クラウドデータ統合とは、少なくとも１つのデータソースやプラットフォームがクラウドベースである場合に、システム間でデータを結合し調和させるために使用される慣行やテクノロジーを指します。
クラウドデータ統合の目標は、組織全体でクラウドデータへのアクセスと配信を改善する一方で、データが安全で、統治され、パフォーマンスを確保することを目的とし、より広範なエンタープライズデータ管理戦略の一環として実施されます。データの量、速度、多様性が爆発的に増大する中で、組織がAIを導入し、顧客体験を改善し、リアルタイム分析を拡大しようとする中で、これらの基盤的機能は特に必要不可欠です。
クラウドデータ統合の傘下には、ハイブリッドクラウドデータ統合とマルチクラウドデータ統合という2つのサブタイプがあります。
今日、ほとんどの企業は、複数のプロバイダーのパブリックおよびプライベート・クラウド・サービスにまたがるハイブリッド・マルチクラウド環境で運用しています。このモデルでは、クラウド・データの統合により、データがどこに存在してもアクセス可能で信頼性が高く、利用可能な状態を維持するための基盤が提供されます。
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企業データをクラウドに保管することには明確な利点があり、特にハードストレージの制限をなくし、大量のビッグデータを簡単に保管できるようになります。その他の一般的な利点としては、コスト効率、拡張性、ビジネス継続性の向上などが挙げられます。
これらの利点により、組織は急速にデータをクラウドに移行してきました（同時に、性能や規制要件を満たすためにデータをオンプレミスに保持しながら）。一部の予測では、企業のクラウドストレージの支出は2028年までに1280億ドルに達すると予測されています。1また、世界中で保管されているデータの量は2024年から2029年の間に倍増すると予測している企業もあります。2
現在、企業の最も重要な資産であるクラウドデータの一つは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境において、構造化および非構造化形式で幅広い範囲での分散が増加しています。
この異種のデータにより、チーム、プラットフォーム、環境間で情報がサイロ化された断片化したデータ環境が生じ、チームがデータを活用することが困難になっています。同時に、アプリ、モノのインターネット（IoT）デバイス、トランザクションデータによって生成されるデータの量は、クラウドとオンプレミスの両方のシステムで増加し続けています。
クラウドデータの統合は、この複雑さに対処するのに大幅に役立ちます。クラウド環境とオンプレミス環境全体でデータを統合し、調和させます。この統合されたビューにより、クラウド・データはアクセス可能で、分析や意思決定に使用できるようになります。急速なイノベーションとますます分断されるデータの時代において、この機能は不可欠です。
断片化はイノベーションを阻害し、遅延、一貫性のない、または不正確な意思決定につながり、組織が革新、適応、運用効率達成の能力を制限する可能性があります。実際、IBMのデータによると、調査に回答したCEOの68％が、企業全体にわたる統合データ・アーキテクチャーが、部門横断のコラボレーションとイノベーションの推進を実現するために必要不可欠であると回答しています。3
特に人工知能（AI）の取り組みは、統一され、信頼され、一貫性のあるデータに依存しています。強力なデータ統合ストラテジーがなければ、組織はAIを大規模に運用するのに苦労する可能性があります。
クラウドデータ統合は典型的なデータ統合ステップに従いますが、運用順序や技術的な詳細、特に分散クラウドやハイブリッド環境間でのデータの移動と処理をオーケストレーションするようにパイプラインが設計される方法によって異なる場合があります。
従来のデータ統合と同様に、クラウド・データ統合には次のような幅広いメリットがあります。
クラウド・データ統合を実装する組織は、ガバナンス、性能、リアルタイム処理、デプロイメント・モデルにわたるさまざまな技術的および運用上の課題に直面する可能性があります。
システム間でデータを統合すると、潜在的な攻撃ベクトルの数が増え、それに伴い不正アクセスや機密情報の漏洩のリスクも高まります。データ・セキュリティー上の懸念以外にも、地域、管轄区域、またはクラウド環境を越えた顧客データの転送には、さまざまな法的要件やデータ居住要件が適用される場合があります。組織は、データフローがGDPR、HIPAA、PCI DSSなどの適用規則に準拠していることを確認しなければなりません。
すべての統合ポイントでのデータ暗号化（転送中および保存中のデータ）、強力な認証、権限、承認は、これらのリスクの軽減に役立ちます。堅牢なデータ・ガバナンス・フレームワークは、セキュリティーの強化にも役立ちます。セキュリティー機能とコンプライアンス認証が組み込まれたデータ統合プラットフォームは、運用上のオーバーヘッドの削減に役立ちます。一方、クライアントが管理するプラットフォームやローカルでホストされるプラットフォームでは、セキュリティー・プロトコル、コンプライアンスの実施、インフラストラクチャー管理をより細かく制御することが可能です。
クラウドデータ統合におけるコアな課題は、性能、コスト、複雑なデータのバランスを取ることです。データ統合ツールが拡張性を考慮して設計されていない場合、大量のデータの処理が困難になる可能性があります。取り込みパイプラインが過負荷になると、データ処理が遅くなり、ビジネス・プロセスに遅延が生じ、一貫性のないアウトプットが発生し、コストが増加する可能性があります。
