多くの組織は、データ管理戦略の重要な要素としてデータ自動化に依存しています。

IBMの「データの差別化要因 」では、組織のデータの 68% が分析されず、企業がそのデータのメリットを十分に享受できないと報告されています。

オートメーションは、企業が業務効率を向上させ、増え続けるデータを処理することで、貴重な洞察を抽出し、より迅速に、より適切な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。

具体的には、データ・オートメーションは、企業がデータを使用する前に、しばしば通過しなければならないETLプロセスを合理化するのに役立ちます。ETLには、ソースからデータを抽出し、使用可能な形式に変換し、ターゲット・アプリまたはデータベースにロードすることが含まれます。

データ自動化テクノロジーは、従来は手動による介入を必要としていた時間のかかる反復的なタスクを排除することで、データ エンジニアやデータサイエンティストがデータ分析や人工知能(AI)、機械学習(ML) プロジェクトなどの優先度の高い作業に集中できるようにします。

データの自動化により、データ処理中の人為的エラーの可能性が最小限に抑えられ、データ品質も向上します。