組織のデータ・エコシステムは、ますます複雑になっています。ハイブリッドクラウドのインフラを採用し、リアルタイムのデータフローを管理しながら、企業システム、運用プラットフォーム、顧客エンゲージメント用チャネルなど、拡大し続ける企業システムを統合しているためです。この複雑さに伴い、データの不一致や欠落、データ・セットの不一致が生じる可能性が高まります。こうした問題により、企業全体の洞察の精度と信頼性が損なわれる可能性があります。
データ調整は、こうした不一致の特定と解決に重点を置いています。これは通常、データの収集または転送後に発生し、システム間でデータが移動・変換される際の抽出、変換、ロード（ETL）ワークフローを補完するか、またはそれに続くものです。
データ調整プロセスは、手動で行うと時間がかかる可能性があり、限られたリソース、断片化されたデータ所有権、レガシー・システム、規制コンプライアンスを維持する必要性によって、さらに複雑化する可能性があります。しかし、プロセスの自動化と合理化に役立ち、効率、速度、エラー検知を向上させるソフトウェア・ソリューションやデータ調整ツールがいくつかあります。
最新のデータ環境では、非常に大量のデータが生成および収集されます。世界のデータ作成量だけでも、2024年の149ゼタバイトから2028年までに394ゼタバイト以上に増加することが予測されており、これは164.4％の増加となります。1
このデータは、顧客関係管理（CRM）プラットフォーム、金融データベース、医療システム、クラウド・アプリケーションなど、さまざまなシステムに分散して存在し、それぞれ独自の構造と更新頻度を持っています。
この爆発的に増加するデータから有意義な価値を引き出すには、組織はサイロを解消し、企業全体からの情報を活用する必要があります。データを効果的に統合して分析すれば、パターンを明らかにし、傾向を予測し、よりスマートな意思決定を行うことができます。これらの洞察により、組織はマーケティング・キャンペーンの最適化、患者成果の向上、物流の合理化などを実現できます。
しかし、効果的なデータ調整プロセスなしに組織がこれらすべての異なるソースからのデータを組み合わせると、多くの問題が発生する可能性があります。例えば、医療分野では、電子医療システム間における患者記録の不一致は、重複した検査や誤った診断につながり、さらには広範なデータの不正確さにつながる可能性があります。財務分野では、一貫性に欠けるデータは、報告ミスや監査ミス、コンプライアンスのリスク、予測の不備などにつながる可能性があります。
そこで登場するのが、データ調整です。このデータ管理手法は、データ整合性の問題が意思決定や運用効率、利害関係者の信頼に影響を与える前に防止する目的で登場しました。データ調整は、正確な予測、信頼性の高いパフォーマンス追跡、レポート作成などをサポートします。データがどのように調達され、どのように変換され、どのように検証されるかの明確なリネージュを作成することによって、データ・ガバナンスを強化します。
さらに、人工知能（AI）の力を認識する組織が増えています。IBM Institute for Business Value 2025のCEOスタディによると、CEOの61％が、自社がAIエージェントを積極的に採用して大規模に実装する準備をしていると答えています。データ調整は、高品質で一貫性のあるデータに基づいてモデルをトレーニングおよびテストすることで、AIと分析への投資収益率を最大化するために不可欠です。
データ調整は、データ・セット間の一貫性と正確性の確保に役立つ構造化されたプロセスです。以下は、プロセスが通常どのように展開するかを段階的に説明したものです。
関連するデータ・セットは、構造化リポジトリーやクラウド・ベースのサービスなど、内部および外部のさまざまなデータ・ソースから取得されます。これらのサービス自体が構造化データまたは非構造化データをホストする場合があります。このステップにより、照合および比較に必要なすべての情報が作成されます。
抽出されたデータはクリーンアップされ、一貫した構造にフォーマットされます。このステップでは、正確な比較に備え、データの一貫性を維持するために、日付形式の変換やフィールド名の正規化、重複の削除が含まれる場合があります。
この段階では、不一致を特定するために標準化されたデータ・セットをレビューします。自動化されたツールとアルゴリズムは、システム全体で値を比較するために一般的に使用されますが、文脈に応じた判断を必要とする複雑なビジネス・ルールや異常に対処する場合など、シナリオによっては手動による検査が必要になる場合があります。
