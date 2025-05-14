最新のETL：エンタープライズAIの頭脳

タグ
アナリティクス AI（人工知能）
2025年5月14日

執筆者

Tom Krantz

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

大手小売業者が、数百の店舗とオンラインチャネルでフラッシュ・セールを開始する状況を想像してみてください。数分のうちに顧客のアクセスが予測を上回り、インベントリー・システムに負荷がかかり始め、価格データの整合性が取れなくなります。

従来のオンプレミス型データ・スタックでは、販売数や在庫不足の警告といった重要な更新は、時間のかかるバッチ処理で行われます。データが届く頃には、すでに陳腐化しています。そうした遅延は数百万ドル規模の機会損失につながる可能性があります。

最新の抽出・変換・ロード（ETL）は、その状況を一変させています。それは、エンタープライズ人工知能（AI）の頭脳として機能し、広大なデジタル神経系全体にリアルタイムの信号を伝達します。データはレジからAIパーソナライゼーション・モデルへと即座に流れ込み、価格は自動的に調整され、在庫は再ルーティングされます。こうして、危機になりかねなかった状況は、その小売業者の競争優位へと変わります。

このシナリオは、データをリアルタイムで移動、変換統合する能力への需要が高まっていることを浮き彫りにしています。何十年もの間、組織は従来のETLプロセスを活用してデータ統合ワークフローを管理してきましたが、現在のビジネスのスピードには、よりアジャイルでクラウドネイティブなアプローチが求められています。こうしたニーズに基づいて誕生したのが、最新のETLです。

ニュースレターを表示しているスマホの画面

The DX Leaders

「The DX Leaders」は日本語でお届けするニュースレターです。AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。

最新のETLとは

最新のETLの特長を理解するには、まず従来のアプローチから見ていくことが重要です。従来のETLは、ソース・システムからデータを抽出し、使用可能な形式に変換して、データウェアハウスなどのターゲット・システムにロードする、従来から用いられているデータ統合プロセスです。

しかし、従来のETLには、特に、今日のビッグ・データ環境においては顕著な次のような限界がいくつもあります。

  • 夜間に実行されることの多いバッチ処理への過度な依存

  • 静的なスキーマを前提としたオンプレミス環境向けの設計

  • 大量かつリアルタイムの環境において拡張性を確保するのが困難

データ・エコシステムがますます複雑化する中、リアルタイムの取り込みや大規模なデータ処理を支えるために、抽出・ロード・変換（ELT）や変更データ・キャプチャー（CDC）といったアプローチが登場しています。

これらの手法は、スピード、拡張性、柔軟性を備えた次世代型アプローチである最新のETLへの大きな転換を示しています。このアナロジーに戻ると、最新のETLが頭脳だとすると、企業のデータ・スタックは神経系に相当します。最新のETLは、リアルタイムの洞察に依存するAIモデルとデータ・スタックの中核システムとの間で情報を継続的にルーティングします。

最新のETLは、クラウド・サービス、自動化ストリーミング機能を活用し、変換済みデータをリアルタイムで提供します。Amazon Redshift、Google BigQuery、Microsoft Azure Synapseなどのツールは、このオーケストレーションを支援し、AIが企業の業務の中心的存在となる中で、より迅速な意思決定を可能にします。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

最新のETLと従来のETLの違い

従来のETLは、オンプレミス環境における予測可能で構造化されたワークロードを前提に設計されていました。前述のとおり、従来のETLはバッチ処理、手動による更新、柔軟性に欠けるパイプラインに依存することが多く、スケールやリアルタイムでの対応が困難です。

対照的に、最新のETLはクラウド用に構築されています。最新のETLは、バッチ処理とストリーミングの両方のワークフローに対応しており、データが生成された瞬間にアクションを起こすことを可能にします。例えば、ELT手法では変換処理をデータウェアハウス側に移すことで、取り込みを高速化し、柔軟性を高めています。

Informatica、Apache Spark、IBM DataStageといったクラウドネイティブなツールや、Snowflakeのようなプラットフォームは、事前構築されたコネクターや自動化ツールを提供しています。この柔軟性により、今日の企業が扱う多種多様なデータ形式、ソース、ボリュームに対応できます。

さらに、最新のETLは単なる技術的なアップグレードにとどまらず、データ主導の意思決定やAIの活用を支える基盤となっています。非構造化データ、リアルタイムのモノのインターネット（IoT）ストリーム、機械学習（ML）ワークロードは、従来型のパイプラインの限界を超える負荷をかけています。さまざまなソースからより多くのデータを生成するようになる中で、最新のETLはスケーラブルでクラウドネイティブな処理によって、この激化する複雑性を管理する手助けをします。

最新のETLの主なメリット

また、今日のデータ主導型エコシステムにおける統合管理を支援する、次のような、複数のメリットを提供します。

  • クラウドベースのアーキテクチャー
  • リアルタイムのデータ取り込み
  • 統合されたデータのソースと種類
  • 自動化とオーケストレーション
  • 拡張性と費用対効果
  • AI対応パイプライン

