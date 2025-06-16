データベースの正規化とは

第1正規形（最も基本的なデータベースの正規化基準）では、データベース・テーブルのスキーマに主キーが含まれ、列間の繰り返しが除外されている必要があります。より具体的には、第1正規形のテーブルには、値の配列を持つフィールド（例えば、3つの異なる名前を持つ1つのセル）を含めるべきではなく、同じ型のデータを保管する異なる列である繰り返しグループを含めるべきでもありません。

第1正規形をよりよく理解するために、次の列のセットを例として使用します1。

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

列は親のグループのテーブルで構成され、名前、誕生日、結婚記念日、Eメール・アドレス、子供の名前が含まれています。

このテーブルは、同じ種類の情報（子供の名前）を保管する3つの個別の列が含まれているため、第1正規形に違反しています。特にこの場合、テーブル構造が挿入エラーの原因となる可能性があります。例えば、現実の世界では、多くの親にとって子供は3人未満です。

例示用のテーブルでは、そのような親レコードはテーブルに追加できません。さらに、このテーブルから子供の名前を照会する場合、各行の3つの異なる列からデータを検索する必要があり、非効率です。

テーブル内のデータの第1正規形を実現するには、元のテーブルを2つに分割する必要があります。一方のテーブルには元のテーブルのほとんどの属性を含め、もう一方のテーブルは子を中心としたものにします。

テーブル1

rec_num lname fname bdate anniv Eメール

テーブル2

rec_num child_name

この例では、新しいテーブルは「rec_num」列によってリンクされたままになります。「rec_num」列は、テーブル1の主キーであり、テーブル2の「rec_num」列（外部キーとして機能する）によって参照されます。

第1正規形を満たすと冗長なデータは減らない可能性がありますが（親に複数の子がある場合、「rec_num」の値はテーブル2の複数の行に表示されます）、繰り返しグループをなくすことで照会をよりシンプルにできます。