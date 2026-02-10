ダーティ・データとは、不正確、無効、不完全、または一貫性のない情報であり、ビジネスでの使用の信頼性が低いものです。
ダーティ・データにはさまざまな形があり、重複レコード、欠落またはNULL値、一貫性のない形式、古い情報、無効なエントリー、レコード間の関係の解消、システム間での定義の競合などが含まれる場合があります。
このようなデータ品質の問題は、初期のキャプチャから下流の分析、配布に至るまで、データライフサイクルの任意の段階で発生する可能性があります。これらに対処することが不可欠です。不正確または一貫性のないインプットは、意思決定の精度を損ない、データ分析結果を歪め、人工知能（AI）モデルの性能を低下させ、システムやプロセス全体でエラーを拡大することでリスクを増大させる可能性があるためです。
組織はデータプロファイリング、検証、重複除去、標準化、監視など、多様なツールや技術を活用して汚れたデータをクリーンアップできます。強力なデータ・ガバナンスによって、これらの取り組みはさらに効果的になります。ガバナンスは、所有権を定義し、基準を確立し、データ品質の問題の再発を防ぎ、改善を維持するために必要な構造を提供します。
ダーティ・データに対処できない組織は、多大な財務的および運用的コストを被る脆弱性があります。チームが不正確なデータ（しばしばダーティ・データや低品質のデータとも呼ばれる）に依存すると、現実や市場の状況にそぐわないビジネス上の意思決定を下す可能性が高くなります。
これらのリスクは広く認識されており、2025年のIBM Institute for Business Value（IBV）レポートによると、最高オペレーション責任者の43%がデータ品質を最優先事項として挙げています。1また、Forresterによると、4分の1以上の組織がデータ品質の低さによる年間損失が500万ドルを超えると見積もっています。2
ダーティ・データは次の原因になる可能性もあります。
ダーティ・データは、大規模言語モデル（LLM）を含むAIシステムに複合的な影響を及ぼします。これらのシステム（およびその基礎となるアルゴリズム）は、データセットの統計的パターンを大規模に識別することで学習します。したがって、データセット内のエラーやバイアスはトレーニング中に学習され、推論時に欠陥や誤解を招くアウトプットに反映される可能性があります。実際、Gartnerは「2026年まで、組織はAI対応データに裏付けられていないAIプロジェクトの60%を放棄するだろう」と予測しています。3
その結果、AIの導入の台頭により、高品質で管理対象データの重要性がさらに顕著になっています。強力なデータ品質の実践により、より正確で信頼性の高い、信頼できるモデル・アウトプットが可能になります。この利点は、測定可能なビジネス効果につながります。IBVの研究によると、内部および外部の利害関係者から信頼される大量のデータを保有する企業は、AI機能からほぼ2倍の投資収益率を達成しています。4
質の低いデータやダーティ・データは、自然に出現するものではなく、組織的、技術的、人的要因の結果です。ダーティ・データの根本原因は、多くの場合、次のソースや慣行にまで遡ることができます。
手動でのデータ入力は、繰り返し、時間的プレッシャー、認知負荷により本質的にミスが発生しやすく、タイプミス、文字の入れ替え、ソース資料の誤読、コピーペーストのミスなど、不正確なデータにつながる可能性があります。このような人為的エラーが体系的なものであると、急速に増加し、大規模な清掃プロセスが必要になる可能性があります。
データサイロは、部門間で情報を断片化することで、ダーティ・データを引き起こす可能性があります。チームが標準や調整を共有せずに孤立したデータセットを維持すると、重複や不整合のあるレコードが急増する可能性があります。
一元的な監視、明確なデータ所有権、強制力のある標準、および強力なデータ・ガバナンスのその他の特徴がなければ、ダーティ・データが繁栄する可能性があります。
このような状況では、部門は一貫性のないデータを取得・管理し、その結果、形式や命名規則の矛盾、一貫性のないデータ定義、データの信頼性を損なう未検証のエントリーなど、問題が時間の経過とともに蓄積されます。
異なる特殊なシステム間でデータを統合すると、スキーマの不一致、誤った変換、不完全な転送によってエラーが発生する可能性があります。このようなリスクは、クラウドとハイブリッド・アーキテクチャーによって増大しており、フォーマットや検証ルールが異なる環境間でデータが移動します。
範囲チェック、形式の適用、必須フィールド、一意性の制約などのリアルタイムな検証なしでデータが受け入れられると、エラーが静かにシステムに入り込みます。これらの欠陥は一度取り込まれると下流に伝播し、検知と修正が困難になり、コストが高くなります。
