組織内のダーティ・データを修正することは、孤立した問題に対処するだけではありません。また、プロセス、テクノロジー、所有モデルに組み込まれたデータ品質の問題を修正する必要があります。

データ・ガバナンスは、データのライフサイクル全体を管理するためのポリシー、役割、プロセス、ツールを定義することにより、データが信頼でき、ビジネス全体で活用できるようにするための組織的フレームワークを提供します。ガバナンスは、上流に説明責任と管理を組み込むことで、品質問題の再発を防止し、データ品質の持続的な改善をサポートします。



IBVの調査では、経営幹部の54%が、効果的なデータガバナンスとデータ管理の導入が組織にとって優先事項であると回答しています。5



データ・ガバナンスがなぜこのように重要な焦点となったのかを理解するためには、ガバナンスが実際に何をしているのかを明確にすることが役に立ちます。ガバナンスは、データの所有者、データの処理方法、および信頼できるデータと見なされるために従う必要のあるルールを定義します。ガバナンスをデータの「航空交通管制」システムと考えてください。アクセス、品質基準、コンプライアンスをオーケストレーションして、検証済みのデータが適切なユーザーやシステムに流れるようにします。



強力なデータ・ガバナンス・フレームワークには、通常、次のものが含まれます。

