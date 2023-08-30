DataOpsアーキテクチャ：5つの主要コンポーネントと開始方法

DataOpsは、DevOpsの機敏性とデータ分析の力を組み合わせた協働的なデータ管理アプローチです。さまざまなワークフローを自動化および統合することで、データ取り込み、処理、分析を合理化することを目的としています。DataOpsアーキテクチャは、組織内のDataOps原則の実装をサポートする構造的基盤です。これには、企業がデータをより効率的かつ効果的に管理できるようにするシステム、ツール、およびプロセスが含まれます。
この記事では、次の内容を説明します。
何十年にもわたって広く使用されてきたレガシー・データ・アーキテクチャーは、多くの場合、その堅牢性と複雑さを特徴としています。これらのシステムは通常、サイロ化されたデータ・ストレージと処理環境で構成され、手動のプロセスやチーム間のコラボレーションが制限されています。結果として、それらは遅く、非効率で、エラーが発生しやすくなります。
レガシーデータアーキテクチャーに関連する主な課題には、次のようなものがあります。
DataOpsアーキテクチャは、レガシーデータアーキテクチャがもたらす課題をいくつかの方法で克服します。
データソースは、DataOpsアーキテクチャーのバックボーンです。これらには、データが収集および取り込まれるさまざまなデータベース、アプリケーション、API、および外部システムが含まれます。データソースは構造化済み・非構造化型があり、オンプレミスまたはクラウド上に存在します。
適切に設計されたDataOpsアーキテクチャは、複数のソースからのデータを統合するという課題に対処し、データがクリーンで一貫性があり、正確であることを保証する必要があります。組織のデータ資産を正確かつ最新の状態に保つためには、データ品質チェック、データ・プロファイリング、データ・カタログの作成が不可欠です。
データ取り込みと収集には、さまざまなソースからデータを取得して DataOps 環境に取り込むプロセスが含まれます。このプロセスは、バッチ処理、ストリーミング、リアルタイム取り込みなど、さまざまなツールや手法を使用して実行できます。
DataOpsアーキテクチャでは、さまざまなソースや形式からのデータを処理できる、効率的でスケーラブルなデータ取り込みプロセスを確立することが重要です。これには、データ検証、データクレンジング、メタデータ管理などの堅牢なデータ統合ツールや実践の導入が必要です。これらの実践は、取り込まれるデータがすべてのソースにおいて正確、完全、かつ一貫していることを確実にするのに役立ちます。
データが取り込まれたら、処理するデータの量、多様性、速度に対応できる適切なデータ・ストレージ・プラットフォームに保管する必要があります。データ・ストレージ・プラットフォームには、従来のリレーショナル・データベース、NoSQLデータベース、データレイク、またはクラウドベースのストレージ・サービスなどがあります。
DataOpsアーキテクチャでは、選択したデータ・ストレージの性能、拡張性、コストへの影響を考慮する必要があります。また、特に機密データや規制対象データを扱う場合には、データ・セキュリティー、プライバシー、コンプライアンスに関連する問題にも対処する必要があります。
データ処理とトランスフォーメーションには、未加工データを操作して変換することが含まれます。これには、フィルタリング、集計、正規化、エンリッチメントなどの操作のほか、機械学習や自然言語処理などのより高度な技術が含まれる場合があります。
DataOpsアーキテクチャでは、大量のデータと複雑なトランスフォーメーションを処理できるツールとテクノロジーを使用して、データ処理とトランスフォーメーションを自動化および合理化する必要があります。これには、データ・パイプライン、データ統合プラットフォーム、またはデータ処理フレームワークの使用が含まれる場合があります。
データ・モデリングと計算には、組織が洞察を導き出し、データ駆動型の意思決定を行うことを可能にする分析モデル、アルゴリズム、計算の作成が含まれます。これには、統計分析、機械学習、人工知能、その他の高度な分析技術が含まれます。
DataOpsアーキテクチャの重要な側面は、データモデルとアルゴリズムを迅速かつ効率的に開発、テスト、およびデプロイできることです。そのためには、データサイエンティスト、アナリスト、エンジニア間のコラボレーションと実験を促進するデータサイエンス・プラットフォーム、モデル管理ツール、バージョン管理システムの統合が必要です。
DataOpsアーキテクチャの実装は、特に大規模で多様なデータ・エコシステムを持つ組織にとって、複雑で困難な作業になる可能性があります。ただし、構造化されたアプローチに従い、上記の主要コンポーネントに焦点を当てることで、組織はDataOps環境を正常に構築し、デプロイできます。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
IBM DataOpsプラットフォーム・ソリューションでデータを整理し、信頼性を高め、ビジネスがAIを導入できるようにしましょう。
データ・パイプライン用の可観測性ソフトウェア、IBM Databandをご紹介します。メタデータを自動的に収集して履歴ベースラインを構築し、異常を検出し、データ品質の問題を修復するためのワークフローを作成できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
