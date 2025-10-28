EDMの目標は、データが正確で、アクセスしやすく、安全であり、ビジネス目標と整合していることを保証することです。EDMは、データの増加がとどまる気配を見せない環境で事業を展開している今日の企業にとって特に重要です。世界中で作成、取得、コピー、消費されるデータ量は、2028年までに394ゼタバイトを超えると予測されています1。
参考までに、2008年の世界の月間インターネット・トラフィック量はわずか10,174ペタバイト、つまり0.01ゼタバイトであり2、20年足らずで40倍以上に増加しました3。インターネット・トラフィックは世界のデータ活動の一側面に過ぎませんが、その爆発的な成長は、オンデマンド・ストリーミング、クラウド・コンピューティング、モバイル・デバイス、企業システムによって促進されるデジタル・コンテンツの作成、消費、交換の幅広い増加を反映しています。
成長には複雑さが伴います。データ量が飛躍的に拡大するにつれ、企業はデータ品質の維持、コンプライアンスの確保、リアルタイム・アクセスの実現、有意義な洞察の抽出といった課題に直面しています。EDMは、この複雑さを管理するためのフレームワークとツールを提供し、データを競争上の優位性に変え、より良い意思決定、イノベーション、効率性を促進します。
EDMはさまざまな理由から不可欠です。EDMは、規制コンプライアンスを推進し、業務効率を向上させ、AIイノベーションを可能にし、タイムリーでデータ駆動型の意思決定をサポートします。
企業全体でAIの運用化を進める圧力が高まっていることを考えてみましょう。IBM CEOスタディによると、調査対象となったCEOの72%は、自社のプロプライエタリー・データが生成AIの価値を引き出す鍵になると考えています。しかし、この認識にもかかわらず、多くの組織は、この目標を支えるために必要なデータ・インフラストラクチャーの構築に苦労しています。
回答者の半数は、最近の投資の急速なペースにより、分断された断片的なテクノロジー環境が生まれ、データを効果的に活用することが困難になっていると認めています。
この断絶は、AIやその他のビジネス上の優先事項の可能性を最大限に引き出すうえで大きな障害となります。目標が機械学習モデルのデプロイであれ、意思決定の自動化であれ、よりパーソナライズされた顧客体験の提供であれ、成功の鍵はデータの準備状況という重要な要素にあります。クリーンで適切に管理されたデータという強固な基盤がなければ、こうした取り組みは停滞したり失敗したりすることがあります。データ専門家は、実行可能なインサイトの提供やイノベーションの推進よりも、一貫性のないデータ・セットの整理に多くの時間を費やしています。
さらに、データ環境はますます複雑になっています。クラウド・ベースのテクノロジー、リアルタイム分析、そして進化するプライバシー規制により、俊敏性、コンプライアンス、インサイトが求められています。しかし、多くの組織は、限られたリソースと時代遅れのインフラストラクチャーでこれらの要求に対応しようとしています。
EDMがない場合、断片化されたデータ・サイロが存続し、データ品質は低下し、統合はコストのかかる課題となります。レジリエントで将来に備えたデータ・インフラストラクチャーの基盤としてエンタープライズ・データ管理を優先する組織は、AIの可能性を実現し、他の取り組みを推進するのに有利な立場に立つことができます。
マスターデータ管理（MDM）は、EDM（エンタープライズデータ管理）の一部であり、顧客、製品、サプライヤー、従業員データなどの重要なビジネス情報を組織全体で一貫性があり正確な状態に保つことに重点を置いています。検証プロセスと一元化されたリポジトリを使用して、重要なデータ・ドメインを標準化、重複排除、同期します。MDMは、高品質のデータをクリーンで一貫性のある形式でシステム全体で利用できるようにすることで、分析とレポート作成もサポートします。
企業がMDMをオペレーションに統合する場合、通常はより広範なEDM戦略の一環として実施します。EDMは、ガバナンス・フレームワーク、アクセス制御、データ標準、および構造化データと非構造化データの両方を組織全体でどのように管理するかを導くアーキテクチャー原則を確立することで、その基盤を築きます。
このフレームワークが整備されると、MDMが導入され、特に主要なデータ・ドメインの統合と一元化に重点が置かれます。これにより、これらのコア・エンティティーはすべてのビジネス・システムにわたって一貫性と正確性を維持できます。これは、分析、コンプライアンス、運用効率にとって重要です。
EDMがなければ、一貫性のないポリシー、責任の所在の不明確さ、またはデータ・プラクティスの断片化により、MDMの取り組みが困難になる可能性があります。MDMをEDMフレームワーク内で整合させることで、企業はデータ品質を評価し、マスター・データの適切な管理とセキュリティーを確保するとともに、より広範なビジネス目標との整合性を図ることができます。
組織がデータを管理および活用する方法の最適化、加速、拡張、合理化において、AIはますます中心的な役割を果たしています。AIデータ管理を企業のデータ管理戦略に組み込むことで、データ分類、クレンジング、統合など、従来は手作業で多大な労力を要していた重要なプロセスを自動化し、最適化することができます。
AI駆動型ツールは、クリティカルなビジネスデータを含む膨大なデータ・セットのパターンと異常を特定し、データ品質の問題をより迅速に検知し、より正確なメタデータのタグ付けを可能にします。これにより、データの信頼性が向上するだけでなく、分析や意思決定への対応も加速されます。
さらに、AIはインテリジェントなデータ・オーケストレーションを可能にすることで、EDMフレームワークの拡張性と俊敏性を向上させます。例えば、機械学習アルゴリズムは、使用パターン、規制の変更、またはビジネス・ニーズに基づいてデータ・パイプラインを動的に調整できます。この適応性は、データ・フローが複雑で絶えず進化するマルチクラウドやハイブリッド環境で特に価値があります。
