データ駆動型の意思決定、データ分析、人工知能（AI）といった現代のビジネスの基本はすべて、大量の高品質なデータの利用可能性に依存しています。データ取得は、こうした的確な意思決定やテクノロジーを可能にするデータを取得するものです。概念自体は単純に見えるかもしれませんが、データの取得は複雑になることがあります。特にビッグデータの時代においてはそうです。

今日のデータセットは膨大かつ複雑です。それらはテラバイトからペタバイトに及ぶ規模で、構造化形式や非構造化形式で存在し、多様なソースに分散しています。こうした複雑さにより、データ取得プロセス全体において、データ量の管理、ガバナンス、セキュリティーに関する課題が生じます。

しかし、効果的に実施された場合、データ取得プロセスは戦略的な取り組みのための高品質な燃料を供給するパイプラインとなり得ます。実際、「Harvard Business Review」誌の調査によると、ビッグデータとAIをうまく活用している組織は、業務効率、収益成長、顧客体験といった主要なビジネス指標において、同業他社を上回っていました。1