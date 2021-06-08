統合プラットフォームとは？必要なものですか？

タグ
統合プラットフォーム、その価値、iPaaSとの違いを詳しく見てみましょう。

統合プラットフォームをメニューのようなものだと考えてください。しかし、ただのメニューではありません。むしろ、Netflixメニューは、視聴したいコンテンツを主に機能させるハブです。もちろんすべてではありませんが、独自のオンライン検索を行うことで好みのプログラミングをほとんど見つけることができます。視聴体験も同様です。しかし、そのコンテンツを見つけるプロセスには時間と多くの忍耐が必要です。メニューは、効率、利便性、組織を提供します。

ビジネスの観点では、統合プラットフォームは同様の価値をもたらします。統合プラットフォームはユーザー固有のニーズを満たすように設計されており、さまざまなタイプの統合を一カ所にまとめます。ITチームは、顧客の期待に応える（できれば期待以上の）方法でビジネス価値を提供できる参考情報を自由かつ柔軟に導入することができます。

これが統合プラットフォームの力であり、部分の総和以上の価値を生み出します。

 

統合プラットフォームとは

一貫性のある統合プラットフォームは、ユーザーが

  • 多様なアプリケーション、システム、サービス、データ・ストアを接続する統合フローを開発、保護、管理できるようにする、統合ソフトウェア（ミドルウェア）製品の統合セットです。
  • 迅速なAPI作成とライフサイクル管理を可能にし、幅広いハイブリッド統合要件を確実に満たすことができます。

言い換えれば、統合プラットフォームは、組織が環境全体でシステム、アプリケーション、データを接続するために必要な統合ツールを提供します。

ハイブリッド統合プラットフォームの詳細については、「ハイブリッド統合プラットフォーム（HIP）とは」をご覧ください。

統合プラットフォームが重要な理由

今日、あらゆる業種が統合プラットフォームについて語っていますが、それには正当な理由があります。競争の激しい市場では、情報交換をスピードアップし、生産性を高め、オペレーションを合理化する、より迅速でコスト効率の高いソリューションが求められています。

しかし、新しい統合の需要は、組織がその統合を行う能力をはるかに超えています。米調査会社のGartner社によると、「デジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの70％は、統合品質の欠如が原因で失敗している」と言われています。[1]

オンプレミスとクラウドネイティブ・アプリケーションおよびシステムを、高度に調整されたハードウェアとソフトウェアの一貫性のあるアーキテクチャーに接続すると、次のようないくつかのメリットが得られます。

  • ビジネス・オペレーションの合理化
  • データ管理の効率性を向上
  • コストの削減
  • 顧客とのやり取りを改善

統合プラットフォームのコンポーネント

今日の統合チームは、従来の統合スタイルと最新の統合スタイルのバランスを取ることができるさまざまなコンポーネントにアクセスする必要があります。統合プラットフォームを評価する際に考慮すべき最も重要なコンポーネントは次のとおりです。

  • API連携：APIは、現代のAPI連携の最も一般的なスタイルの1つです。企業は、環境間でAPIを迅速かつ簡単に作成、保護、管理、共有できる必要があります。
  • データとアプリケーションの連携：サイロ化されたデータは、組織がデジタル・トランスフォーメーションを進めようとする際に直面する最もクリティカルな問題の1つです。アプリケーション間でデータをコピーおよび同期する機能は、データ形式や標準を含むさまざまな問題に対処するのに役立ちます。さらに、データとアプリケーションの統合オートメーションを使用することで、プロセスをさらに合理化できます。
  • メッセージングとイベント・ドリブン・アーキテクチャー：データの同期と標準化は重要ですが、企業がより魅力的な顧客体験を構築したりリアルタイムで対応したりしたいのであれば、クラウド・ベースやオンプレミスのアプリケーションから安全にデータをエコシステム全体で交換するために、メッセージキューイベント・ドリブン・アーキテクチャーを活用する必要があります。
  • 高速データ転送：現代の環境で交換されるデータの量は驚くべきものです。実際、IDCは2025年までに、世界のデータ作成量は年間163ゼタバイトに達すると予測しています。これは2017年に世界で生成されたデータの10倍に相当します。現代の組織が求めているようなデータに対するリアルタイム応答を実現するためには、大容量ファイルを確実かつ高速に送信、共有、ストリーミング、同期できることが不可欠です。

完全な統合ソリューションが提供するもの

従来、統合プラットフォームは、組織全体の主要な機能を接続することによって構築されていました。これには通常、さまざまなベンダーのAPI管理ソフトウェア、メッセージ機能、エンタープライズ・サービス・バス（ESB）ソリューションが含まれていました。

ただし、このアプローチは、社内で取り組むにはコストが高く、複雑になる可能性があり、すべての要件を満たせない可能性があります。主要な機能は複数のベンダーのソリューション間で重複する場合がありますが、他の機能は完全に除外される場合があります。

完全な統合プラットフォームは、必要なすべての機能を統合されたコンテナ型プラットフォームに統合します。また、複数の統合スタイル間のギャップを埋めることも容易になります。

もう一つの選択肢：統合プラットフォームとiPaaSの違い

iPaaS（Integration Platform as a Service）は、アプリケーションをつなぐために設計されたクラウド・ベース製品のスイートで、従来の統合プラットフォームと同様、組織のシステム統合の実行と管理を支援できます。iPaaSは通常、オンプレミスとクラウドベースのソリューションを組み合わせて使用し、企業がSOAやESB構造からマイクロサービスアーキテクチャーへ移行できるようにします。

Platform as a Service（PaaS）の詳細については、「PaaSとは」をお読みください。

IBMの統合プラットフォーム

統合プラットフォームの導入をご検討中の企業には、IBM Cloud Pak® for Integrationをお勧めします。これにより、アプリケーションのスピードと品質を向上させるために必要なAPI managementアプリケーションの連携、イベント・ストリーミングなどのすべての機能を手に入れることができます。

しかし、統合は万能のアプローチではないことも分かっています。このため、IBM Cloud Pak for Integration内で複数の統合スタイルを使用できるようになり、それらはすべて連携するように設定されます。あらかじめ構築されたスマートコネクターが利用でき、AI搭載のデータ統合、自然言語処理（NLP）、ローコードツールなどのオートメーション機能のメリットが受けられます。

お客様の統合ニーズを満たすために IBM が提供するソリューションの詳細については、クラウド統合ソリューションページをご覧ください。

また、統合戦略の全面的な変更をお考えの場合は、統合成熟度評価をを利用して、次のステップの推奨事項をご確認ください。

脚注

[1] Forbes-McKinsey Gartner社によるPaaSおよびプラットフォーム・イノベーションのトップ10トレンド、2020年

参考情報

