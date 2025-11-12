記録システムと信頼できる情報源の違いとは

記録（SOR）信頼できる情報源（SOT）は、エンタープライズ・データ・アーキテクチャーにおける補完的ながら異なるデータ・ソースです。SORは、ビジネス・ドメインまたはビジネス・プロセスの信頼できるデータ・ソースです。SOTは、複数のSORから組織のデータを集約し、調和させます。
SORとSOTの違いは、技術的なものというより機能的なものです。これらは、異なる種類の情報システムというよりは、組織内で異なる役割を果たす情報システムです。
記録システムの主な機能は、特定のドメインのビジネス・データを取得することでビジネス・オペレーションをサポートすることです。例えば、顧客関係管理（CRM）ツールは多くの場合、組織の顧客データの記録システムとして機能し、名前や連絡先の詳細などの情報を取得します。
信頼できる情報源の主な機能は、さまざまなシステムのデータ要素を関連付けて、顧客、製品、プロセスなどのデータ・オブジェクトの全体像を作成することです。多くの場合、利害関係者は、データの分析や意思決定にこの全体像を使用します。例えば、データウェアハウスは、CRM、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ツール、在庫管理システムなど、複数のビジネス・アプリからデータを集めることができます。この集計により、ビジネス・アナリストは、さまざまな顧客セグメントでどの種類の製品のパフォーマンスが優れているかなど、より広範な傾向を特定できるようになります。
言い換えれば、SORとSOTは異なる問題点に対処します。
SORはビジネス・ドメインごとに信頼できるデータ・ストアを作成するため、個々のチーム・メンバー、事業単位、アプリが重複した一貫性のないデータセットをそれぞれ維持する必要がなくなります。
SOTは、データのサイロ化を防ぎ、組織がドメイン全体のデータ・オブジェクトを包括的に把握できるようにします。
記録システムと信頼できる情報源は、ビジネスのニーズやデータ・アーキテクチャー（特殊なソフトウェア、基本的なデータベース、クラウド・ファイル・システム、またはその他のストレージ・システム）に応じて、さまざまな形態になります。ほとんどの組織は、SORとSOTの両方をそれぞれの目的に合わせて維持しています。
記録システム（SOR）は、元のビジネス・データの信頼できるソースです。SORには、顧客、従業員、製品、サプライヤー、または日常のビジネス・プロセスに関連するその他の資産およびエンティティーに関するデータを含めることができます。
記録システムとは、コア・ビジネス・データが最初に作成され、その後維持される場所のことです。各SORは通常、1つの特定の事業運営またはドメインに関連するデータのキャプチャに重点を置いています。
例えば、多くの組織は人事情報（HRIS）システムを使用して従業員の記録を管理しています。通常、これらのレコードは最初に人事情報システム（HRIS）で作成され、他のものから移植されません。別のシステムが従業員の記録にアクセスする必要がある場合は、人事情報システムからその記録を取得します。
一部のSORはリアルタイム・データをキャプチャします。他のものはバッチ更新を使用します。
記録システムは、信頼できるデータのソースです。これは以下の2つの意味があります。
SORは、他のシステムに供給されるデータ・ソースです。利害関係者は、データウェアハウスやデータレイクハウスなど、他のポータルを通じてデータにアクセスする場合がありますが、そのポータルに流れ込むデータは、最終的には関連するSORから得られます。
情報に関して疑問や矛盾が生じた場合、SORのバージョンが正しいバージョンとして扱われます。
データの種類ごとに信頼できるソースを指定すると、データの一貫性を確保できます。データを扱う全員が、各自のデータセットではなく同じデータセットを使用しているため、サイロ化、断片化、エラー、可視性のギャップ、その他の問題が発生する可能性があります。
データ品質に重点を置いているため、多くのSORにはデータ検証のための自動化ワークフローが組み込まれています。例えば、CRMでは、電話番号として分類されるデータ要素をチェックして、XXX-XXXX-XXXXの適切な形式に従っているかどうかを確認する場合があります。
また、SORは書き込み権限を限られた人またはシステムのグループに制限する傾向があります。これにより、悪意のあるまたは不注意な改ざんを防ぎ、データの整合性を確保できます。
SORは信頼できるデータの保管を維持するため、データ・ガバナンスやコンプライアンスの取り組みにおいて役割を果たすことがよくあります。SORを使用すると、適切な人物だけが適切な理由でデータの読み書きを行えるようにできます。また、監査証跡やアクセス記録を維持することで、コンプライアンスの証明や違反の発見と修正に役立てることもできます。
記録システムは、単純なSQLデータベースまたはクラウドのファイル・ストレージ・システムです。ただし、通常、組織は専用のアプリやソフトウェアを使用します。これらのツールには、データの精度と一貫性を確保する機能が組み込まれているためです。
