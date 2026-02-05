企業データをクラウドに保管することには明確な利点があり、特にハードストレージの制限をなくし、大量のビッグデータを簡単に保管できるようになります。その他の一般的な利点としては、コスト効率、拡張性、ビジネス継続性の向上などが挙げられます。

これらの利点により、組織は急速にデータをクラウドに移行してきました（同時に、性能や規制要件を満たすためにデータをオンプレミスに保持しながら）。一部の予測では、企業のクラウドストレージの支出は2028年までに1280億ドルに達すると予測されています。1また、世界中で保管されているデータの量は2024年から2029年の間に倍増すると予測している企業もあります。2

現在、企業の最も重要な資産であるクラウドデータの一つは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境において、構造化および非構造化形式で幅広い範囲での分散が増加しています。

この異種のデータにより、チーム、プラットフォーム、環境間で情報がサイロ化された断片化したデータ環境が生じ、チームがデータを活用することが困難になっています。同時に、アプリ、モノのインターネット（IoT）デバイス、トランザクションデータによって生成されるデータの量は、クラウドとオンプレミスの両方のシステムで増加し続けています。

クラウドデータの統合は、この複雑さに対処するのに大幅に役立ちます。クラウド環境とオンプレミス環境全体でデータを統合し、調和させます。この統合されたビューにより、クラウド・データはアクセス可能で、分析や意思決定に使用できるようになります。急速なイノベーションとますます分断されるデータの時代において、この機能は不可欠です。

断片化はイノベーションを阻害し、遅延、一貫性のない、または不正確な意思決定につながり、組織が革新、適応、運用効率達成の能力を制限する可能性があります。実際、IBMのデータによると、調査に回答したCEOの68％が、企業全体にわたる統合データ・アーキテクチャーが、部門横断のコラボレーションとイノベーションの推進を実現するために必要不可欠であると回答しています。3

特に人工知能（AI）の取り組みは、統一され、信頼され、一貫性のあるデータに依存しています。強力なデータ統合ストラテジーがなければ、組織はAIを大規模に運用するのに苦労する可能性があります。