クラウドベースのアーキテクチャー

最新のETLツールは、クラウド・データウェアハウス、データレイク、およびSoftware-as-a-Service（SaaS）環境向けに設計されています。これらのツールは、クラウドネイティブな拡張性、オーケストレーション、データ・ストレージ機能を活用し、大規模なインフラ投資を行うことなく、増え続けるデータ量を管理できるようにします。この柔軟性により、ビジネス・ニーズの変化に応じてETLパイプラインを適応させることができます。

リアルタイムのデータ取り込み

ApacheKafkaのようなストリーミング・プラットフォームを活用することで、IoTデバイスやアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）からリアルタイムデータを取り込み、処理することが可能になります。これによりレイテンシーが低減され、在庫の再配分であれ、需要を予測するMLモデルの起動であれ、データパイプラインが変化に迅速に対応できるようになります。「ETL」という用語は依然として使われていますが、多くの最新のパイプラインは実際にはELTパターンに従っており、まずデータをロードし、その後、構造化照会言語（SQL）やPythonを使ってデータウェアハウス内で変換を行います。

統合されたデータのソースと種類

最新のETLソリューションは、リレーショナル・データベース、API、非構造化データ、テレメトリー・ストリームなど、さまざまなデータ・ソースから情報を統合します。これにより、分析に適した変換済みデータセットが生成され、高度なビジネス・インテリジェンスの推進、データ品質の向上、さまざまなユースケースにおけるAIのモデル学習を支援します。

自動化とオーケストレーション

ETLオーケストレーション・ツールは、リアルタイムのデータフローを管理し、スキーマの検証をトリガーし、変換プロセスを監視し、未加工データをAWSやGoogle BigQueryのようなプラットフォームへ移動させる処理を調整します。この機能は、データ・エンジニアの手作業による負荷を軽減し、一貫性のある信頼性の高いデータ統合プロセスを支援します。

拡張性と費用対効果

最新のETLプラットフォームは、高い拡張性を実現できるように設計されています。それらは、IoTデバイスや非構造化データなど、さまざまなソースから増加するデータ量に自動的に対応します。サーバーレスアーキテクチャーや従量課金モデルにより、ETLプロセスのコスト効率を維持しながらクラウド・コンピューティング資源を最適化できます。

AI対応パイプライン

何よりも、最新のETLでは、高品質に変換されたデータを、AIや機械学習の下流ワークフローへ継続的に提供すること可能です。モデルが最新またはリアルタイムの情報でトレーニング・更新されるようにすることで、組織はドリフトを抑え、予測精度を向上させ、AIを中核業務に安心して組み込むことができます。

最新のETLツールとプラットフォーム

最新のETLパイプラインの中核をなす複数のプラットフォームは、エンタープライズAIを支えるリアルタイムデータ・フローの基盤となっています。

  • Amazon Redshift：AWSのETLツールと密接に連携する、フルマネージドでペタバイト規模のデータウェアハウス・サービス。
  • Snowflake：スケーラブルかつリアルタイムなデータの取り込み、変換、保存に対応したクラウド・データのプラットフォーム。
  • Google BigQuery：ELT処理やリアルタイムデータ分析に最適な、サーバーレスで高い拡張性を備えたクラウド・データウェアハウス。
  • Azure Data Factory：多様なデータソースへのコネクターとリアルタイム・オーケストレーション機能を備えた、クラウドベースのETLデータ統合サービス。
  • InformaticaおよびTalend：ハイブリッドデータ管理、リアルタイムの取り込み、自動化に対応した主要なETLソリューション。
  • IBM DataStage：リアルタイム統合、ハイブリッド・デプロイメント、自動化ワークフローに対応した、Cloud Pak for Data上のクラウドネイティブなETLプラットフォーム。
  • Apache Kafka：複数のソースからのリアルタイム取り込みを可能にする分散型ストリーミング・プラットフォーム。完全なETLツールではないものの、最新のETLアーキテクチャーにおいて重要な役割を果たします。
  • オープンソース・フレームワーク：Apache Airflowやdata build tool（dbt）などのツールは、カスタマイズ可能でコミュニティーに支えられたETLワークフローを求める組織の間で人気が高まっています。

最新のETLの導入

最新のETLの導入はツールの選定にとどまらず、リアルタイム分析や大規模な機械学習を支えるために、取り込み、オーケストレーション、変換、ガバナンス全体にわたる計画的な連携が求められます。最新のETLの導入手順は次のとおりです。

  • データソースと取り込み方法の評価
  • 適切なターゲット・システムの選択
  • データ・トランスフォーメーションのニーズの見極め
  • ワークフロー・オーケストレーションの自動化
  • 強力なデータ・ガバナンスの原則を組み込む
  • リスク管理戦略の最適化

