AIのデータ品質がAI成功の鍵となる理由

世界中の組織がAIに多額の投資を続けています。Gartnerによると、世界のAI支出は2026年に2兆米ドルを超え、前年比37%の成長率になると予測されています。1しかし、この急速な拡大は、多くのAIイニシアチブが持続的な価値を提供するのに苦労しているという事実を覆しています。

IBM Institute for Business Valueの 2025 CEO Studyによると、AIイニシアチブのうち、企業全体でスケールアップに成功したのはわずか16%に過ぎません。2一方、MITのNANDA研究3では、生成AIパイロットの最大95%が実験以上の進展に失敗していると報告しています。

調査によると、AIのデータ品質とデータ・ガバナンスは、AIエコシステムにおける重要な差別化要因です。IBVの別の調査によると、AIファーストの組織の68％が、成熟した十分に確立されたデータおよびガバナンスのフレームワークを報告しているのに対し、他の組織ではわずか32％です。4



本調査の著者指摘しているように、「最先端のアルゴリズムや野心的なユースケースほど派手ではないが、構造化され、アクセス可能で、質の高いデータという基盤は、AIの持続的な成功に不可欠な前提条件である」

多くのAIシステムの中核をなす機械学習モデルは、与えられたデータセットから直接「学習」するため、その基盤が重要になります。データがエラー、ギャップ、古い情報、サイロ、または体系的な偏りによって現実を誤って伝えている場合、モデルはそれらの弱点を引き継ぐだけでなく、データの問題を大規模に悪化させる可能性があります。



例えば、自然言語処理に用いられる大規模言語モデル（LLM）などの生成AIシステムでは、データ品質の問題が事実誤りや偏った画像出力のテキストとして現れることがあります。データ品質が低いと、特に特殊なインプットや過小評価されるシナリオなどのエッジ・ケースで、パフォーマンスが不均衡になる可能性もあります。

低品質なデータがごく一部であっても、大きな影響を与える可能性があります。根本的な原因はデータの質にある場合、わずかな悪い結果が意思決定や技術全体の信頼を損なう可能性があり、経営陣はAIツールが欠陥があると結論づけます。



技術的な成果だけでなく、AIのデータ品質が低ければ、データ・プライバシーや責任あるデータ利用に関するリスクなど、法的・倫理的な意味合いもあります。管理の質が低いデータでトレーニングされたモデルは、雇用、融資、医療、公共サービスなどの分野で差別を永続化させる可能性があります。同時に、EUの人工知能法や増え続けている米国の州レベルのAI法などの規制により、組織はデータ・プライバシー、トレーニング・データの品質、代表性、出所に対して、責任を持つことがますます増えています。