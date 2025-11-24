不良データは、良質なデータとは対極にあるものです。高品質のデータは成長とイノベーションを促進しますが、質の低いデータは進歩を遅らせます。

組織は、情報に基づいた意思決定、実用的なインサイト、予測を通じて、社内オペレーションや顧客体験を支えるためにデータを活用しています。不良データに基づいた意思決定は、機会の逸失、業務の非効率化、評判の低下につながる可能性があります。金融や医療など、データが重要な意思決定を支える業界では、不良データが深刻、あるいは壊滅的な影響を及ぼす可能性があります。

一貫性のない患者データを含む臨床研究を考えてみましょう。研究者は結果を比較するのに苦労し、その結果、有望な治療法の開発が遅れる可能性があります。金融分野では、不正確なデータや欠落データによって、多額のコンプライアンス・コストが発生する可能性があります。不正確な財務報告は、サーベンス・オクスリー法（SOX法）などの規制違反につながる可能性があり、最高100万米ドルの罰金と最長10年の懲役が科される可能性があります。

人工知能の分野では、不良データのリスクがさらに高まります。AIやMLモデルが不正確、一貫性がない、またはバイアスのあるデータでトレーニングされると、そのアウトプットにも同様の誤りが反映されます。AIやMLへの投資効果を最大化するために、組織は自社のデータをAI対応の状態に整える必要があります。

Unity Technologiesは、AIやMLにおける不良データの影響を示す代表的な例です。2022年、このビデオゲーム会社の広告掲載アルゴリズムは、大手顧客から提供された不良データを取り込んでしまいました。アルゴリズムのパフォーマンスは大幅に低下し、再構築が必要になるほどでした。この問題により、Unityの株価は37％下落し、事業には推定1億1,000万米ドルの影響が生じました。

一方で、良質で正確なデータは、AIイニシアチブにとって大きなメリットとなります。IBM Institute for Business Valueの調査によると、信頼できるデータを保有する組織では、AI機能に対する投資収益率がほぼ2倍になっていることが分かりました。結論として、良質なデータは、あらゆるAIやデータ駆動型戦略にとって欠かせない優先事項です。