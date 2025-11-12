記録システムと信頼できる情報源の違いとは

記録システムは、正確なデータの保管の維持に非常に優れています。ただし、各記録システムの範囲は単一のドメインに限定されます。その結果、複数のドメインにまたがり存在するデータ・オブジェクトの全体像を含んだ単一のデータ管理システムは存在しません。

信頼できる情報源は、複数のシステムからデータを取得し、それを調整し、関連付けて、組織データの全体像を把握することで、この問題を解決するのに役立ちます。

例えば、ある顧客のことを考えてみましょう。組織のCRMは、名前や関連するアカウント所有者などの特定データを追跡します。会計ソフトウェアは、顧客のすべての請求書と支払いを追跡します。サポート・チケット・システムは、この顧客が必要としたサポート時間とその問題を追跡します。

CRM、会計ソフトウェア、サポート・チケット・システムなど、個々のSORはそれぞれ、顧客の1つの側面についての洞察のみを提供できます。しかし、信頼できる情報源は、これらのSORをソース・システムとして使用し、すべてからデータを集約して、情報、財務データ、サポート・ニーズの特定を含む単一の顧客レコードを作成します。