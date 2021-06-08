統合プラットフォームとは？必要なものですか？

統合プラットフォームをメニューのようなものだと考えてください。しかし、ただのメニューではありません。むしろ、Netflixメニューは、視聴したいコンテンツを主に機能させるハブです。もちろんすべてではありませんが、独自のオンライン検索を行うことで好みのプログラミングをほとんど見つけることができます。視聴体験も同様です。しかし、そのコンテンツを見つけるプロセスには時間と多くの忍耐が必要です。メニューは、効率、利便性、組織を提供します。
ビジネスの観点では、統合プラットフォームは同様の価値をもたらします。統合プラットフォームはユーザー固有のニーズを満たすように設計されており、さまざまなタイプの統合を一カ所にまとめます。ITチームは、顧客の期待に応える（できれば期待以上の）方法でビジネス価値を提供できる参考情報を自由かつ柔軟に導入することができます。
これが統合プラットフォームの力であり、部分の総和以上の価値を生み出します。
一貫性のある統合プラットフォームは、ユーザーが
言い換えれば、統合プラットフォームは、組織が環境全体でシステム、アプリケーション、データを接続するために必要な統合ツールを提供します。
ハイブリッド統合プラットフォームの詳細については、「ハイブリッド統合プラットフォーム（HIP）とは」をご覧ください。
今日、あらゆる業種が統合プラットフォームについて語っていますが、それには正当な理由があります。競争の激しい市場では、情報交換をスピードアップし、生産性を高め、オペレーションを合理化する、より迅速でコスト効率の高いソリューションが求められています。
しかし、新しい統合の需要は、組織がその統合を行う能力をはるかに超えています。米調査会社のGartner社によると、「デジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの70％は、統合品質の欠如が原因で失敗している」と言われています。[1]
オンプレミスとクラウドネイティブ・アプリケーションおよびシステムを、高度に調整されたハードウェアとソフトウェアの一貫性のあるアーキテクチャーに接続すると、次のようないくつかのメリットが得られます。
今日の統合チームは、従来の統合スタイルと最新の統合スタイルのバランスを取ることができるさまざまなコンポーネントにアクセスする必要があります。統合プラットフォームを評価する際に考慮すべき最も重要なコンポーネントは次のとおりです。
従来、統合プラットフォームは、組織全体の主要な機能を接続することによって構築されていました。これには通常、さまざまなベンダーのAPI管理ソフトウェア、メッセージ機能、エンタープライズ・サービス・バス（ESB）ソリューションが含まれていました。
ただし、このアプローチは、社内で取り組むにはコストが高く、複雑になる可能性があり、すべての要件を満たせない可能性があります。主要な機能は複数のベンダーのソリューション間で重複する場合がありますが、他の機能は完全に除外される場合があります。
完全な統合プラットフォームは、必要なすべての機能を統合されたコンテナ型プラットフォームに統合します。また、複数の統合スタイル間のギャップを埋めることも容易になります。
統合プラットフォームの導入をご検討中の企業には、IBM Cloud Pak® for Integrationをお勧めします。これにより、アプリケーションのスピードと品質を向上させるために必要なAPI management、アプリケーションの連携、イベント・ストリーミングなどのすべての機能を手に入れることができます。
しかし、統合は万能のアプローチではないことも分かっています。このため、IBM Cloud Pak for Integration内で複数の統合スタイルを使用できるようになり、それらはすべて連携するように設定されます。あらかじめ構築されたスマートコネクターが利用でき、AI搭載のデータ統合、自然言語処理（NLP）、ローコードツールなどのオートメーション機能のメリットが受けられます。
お客様の統合ニーズを満たすために IBM が提供するソリューションの詳細については、クラウド統合ソリューションページをご覧ください。
また、統合戦略の全面的な変更をお考えの場合は、統合成熟度評価をを利用して、次のステップの推奨事項をご確認ください。