不整合は、重大度または種類に基づいてフラグが付けられ、分類されます。このステップは、即時対応が必要な問題と後で解決できる問題に優先順位を付け、全体的なデータ整合性を支援します。
不一致は、（事前定義されたルールとアルゴリズムに基づいて）自動的に、またはデータ・スチュワードにより手作業で解決されます。修正には、データの精度を確保するための記録の更新、重複の統合、またはさらにレビューするための問題のエスカレーションが含まれる場合があります。
調整が完了すると、データが検証されて、データの精度と一貫性が確認されます。プロセス全体が記録され、監査証跡が作成されるため、コンプライアンスと透明性を確保できます。
データ調整の手法は、関係するシステムの複雑さやデータの性質に応じて、さまざまです。以下は、さまざまな業種で使用されている最も一般的なデータ調整の種類です。
データ・セットの手動による調整では、人間によるレビューとデータ・セットの比較が含まれ、多くの場合、スプレッドシートやレポートが使用されます。この方法は柔軟で実装が容易ですが、特に大量のデータでは時間がかかり、人為的ミスが発生しやすくなります。
この方法では、銀行取引明細書と内部台帳の比較など、システム全体で個々のトランザクションを照合します。データの整合性をきめ細かく保証するもので、財務および会計の分野で一般的に使用されています。
個々のトランザクションを照合する代わりに、残高レベルの調整では、集計残高を比較します。例えば、さまざまなシステムで記録された毎日の合計売上高をレビューし、データが一致していることを確認する作業が含まれる場合があります。この方法はトランザクション・レベルの調整よりも迅速ですが、より詳細な確認作業と組み合わせなければ詳細なエラーを見逃す可能性があります。
CRMからエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）など複数のプラットフォームからのデータ統合に用いられ、システム間でデータの整合性を確保し、移行や 統合時のデータ調整作業を支援します。
データの調整、 データの検証 、 データの同期 は、データ管理における異なるプロセスでありながら互いを補完するものでもあり、それぞれがデータ品質と一貫性を維持するために特定の目的を果たしています。
入力情報の精度と完全性が下流のタスクに直接影響するため、データ入力は、多くの場合、これらのプロセスの開始点として機能します。データがシステムに入力されると、データ調整は、さまざまなソースまたはシステムのデータ・セットを比較して、不一致を特定して解決するプロセスになります。通常、データが移行、変換、または統合された後に使用され、プラットフォーム間でレコードが一致していることを確認することに重点を置いています。
このプロセスは、たとえば、金融取引、規制報告、または運用メトリクスを含む大規模なデータ・セットを扱う場合に不可欠です。データ調整は多くの場合、システム間の主要な識別子と値を確認することで、データが正確かつ完全であることを確認するのに役立ちます。
一方、データ検証は、データを使用または保管する前に、データが事前に定義されたルールまたは基準を満たしていることを確認することです。検証チェックには、フィールドが空ではないこと、値が予想範囲内に収まっていること、日付やEメールなどの形式が正しいことを確認することが含まれる場合があります。調整ではシステム間でデータを比較しますが、検証では、個々のデータ・ポイントが正しく、使用可能であることを確実にします。
データ同期は、システム間でリアルタイムまたはスケジュールされた間隔でデータの一貫性を維持することに重点を置いているという点で両者とは異なります。これにより、あるシステムで行われた更新が他のシステムにも自動的に反映され、プラットフォーム間の一貫性が維持されます。
同期は、複数のアプリケーションやデバイスが共有データに依存する分散環境で特に有用です。修正を行う調整や、ルールベースの検証とは異なり、同期はそもそも不整合が発生しないようにすることを目的とした継続的なプロセスです。
組織は、さまざまなソースにわたる大規模なデータ・セットを調整し、ワークフローを最適化し、データの整合性を確保し、幅広いデータ管理のニーズに対応するために、調整手法を活用しています。以下は、複数の業種・業務や運用シナリオにまたがるデータ調整の例です。