成功するEDMフレームワークは、組織がデータを管理し、次のような相互に関連する複数の要素を通じて、さまざまなデータ・ソース、形式、タイプにわたってデータを適切に管理し活用できるようにします。
データ・ガバナンスとは、組織全体におけるデータ管理のルール、役割、責任を定義するものです。EDMにおけるデータ・ガバナンスには、データの正確性、データ・セキュリティー、責任ある使用を促進するポリシーと基準の設定が含まれます。
また、明確な所有権とスチュワードシップを確立し、データの配布と管理方法に対する説明責任を確保します。ロールベースのアクセス制御は、機密情報を保護し、安全なデータ・アクセスをサポートするのに役立ちます。また、冗長性や重複レコードを特定して排除する取り組みは、全体的なデータ整合性の維持にも役立ちます。
テクニカル・イネーブラーは、プラットフォーム間でのデータの移動、変換、アクセシビリティーをサポートするシステムとツールです。進化するビジネス・ニーズに対応する、スケーラブルで一貫性のあるデータ環境の構築を支援します。
EDMでは、これらのイネーブラーには、データ統合機能、MDM、プロファイリング、クレンジング、およびデータ・リネージ追跡のためのツールが含まれます。また、複数のソースからのデータを分析やレポートのために一元化されたリポジトリへ統合する抽出、変換、ロード（ETL）プロセスもサポートしています。
データ・ライフサイクル管理では、ビジネスの優先順位と規制要件に沿ってデータをどのように保管およびアーカイブするかを扱います。これにより、作成から廃棄に至るまで、データの関連性とコンプライアンスを維持できます。
EDMでは、このコンポーネントが、組織および法的要件に基づいて、最初のキャプチャから長期保管、最終的な廃棄までのデータのライフサイクル全体を管理します。データの継続的な有用性を維持するとともに、データの形式やソースに関係なく、組織がコンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。
データ品質の向上、高度な分析の実現、デジタル・トランスフォーメーションの推進、ガバナンスとコンプライアンスの強化などにおいて、エンタープライズ・データ管理はスケーラブルで戦略的なデータ施策の基盤となります。
以下の例は、組織がEDM戦略とデータ管理プロセスを活用してデータの課題を解決し、チームやシステム全体でビジネスにインパクトを生み出す方法を示しています。これらの取り組みにより、確信を持った意思決定を支える高品質なデータへのアクセスが確保されます。
組織にとって、部門、システム、チャネル、プラットフォーム間でのデータ移動の調整はますます複雑になっています。ビジネスが拡大するにつれて、EDMは未加工データと処理済みデータの両方を取り込み、カタログ化し、保管するための一元的なアプローチを提供します。
集中型データ・アーキテクチャーは、検証と一貫性を支援し、重複やエラーを削減します。スケーラブルなインフラを活用することで、EDMは組織全体でシームレスな データ交換 を可能にします。その結果、効率が向上し、運用リスクが軽減されます。
正確なインサイトは、基礎となる情報の質と一貫性に依存します。ここで役立つのがエンタープライズ・データ管理ソリューションであり、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRM）、モノのインターネット（IoT）プラットフォームなどの多様なソースからのデータを標準化、検証、統合できます。
これらのソリューションは、データがビジネス・インテリジェンス・ツールに渡る前に、クリーンで一貫性のある状態に整え、分析に活用できるようにするのに役立ちます。一貫性のあるデータ構造は、可視化やレポート作成も強化し、インサイトの解釈、共有、活用を容易にします。
イノベーションは、柔軟で適応性のある環境で繁栄します。クラウド・ベースのEDMプラットフォームは、プロファイリング、クレンジング、データ・リネージュ追跡のためのツールを統合することで、チームをサポートし、より優れた管理と俊敏性を実現します。
さらに、一元化されたリポジトリと標準化されたメタデータ・フレームワークにより、部門間のコラボレーションが容易になります。その結果、組織はマルチクラウド環境全体でガバナンスと一貫性を維持しながら、イノベーションとチームワークを加速できます。
一般データ保護規則（GDPR）は、個人データの収集、保管、使用方法について厳格な管理を義務付けています。効果的なエンタープライズ・データ管理システムは、ポリシーを適用し、監査証跡を維持し、不正アクセスへの露出を制限するアクセス制御を実装することで、組織がGDPRやその他のデータ・プライバシー要件を満たすのに役立ちます。
これらの機能は、規制コンプライアンスだけでなく、顧客、パートナー、内部利害関係者との信頼関係を構築するためにも不可欠です。EDMは、機密データが責任を持って保護され、扱われるようにすることで、業務における俊敏性を維持しつつ、組織のデータ・プラクティスと法的義務を整合させるのに役立ちます。データ量が増加し、プライバシーに対する期待が高まるにつれて、EDMはリスク管理と説明責任の確保に不可欠な戦略的要素となります。
データは競争上の優位性です。この短時間のWebセミナーでは、安全な方法でAIを解き放ち、測定可能なROIを達成する方法を紹介します。
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データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
1 2010年から2023年にかけて世界中で作成、取得、コピー、消費されたデータ／情報の量（2024年から2028年の予測を含む）、 Statista、 2025年6月30日
2 データ：世界のインターネット・トラフィック量、Wikimedia Commons、2025年5月17日
3 インターネット・トラフィック量、IBIS World、2025年8月18日