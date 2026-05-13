データは非常に豊富なリソースです。さまざまなシステムやアプリケーションで毎秒生成されています。Eメール、チャット、ミーティング、ソーシャルメディア上のやりとり、ファイル、アクションのひとつひとつが、顧客や業務上のタッチポイントとなり、分析、オートメーション、AIのためのデータの無限の供給源となります。

しかし、多くの企業では、このデータは活用できません。そのほとんどは非構造化データ（画像、Eメール、文書など）であり、事前定義されたスキーマがなく、大量に存在し、従来は分析が困難でした。

企業データ—あらゆる種類のデータ、構造化データと非構造化データを含む—もまた、著しく断片化されています。メインフレーム、クラウド、データレイク、CRM、分析ツールにまたがっているため、複雑さが増し、データ処理の遅れが生じています。また、各部門やチームは独自のツールセットを使用し、独自のデータ・ポリシーに従っているため、企業のデータ資産全体でデータ形式の不整合、不一致、データ品質の低下につながっています。

意思決定のスピードと精度がこれまで以上に重要なので、企業はすべてのデータを効率的に活用できる必要があります。IBM Institute for Business Valueの2025年CDO調査によると、実際、データをデプロイして競争上の優位性を得ることは、ガバナンスやセキュリティーよりも今や最高データ責任者（CDO）にとって最優先事項となっています。1

効果的に統一されたデータ・ストラテジーにより、企業はビジネスの完全で信頼できるビューを得ることができます。データは統合され、高品質で、ビジネスユーザーやデータチームがすぐに利用できる状態にあり、データ駆動型の意思決定、イノベーション、AIのデプロイメントを加速させます。

IBM IBVはまた、これまでサイロ化されていたデータ・ソースを接続した組織では、測定可能な利益が得られることも明らかにしました。メインフレームデータを統合したSalesforceの顧客は、接続していない顧客と比較して、大幅なコスト削減とより正確なAI予測を報告する可能性が約30%高くなりました。2