医療従事者間の患者データの調整： 医療従事者は、電子カルテ（EHR）、請求プラットフォーム、保険データベースなど、複数のシステムにわたって患者データを管理することがよくあります。一貫性を維持するには、これらのシステム間のデータを定期的に調整する必要があります。
移行とアプリケーションの連携： データの移行や新しいアプリケーションの連携中に、データ調整を行うことで、臨床、財務、管理情報を含む大規模なデータ・セットの精度と整合性を維持します。
規制遵守： 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）は、組織に対し、コンプライアンスへの取り組みをドキュメンテーションすることを義務付けています。データ調整プロセスでは、データの不一致がどのように解決されたかを示す監査証跡が作成され、コンプライアンス・レビュー中の透明性と説明責任が強化されます。
レガシー・システムと最新のシステムの統合：銀行や投資会社は、顧客のポートフォリオ、取引履歴、コンプライアンス文書の整合性を維持するために、レガシー・プラットフォームと最新の分析ツールの間でデータを調整します。
規制報告の精度：データ調整は、米国証券取引委員会（SEC）や金融業界規制機構（FINRA）などの規制当局に財務報告を送信する際に、規制要件を満たし、矛盾がないことを確認するのに役立ち、報告の不備による罰金や風評被害のリスクを軽減します。
自動化された取引照合：アセット・マネージャーは、機械学習を利用して、異なる金融機関間の取引確認書と決済財務データを照合し、手作業を最小限に抑えて人的ミスを減らします。
不正アクセス検知とリスク管理：内部取引ログを世界銀行間金融電気通信協会（SWIFT）や自動資金決済センター（ACH）などの外部決済ネットワークと照合することで、異常や不正取引の検知に役立ちます。
パートナー間の複雑なデータ・パイプライン：サプライチェーンのオペレーションに関わる組織は、複数のシステム間で出荷、在庫レベル、サプライヤーのトランザクションを追跡するための複雑なデータ・パイプラインを構築しています。データ調整は、相互に接続されたシステム全体で精度と一貫性を維持するために不可欠であり、遅延、ミスカウント、不一致記録を防ぐのに役立ちます。
在庫および注文のソースからターゲットへの検証：調整ツールは、ソース・システムとターゲット・システム間で製品コード、注文番号、配達日などの主要な識別子を比較し、インベントリー記録とフルフィルメントの一貫性を確保します。
業務精度と分析準備：これらのツールは、需要予測、サプライヤーのパフォーマンス分析、リアルタイムのロジスティクス追跡のための正確なデータを維持するのに役立ちます。
データ調整の有効性と効率には、いくつかの要因が影響します。調整作業を最適化するために、以下の戦略的アプローチが役立ちます。
グループ構成の詳細などのサポートデータには、多くの場合、誰が何にアクセスできるかに関する情報が含まれます。このデータを口座情報とは別に調整すると、セットアップ中やシステムのメタデータを更新するときに特に役立ちます。最初にサポートデータを調整することで、組織は、オペレーションを中断したりセキュリティを侵害したりする可能性のある構成ミスやアクセスの問題を回避できます。
調整のタイミングと頻度は、多くの場合、基礎となるデータが変更される頻度によって決まります。場合によっては、調整を頻繁に実行しすぎると、不必要なオーバーヘッドと非効率性が生じる可能性があり、逆に、調整の実行頻度が低すぎると、更新の不備が生じる可能性があります。パフォーマンスと精度のバランスが取れたケイデンスを見つけると、冗長な処理を最小限に抑え、潜在的なボトルネックを回避できます。
調整には、リソースが大量に必要になる場合があります。例えば、クエリーを使用して、変更されたレコードのみを分離して調整すると、負荷を大幅に軽減できます。このアプローチは、大規模なデータ・セットを扱う場合に特に有効です。データを管理しやすいチャンクに分割して個別にスケジュールすることで、拡張性と応答性を向上させることができます。
各レコード内のすべてのフィールドや属性が調整に必要であるとは限りません。スコープを関連する属性のサブセットに限定すると、性能が向上し、処理時間が短縮されます。
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