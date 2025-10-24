記録システムは、組織全体のユーザーが正確で検証済みのデータにアクセスできるように継続的に更新する必要があります。

例えば、顧客関係管理システムでは、新規購入や会社のWebサイトプロフィールの更新など、顧客の行動に基づいて顧客データが予測不可能なタイミングで変更される可能性があります。変更が発生した場合、新しいデータを検証する必要があり、SORにエラーが発生し、その権限が損なわれる可能性があります。将来に予定されている取引日、または電話番号の桁が多すぎるか少なすぎる可能性を考える必要があります。

さらに、顧客レコードの変更は、CRM、MDMまたはゴールデン・レコード、およびこの情報に依存する複数のシステム（CRMからの連絡先情報を使用してオファーを送信するアプリなど）に迅速に伝達する必要があります。

多くのSORにはデータ検証のためのオートメーション・ワークフローが組み込まれています。ワークフローは、データが想定される形式（例：日付がMM/DD/YYYY形式で記述されていること）に合致していることを確認するといった単純なものから、データを参照セットと比較したりビジネス・ロジックを適用したりする（例：購入が将来の日付として登録されないようにする）といった複雑なものまであります。

同期には、情報システムとビジネスアプリ間の統合が必要です。SORは多くの場合、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）やその他の接続を介して他のツールやソフトウェアと統合され、新しく入力されたデータや更新されたデータが必要なシステムに流れるようになります。