機械学習システムは、ダーティ・データを不注意に導入したり、増幅したりする可能性があります。データサイエンティストが、欠陥のある、偏った、あるいは不完全なデータセットでモデルをトレーニングすると、モデルのアウトプットは後に十分な検証や監視を経ずにインプットとして再統合される可能性があります。
ダーティ・データのクリーニングは、プロセス、手法、ツール、ガバナンスを組み合わせた基本的なデータ管理手法です。データ・クレンジングには、さまざまなデータソースからデータがどのように収集され、そのライフサイクル全体にわたって管理されるかの理解、重複データ、一貫性のないデータ、不完全なデータなどのエラーの特定と修正、結果の検証、信頼できるデータを維持するための制御の埋め込みが含まれます。
最も一般的なデータクリーニングの手順のうちの8つには以下が含まれます。
多様なデータ・クリーニング・ツールと手法（重複する機能を持つものもあります）は、データライフサイクル全体のさまざまなデータ品質の課題、ユースケース、複雑さのレベルに対処するように設計されています。
組織内のダーティ・データを修正することは、孤立した問題に対処するだけではありません。また、プロセス、テクノロジー、所有モデルに組み込まれたデータ品質の問題を修正する必要があります。
データ・ガバナンスは、データのライフサイクル全体を管理するためのポリシー、役割、プロセス、ツールを定義することにより、データが信頼でき、ビジネス全体で活用できるようにするための組織的フレームワークを提供します。ガバナンスは、上流に説明責任と管理を組み込むことで、品質問題の再発を防止し、データ品質の持続的な改善をサポートします。
IBVの調査では、経営幹部の54%が、効果的なデータガバナンスとデータ管理の導入が組織にとって優先事項であると回答しています。5
データ・ガバナンスがなぜこのように重要な焦点となったのかを理解するためには、ガバナンスが実際に何をしているのかを明確にすることが役に立ちます。ガバナンスは、データの所有者、データの処理方法、および信頼できるデータと見なされるために従う必要のあるルールを定義します。ガバナンスをデータの「航空交通管制」システムと考えてください。アクセス、品質基準、コンプライアンスをオーケストレーションして、検証済みのデータが適切なユーザーやシステムに流れるようにします。
強力なデータ・ガバナンス・フレームワークには、通常、次のものが含まれます。
ガバナンス評議会または運営委員会は、組織全体のデータのストラテジー、優先順位、意思決定権限を確立します。データ所有者は特定のビジネス・ドメイン内のデータ品質の責任を負い、データ・スチュワードは日常のデータ品質管理を担当し、データ定義とビジネスルールの標準化に取り組みます。
文書化されたガイドラインには、データのフォーマット、命名、アクセス、保護の方法が明記されています。また、これらのポリシーは、一貫性を促進し、あいまいさを減らし、データが法令に準拠した安全な方法で処理されることを確実にします。
継続的な監査とモニタリングのプロセスを使用して、データ品質、ポリシーの準拠、定義された基準への準拠を長期にわたって評価します。これらの活動は、問題を早期に特定し、改善点を追跡し、データの管理および使用方法に関する透明性と説明責任を果たすのに役立ちます。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
AIライフサイクル全体にわたってモデルを監視し、リスクを管理し、ガバナンスを徹底することにより、信頼できるAIのオペレーションが可能になります。
品質を向上し、コンプライアンスを確保し、信頼できる分析とAIを可能にするガバナンス・ツールで、データを制御下に置きます。
リスクを管理し、規制を順守し、信頼できるAIの大規模なオペレーションを可能にするための専門家によるガイダンスをもって、責任あるAIのプラクティスを確立します。
1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect、IBM Institute for Business Value、2025年11月12日。
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention、Forrester、2024年7月31日。
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk、Gartner、2025年2月26日。
4 The CEO’s guide to generative AI、IBM Institute for Business Value、2023年7月18日。
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect、IBM Institute for Business Value、2025年11月12日。