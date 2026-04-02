時間のかかる手作業でコード化されたSQLスクリプトを使用して、データを移動および変換する時代は終わりました。現在、テクノロジーを活用したさまざまなデータ統合方法があり、それぞれが異なる統合のニーズと機能に対応しています。

以下は、最も一般的な手法です。