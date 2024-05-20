データ・マーケットプレイスとは

モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ディープラーニング、機械学習（ML）などのビッグデータ分析テクノロジーの台頭により、組織のデータに新たな価値がもたらされました。データ交換プラットフォームにより、データ収集プロセスが合理化され、買い手と売り手の間のギャップを埋めることがこれまで以上に容易になりました。蚤の市の売り手に似ていますが、そのデータ版といった具合です。

データ・マーケットプレイスには、次の3つの主な利点があります。

商用利用可能 ：個人データはオンラインで販売できます。

：個人データはオンラインで販売できます。 あらゆる人がアクセス可能 ：データサイエンティストやアナリストを含む個人、政府、組織が、データを売買し、これまでアクセスできなかったデータにアクセスできるようになります。

：データサイエンティストやアナリストを含む個人、政府、組織が、データを売買し、これまでアクセスできなかったデータにアクセスできるようになります。 スケーラブルなメリット：マーケットプレイスのオーナーは、買い手と売り手双方のビジネス運営を大規模に強化できます。

外部データは、予測モデルの最適化、セキュリティの弱点への対処、効率の向上、投資収益率の最大化に使用されます。「外部データ」という用語は、企業自身の業務や取引から生成される内部データとは異なる、組織外部から生成されたデータを指します。外部データは組織にとって貴重な資産となります。内部データを補完し、より幅広いコンテキストを提供し、限界のある内部データでは得られなかったかもしれないインサイトの獲得を可能にするからです。

データの継続的な収益化により、Data as a Service（DaaS＝サービスとしてのデータ）への道が開かれ、組織はデータ資産からスケーラブルな収益源を創出できるようになりました。データ・マーケットプレイスでは、プロバイダーがデータ製品をリストし、価格を設定し、データ転送に必要な情報を提供します。消費者はほぼ即座にデータを検索、購入、使用できるため、データ調達のコストと複雑さが軽減され、データ駆動型の意思決定が容易になります。

データ収集へのアクセスによってデータ・プライバシーが侵害されることがあってはなりません。参加者は、個人情報の収集に関して適用されるすべての法規制と倫理基準を遵守する必要があり、データ・サプライヤーは、一般データ保護規則（GDPR）やCalifornia Consumer Privacy Act（CCPA ）などの規制を遵守する必要があります。

世界的には、データ・マーケットプレイスはさまざまな規制環境に対応しなければならず、複数の国で事業を展開する場合に課題が生じる可能性があります。データ・マーケットプレイスのプラットフォームは、適応性に優れ、オープンなうえ、各国のデータ保護法に準拠している必要がありますが、これらの法律は国によって大きく異なる可能性があります。