マスターデータ管理（MDM）は、EDM（エンタープライズデータ管理）の一部であり、顧客、製品、サプライヤー、従業員データなどの重要なビジネス情報を組織全体で一貫性があり正確な状態に保つことに重点を置いています。検証プロセスと一元化されたリポジトリを使用して、重要なデータ・ドメインを標準化、重複排除、同期します。MDMは、高品質のデータをクリーンで一貫性のある形式でシステム全体で利用できるようにすることで、分析とレポート作成もサポートします。



企業がMDMをオペレーションに統合する場合、通常はより広範なEDM戦略の一環として実施します。EDMは、ガバナンス・フレームワーク、アクセス制御、データ標準、および構造化データと非構造化データの両方を組織全体でどのように管理するかを導くアーキテクチャー原則を確立することで、その基盤を築きます。

このフレームワークが整備されると、MDMが導入され、特に主要なデータ・ドメインの統合と一元化に重点が置かれます。これにより、これらのコア・エンティティーはすべてのビジネス・システムにわたって一貫性と正確性を維持できます。これは、分析、コンプライアンス、運用効率にとって重要です。



EDMがなければ、一貫性のないポリシー、責任の所在の不明確さ、またはデータ・プラクティスの断片化により、MDMの取り組みが困難になる可能性があります。MDMをEDMフレームワーク内で整合させることで、企業はデータ品質を評価し、マスター・データの適切な管理とセキュリティーを確保するとともに、より広範なビジネス目標との整合性を図ることができます。