速なデータ駆動型意思決定

適切に構造化されたデータは、スケーラブルなデータ処理とタイムリーなビジネスインテリジェンスをサポートします。

6. データの保管と整理

意図：
データが変換された後は、拡張性、アクセシビリティ、システム間での長期的な再利用をサポートするような方法で保管・整理されなければなりません。

実装：
データを保管および整理するために、チームは次のことを行う必要があります。

  • AWS、Microsoft Azure、IBM Cloudなどのクラウドネイティブプラットフォームやオンプレミスのインフラストラクチャーを含む環境にストレージシステムを展開します。
  • 老朽化したデータやアクセス頻度の低いデータの保持ポリシーとライフサイクル管理を定義します。

結果：

スケーラブルでアクセスしやすいデータストレージ

SnowflakeやIBM watsonx.dataのような十分に構造化されたシステムが複数のチームおよびアプリケーションにわたる効率的なアクセスをサポートします。
データ・ガバナンスの向上

メタデータ管理データ・リネージュにより、データの使用方法を可視化し、管理することができます。
データ資産の再利用性の向上

整理されたストレージ層により、ユースケース間でのデータの共有と再利用が容易になります。

7. ワークフローのオーケストレーションとスケジュール設定

意図：
オーケストレーションは、より広範なデータ・エコシステム全体のワークフローを調整し、タスクが正しい順序とタイミングで実行されるようにします。

実装：
データ・ワークフローをオーケストレーションするために、チームは次のことを行う必要があります。

  • 有向非巡回グラフ（DAG）を使用してワークフローの依存関係と実行順序を定義し、パイプライン全体でタスクがどのように相互作用するかをモデル化します。
  • Apache Airflow、Prefect、Dagsterなどのオープンソースツールを含むオーケストレーションツールを構成し、データ・ワークフローを管理およびスケジュール化します。
  • 並列処理とフォールトトレラントなスケジューリングを有効にしてパフォーマンスを向上させ、ワークフローが障害から確実に回復できるようにします。
  • 時間、イベント、またはアップストリーム・データの可用性に基づいてワークフローをスケジュールおよびトリガーします
  • 自動化ツールを使用して実行を調整し、データ・チームがエンドツーエンドのパイプライン・オペレーションを管理できるようにします。先進的な環境では、AIエージェントがワークフローとデータのやり取りを動的にオーケストレーションすることができます。

結果：

協調的なパイプラインの実行

オーケストレーションにより、システム全体でタスクが正しい順序で実行されるようにします。
ボトルネックの削減

並列処理と依存関係管理により、パイプライン全体の効率が向上します。

8. 監視とアラートの追加

意図：
監視は、時間の経過とともにパイプラインがどのように機能しているかを追跡し、データ・フローを可視化し、問題が顕在化したときにそれを明らかにします。このステップにより、パイプラインがシステム間で動作しても、監視可能で応答性の高い状態が維持されます。

実装：
パイプラインの性能を監視および警告するには、チームは次のことを行う必要があります。

  • データの鮮度、スループット、エラー率などの主要なメトリクスを収集して、パイプラインの性能を測定します。

  • システムメトリクスと併せて、配分シフトやヌルレートなどのデータ品質シグナルを監視します

  • ワークフローを計測して、システム内でのデータの動きを反映するシグナルを生成します。

  • インフラストラクチャー層とデータ層の両方を監視し、性能の問題をその原因まで追跡します。

  • アラートとしきい値を設定して、メトリクスが予想範囲から逸脱した場合にチームに通知します。

  • リアルタイムのアラートとエスカレーションを可能にして、下流のプロセスに影響を与える前に問題に対処できるようにします。

結果：

問題の早期検知

監視とリアルタイム・アラートで、問題がシステム全体に広がる前に特定（および解決）できます。
パイプラインの信頼性向上

継続的な可視化により、ダウンタイムと性能の低下を削減します。
運用の透明性の向上

オブザーバビリティーが、データの動きや問題の発生場所を明確に把握することで、デバッグをより迅速かつ効果的にします。

9. 拡張性とパフォーマンスの確保

意図：
パイプラインが本番環境に移行するにつれて、データ量の増加に合わせて拡張でき、システムやユーザー全体で一貫した性能をサポートできる必要があります。

実装：
拡張性と性能を確保するために、チームは以下を実行する必要があります。

  • 分散環境で増大するデータ量とワークロードを処理するためにパイプラインを最適化することで、スケーラブルなデータ処理を設計します
  • クエリー性能とデータ・アクセスパターンを最適化し、データウェアハウス、データレイク、アプリケーション全体で効率的な検索をサポートします。
  • 分散コンピューティング・フレームワークを活用してスループットを向上させ、レイテンシーを削減します。
  • ワークロード管理とリソース割り当てを実施して、性能、コスト、システム需要のバランスを取ります。
  • チームやアプリケーション間の同時実行性とワークロード分離を考慮します。
  • システム全体で効率的なデータ・アクセスを実現し、ダウンストリームのアプリケーション、ダッシュボード、機械学習モデルがリアルタイムでデータを消費できるようにします。

結果：

より迅速なデータ・アクセスと消費

最適化されたパイプラインは、リアルタイムの意思決定と応答性の高いアプリケーションをサポートすると同時に、データ・アクセスの民主化のためのローコードツールやノーコードツールを提供します。
効率的なリソース利用

ワークロード管理により、料金体系、性能、拡張性のバランスを取ることが可能です。

10. 運用化、維持、反復

意図：
最終ステップでは、パイプラインのアウトプットに基づいてアクションをトリガーし、フィードバック・ループを確立することでデータを運用化し、時間の経過とともに継続的に性能を向上させます。

実装：
データ・パイプラインを進化させるために、チームは次のことを行う必要があります。

  • 通知、自動ワークフロー、システム更新などのパイプラインのアウトプットからアクションをリアルタイムでトリガー
  • パイプラインをダウンストリームシステムと統合し、アプリケーションおよびデータ・エコシステム全体のエンドツーエンドのオートメーションを合理化
  • パイプライン主導のアクションから成果を把握し、モデル、ワークフロー、データ処理ロジックに成果をフィードバックして将来の意思決定に活用するフィードバック・ループを確立
  • 自動化されたアクションが意図しない副作用を引き起こすのを防ぐためのガードレールを実装
  • 是正措置を自動化することで、手動による介入なしで問題を解決し、より自律的なパイプライン・オペレーションを実現
  • パイプライン・ロジックを維持および文書化し、透明性や再現性を確保してトラブルシューティングを簡素化
  • ワークフローを改良し、変化する要件に適応することで、パイプラインの性能を継続的に反復

結果：

エンドツーエンドの自動化

パイプラインは、データの処理だけでなく、人間の介入なしにシステム全体のアクションを調整する動きを示します。
継続的な最適化

フィードバック・ループにより、モデル、ワークフロー、データ処理の継続的な改善が可能になります。
手作業の削減

オートメーションにより、人間がかける労力を問題の修正からシステム性能の向上に移行させます。

執筆者

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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