SORの一般的な例としては、顧客関係管理（CRM）データベース、人材管理（HCM）ソフトウェア、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ソフトウェア、製造実行システム（MES）、構成管理データベース（CMDB）、プロジェクト管理プラットフォームなどがあります。
信頼できる情報源とは、エンタープライズ・データ・アーキテクチャー内のさまざまなソースからのデータ・フローを集約または調和させて、複数のドメインにまたがる組織のデータ・オブジェクトの完全なビューを作成する情報システムのことです。
「データ・オブジェクト」とは、データが指すもの、つまり顧客、製品、プロセス、またはその他のエンティティーまたは資産のことです。
記録システムは、正確なデータの保管の維持に非常に優れています。ただし、各記録システムの範囲は単一のドメインに限定されます。その結果、複数のドメインにまたがり存在するデータ・オブジェクトの全体像を含んだ単一のデータ管理システムは存在しません。
信頼できる情報源は、複数のシステムからデータを取得し、それを調整し、関連付けて、組織データの全体像を把握することで、この問題を解決するのに役立ちます。
例えば、ある顧客のことを考えてみましょう。組織のCRMは、名前や関連するアカウント所有者などの特定データを追跡します。会計ソフトウェアは、顧客のすべての請求書と支払いを追跡します。サポート・チケット・システムは、この顧客が必要としたサポート時間とその問題を追跡します。
CRM、会計ソフトウェア、サポート・チケット・システムなど、個々のSORはそれぞれ、顧客の1つの側面についての洞察のみを提供できます。しかし、信頼できる情報源は、これらのSORをソース・システムとして使用し、すべてからデータを集約して、情報、財務データ、サポート・ニーズの特定を含む単一の顧客レコードを作成します。
データ・オブジェクトの全体的なビューを作成する際に、信頼できる情報源はデータのサイロ化を解消し、アナリスト、ビジネス・ユーザー、その他の利害関係者が組織のデータを使用して、情報に基づいた意思決定、予測を行うことを可能にします。
例えば、CRM、会計、サポート・データとメトリクスを統合した総合的な顧客記録を考えてみましょう。この完全なビューを活用すれば、データ・アナリストは「このお客様は収益性があるか」といった質問に答えることができます。
すべてのSOTが分析ポータルまたはプラットフォームとして機能するわけではないことに注意してください。
SORと同様に、SOTは特定の情報システムが果たす役割であり、明確なテクノロジーのカテゴリーではありません。したがって、SOTはさまざまな形態をとることができます。一般的な例は次のとおりです。
データウェアハウスとデータ・マート：さまざまなソースからのデータを集約し、クエリーと分析に最適化されたデータ・ストアに格納します。
マスターデータ管理（MDM）プラットフォーム：顧客情報、製品詳細、位置情報などの主要な企業データ資産を統合します。
データレイクハウスは、データレイクの柔軟なデータ・ストレージとデータウェアハウスの高性能な分析機能を組み合わせたものです。
どのような形態であっても、信頼できる情報源のほとんどは共通のプロセスを通じて構築されます。
統一する必要がある関連する記録システムを特定します。
MDMルールを確立して、データの構造化、調整、関連の方法を規定します。
抽出、ロード、変換（ELT）パイプラインまたは仮想化を通じて、SORを共通リポジトリに統合します。
信頼できる唯一の情報源（SSOT）は、信頼できる情報源とほぼ同じです。組織全体のビジネス・データを統合して、データ・オブジェクトの全体像を把握する信頼できる情報源です。
しかし、「単一」という言葉を加えることで、データ・アーキテクチャーの設計に対する特定のアプローチが強調されています。つまり、すべての利害関係者とアプリが参照する信頼できる情報源は１つだけであるべきであるという考えです。
一部の組織には、ニーズやアーキテクチャーに応じて、複数の信頼できる情報源がある場合があります。しかし、信頼できる唯一の情報源を備えた組織は、これらすべての異種SOTを、組織全体のデータに関する1つの一元化された調整ビューに統合することを目指しています。
- 記録システムは、単一ドメインで元のビジネス・データをキャプチャします。
- 信頼できる情報源は、ドメイン全体からのビジネス・データを調和させ、関連付けます。
- 記録システムとは、特定ドメインの包括的で信頼できるデータベースのことです。
- 信頼できる情報源とは、複数のドメインからのデータの統合ビューです。
- 記録システムは、ソースでデータをキャプチャし、作成します。
- 信頼できる情報源は、他のシステムからのデータを集約し、統合します。
- 記録システムは信頼できる情報源に情報を提供します。
- 信頼できる情報源は記録システムから得られます。
SORとSOTは、互いに類似しており補完的であり、データ・アーキテクチャーの異なるコンポーネントとして扱われます。異なる要件を備えて異なる役割を果たしているためです。
SORは、そのドメイン内のデータの作成とその整合性を所有します。SOTはドメイン間のデータの一貫性を管理します。SORは、すべてのデータ・オブジェクトの全体的なビューを必要としません。記録する必要があるのは、そのドメイン内で重要なデータのみです。しかし、他のユーザーやシステムには全体的なビューが必要な場合があり、そこでSOTの出番です。