組織は、高スループットのコネクター、並列処理、大規模なデータセットを分割するためのパーティショニングをサポートするソリューションを優先できます。組み込みの監視およびオブザーバビリティー機能により、データ・フローとストレージ・リソースの使用率をエンドツーエンドで可視化し、ボトルネックを防ぎ、データ量の変動に関係なく高いパフォーマンスを維持できます。適切な統合アプローチを選択することも、非常に重要です。例えば、ELTパイプラインは読み込み後にデータを変換し、クラウド・プラットフォームやデータウェアハウスの柔軟な計算能力を活用して大規模なデータを処理します。
リアルタイムまたはほぼリアルタイムデータの統合は、企業にとってますますクリティカルになっています。即時の意思決定、AIワークロード、その他の一刻を争うオペレーションには、新鮮なデータの継続的なストリームが必要です。しかし、リアルタイムのデータ統合は技術的に困難であり、特に低レイテンシー処理が要求される大容量のデータではそうです。分散型クラウド・アーキテクチャーは、レイテンシーとネットワークの信頼性に関する懸念をさらに増大させる可能性があります。
イベント駆動型アーキテクチャー（EDA）をサポートするクラウドデータ統合ソリューションにより、システムはリアルタイムで通信し、データを交換できます。クラウドネイティブ環境におけるEDAの採用の増加は、従来のバッチ指向のアーキテクチャーから、イベント（データ・レコード）が発生したときに処理する、よりダイナミックで応答性の高いアーキテクチャーへの大きな移行を示しています。
変更データ・キャプチャ（CDC）は、多くのソリューションがサポートするもう1つのリアルタイム統合方法です。さまざまなターゲット・システムで発生したデータ変更を取り込んで配信し、ほぼリアルタイムのデータ同期を可能にします。
多くの企業は、クラウド外に存在するオンプレミスのワークロード（例えば、Oracle Database、IBM Db2、SQL Serverに保管されているデータセット）を規制しています。このようなシナリオでは、オンプレミスシステムとクラウド・プラットフォームの間で相互運用性の問題が発生する可能性があるため、完全なクラウドベースのデータ統合デプロイメントは現実的ではありません。
ハイブリッドの導入は、データがすでに存在する場所でデータを処理し、同じ環境（クラウドかオンプレミスかを問わない）でパイプラインを実行することで、こうした課題に対処できます。これらの機能により、レガシーシステムとクラウドネイティブ・システムを統合する複雑さが軽減されます。また、コスト効率も高く、ツールの無秩序な増加を減らすのにも役立ちます。
ハイブリッドのデータ統合のデプロイメントでは、設計時間とランタイムを分離するクラウドネイティブのパイプライン開発モデルであるリモート・エンジン実行を使用します。パイプラインは一元的に設計され、ターゲット環境（クラウドからクラウド、クラウドからオンプレミス、オンプレミスからクラウドのワークロード）で実行されます。この柔軟性には、データ移動の削減、出口コストの削減、ネットワーク遅延の最小化など、さまざまなメリットがあります。
AIを活用してデータ統合プロセスを加速、合理化、最適化するユースケースは数多くあります。例としては、機械学習支援スキーママッピング、データ変換のための自然言語処理（NLP）インターフェース、合成データを作成するための生成AI、データの複製を改善するためのAIを活用した手法などがあります。4
エージェント型AIもまた、データチームが自然言語を使って統合要件を表現できるようにする、新たに登場した最先端のデータ統合機能です。これらのインプットに基づいて、エージェントは自律的に統合設計プランを提案し、データ環境やビジネス・ニーズの変化に応じてワークフローの最適化を長期にわたって継続的に支援します。
これらのエージェント機能により、データエンジニアはデータ・パイプラインの設計と実行を迅速化し、手動のデータ入力やデータ移行などの時間のかかる作業を削減できます。また、データエンジニアリング・チームの助けを借りなければデータにアクセスできないことが多い非技術系ユーザーの遅延も短縮できます。
他のAIイニシアチブと同様に、導入の成功は、ヒューマン・イン・ザ・ループを保つことと、強力なAIガバナンスと継続的な透明性の維持にかかっています。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
直感的なグラフィカル・インターフェースでスマートなストリーミング・データ・パイプラインを作成、管理できるため、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境でのシームレスなデータ統合を促進します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッドな、管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBM®コンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
1 Omdia: AWS dominated USD 57 billion global cloud storage services market in 2023、Omdia by Informa TechTarget、2024年6月17日。
2 Worldwide Global StorageSphere Forecast, 2025-2029、IDC、2025年6月。
3 5 mindshifts to supercharge business growth、IBM Institute for Business Value、2025年7月9日。
4 AI-Driven Data Integration in Multi-Cloud Environments、 International Journal of Global Innovations and Solutions（IJGIS）、2025年1月31日。