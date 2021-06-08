統合プラットフォームとは？必要なものですか？

統合プラットフォームをメニューのようなものだと考えてください。しかし、ただのメニューではありません。むしろ、Netflixメニューは、視聴したいコンテンツを主に機能させるハブです。もちろんすべてではありませんが、独自のオンライン検索を行うことで好みのプログラミングをほとんど見つけることができます。視聴体験も同様です。しかし、そのコンテンツを見つけるプロセスには時間と多くの忍耐が必要です。メニューは、効率、利便性、組織を提供します。

ビジネスの観点では、統合プラットフォームは同様の価値をもたらします。統合プラットフォームはユーザー固有のニーズを満たすように設計されており、さまざまなタイプの統合を一カ所にまとめます。ITチームは、顧客の期待に応える（できれば期待以上の）方法でビジネス価値を提供できる参考情報を自由かつ柔軟に導入することができます。

これが統合プラットフォームの力であり、部分の総和以上の価値を生み出します。