データソースと取り込み方法の評価

企業はまず、SaaSプラットフォーム、API、リレーショナル・データベース、IoTストリームなど、すべての関連データソースを特定する必要があります。これらの多様なソースの種類や構造を把握することで、より効率的な取り込み戦略を立てることができ、下流のワークフローとの整合性も高まります。

適切なターゲット・システムの選択

最新のETLを成功させるには、適切なターゲット・システムの選定が極めて重要です。Amazon RedshiftやIBM Db2などのクラウド・データウェアハウスは、スケーラブルな分析からAIモデルの学習まで、幅広いデータウェアハウスのニーズに対応しています。最適な選択は、データ量、ワークロードの種類、およびプラットフォームの互換性によって異なります。

データ・トランスフォーメーションのニーズの見極め

チームは、自身のニーズにより適しているのが従来型ETLか、より最新のETL戦略かを評価する必要があります。データ形式、データ量、リアルタイム処理の要件といった要素は、データをいつどのように変換するかに影響を与えます。

ワークフロー・オーケストレーションの自動化

自動化は、データフローの効率化、正確性の確保、およびクラウドネイティブ・プラットフォーム全体での一貫性維持に役立ちます。これには、スケジューリング、検証、監視、スキーマ管理が含まれ、スケーラブルで信頼性の高いデータ統合を支えます。

強力なデータ・ガバナンスの原則を組み込む

ETLプロセスにデータ・ガバナンスを組み込むことで、データ品質が向上し、コンプライアンスの徹底を支援します。優れた実践例としては、検証、アクセス制御、リネージュの追跡、データ統合プロセスの継続的な評価が挙げられます。

リスク管理戦略の最適化

最新のETLを用いたプロセスでは大量のデータを効率的に処理できますが、コスト管理が重要となります。組織は、従量課金モデル、サーバーレス・オプション、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーを評価して、コストの最適化やリアルタイム分析の支援を図るべきです。

最新のETLにおける新たなトレンド

いくつかのトレンドが、最新のETLを取り巻くランドスケープを再構築しています。

ローコードおよびノーコードのETLツール

これらのプラットフォームは、ビジネス・ユーザーやデータ・エンジニアが手作業のコーディングを最小限に抑えてデータ・パイプラインを設計およびデプロイできるようにし、価値創出までの時間を短縮します。
AI駆動型オーケストレーション

データ・ワークフローの最適化、パイプライン障害の予測、復旧の自動化、異常検知によるデータ品質の向上のために、AIモデルが活用されています。
MLパイプラインとの統合

最新のETLは機械学習ワークフローと密接に統合されており、モデルのトレーニング、検証、デプロイメントを迅速化しています。
サーバーレス・データの統合

サーバーレス・アーキテクチャーは、インフラストラクチャー管理の負荷を軽減し、データ量やワークロードに応じてETLプロセスを自動的に拡大させることを可能にします。

これらのトレンドは、よりインテリジェントで柔軟なデータ統合手法への継続的な移行を示しています。最新のETLは進化を続ける中で、エンタープライズ・インテリジェンスにおいて重要な役割を担い、必要な場所へデータをルーティングしつつ、AIモデルの精度を支え続けています。

参考情報

2024年度Gartner®データ統合ツールのMagic Quadrant™

IBMは、2024年もGartner®データ統合ツールのMagic Quadrant™でリーダーに選ばれ、19年連続で選出されました。
AI対応データでAI導入を促進

AIを活用したデータ・インテリジェンスとデータ統合が、構造化データおよび非構造化データへの備えを推進し、AIの成果を加速するために重要である理由をご紹介します。
AI向けハイブリッド・オープン・データレイクハウス

ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
データの差別化要因

データ駆動型の組織を構築し、ビジネス上の優位性を推進するためのデータ・リーダー向けガイドはこちらです。
データ統合をモダナイズする 5 つの理由

IBM Cloud Pak for Dataでデータ統合をモダナイズする必要がある5つの理由をご覧ください。
Gartner®社による予測（2024年）：AIがアナリティクス・ユーザーに与える影響

ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
関連ソリューション
IBM DataStage

クラウドネイティブのInsightプラットフォーム上でモダナイズのETLツールを使用して信頼できるデータパイプラインを構築。

 DataStageの詳細はこちら
データ統合ソリューション

IBMのデータ統合ソリューションを活用して、生成AIへの取り組み、リアルタイム分析、ウェアハウスのモダナイゼーション、運用上のニーズに合わせて、レジリエンスがあり高性能でコスト最適化されたデータ・パイプラインを構築しましょう。

 データ統合ソリューションの詳細はこちら
データ分析コンサルティング・サービス

IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

 分析サービスの詳細はこちら
次のステップ

データを移動および変換するジョブを設計、開発、実行します。業界をリードするデータ統合ツール、IBM® DataStageを使用して、ハイブリッドまたはマルチクラウド環境で強力な自動統合機能を体験してください。

 IBM DataStageの詳細はこちら データ統合ソリューションはこちら