データ・リテラシーとは何か

執筆者

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

データ・リテラシーとは何か

データ・リテラシーとは、より良い意思決定のためにデータを読み、理解し、使用し、コミュニケーションする能力のことです。

今日のAI搭載のデータ駆動型の文化では、あらゆるレベルの従業員にとって、基本的なデータ・リテラシー・スキルが重要です。組織はかつてないほど多くのデータを作成し、収集しています。IDCによると、世界のデータ作成量は2025年に181ゼタバイトに達すると予想されています。データ駆動型の意思決定のために、データサイエンティスト機械学習エンジニアだけがこの情報を活用することは、もはや実現可能でも戦略的でもありません。

しかし、データ・リテラシーを身につけるのに、データサイエンティストになる必要はありません。むしろ、個人が自分の役割においてデータを効果的に使用し、洞察を明らかにし、よりスマートな意思決定を行うための自信と技術的スキルを持っていることを意味します。ますます、AIツールにクエリーを実行し、AIによって生成された洞察を解釈する方法を知っていることも意味します。

テクノロジーの進歩は、データ・リテラシーの高い文化を支える要素として、組織全体におけるデータ・アクセスの民主化に役立っています。ビジネス・インテリジェンス（BI）ダッシュボード、自然言語クエリー、ユーザーフレンドリーなインターフェースは、データを理解するための強力なツールです。しかし、これらのツールでさえ、上手に操作し、解釈し、効果的に使用するには、基本的なデータ・リテラシーが必要です。

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データ・リテラシーが重要な理由

データを取り巻く環境は、データの取得から分析、可視化まで、データ・ライフサイクルのあらゆる段階でサービスを提供する強力なツールで飽和状態にあります。同時に、組織は前例のない量のデータを収集し、生成しています。これらのトレンドが組み合わさることで、潜在的な洞察が豊富にある環境が生まれます。

しかし、これらのツールを使用してデータを効果的に解釈するスキルがなければ、組織はデータ・イニシアチブのビジネスへの影響（またはその欠如）に失望する可能性があります。

2025年の調査では、データ・リテラシー・スキルが不十分な場合の主なリスクとして、米国と英国のリーダーの40％が生産性の低下を挙げ、不正確な意思決定を39％が強調しています。1 こうしたリスクにもかかわらず、高いレベルのデータ・リテラシーを備えていると報告した組織はわずか27%でした。2

AIの時代において、強力なデータ・スキルの必要性はさらに高まっています。組織は、AIツールがデータを使用して意思決定を行う方法、および不備のある潜在的に有害な推奨事項と有用な洞察を区別する方法を理解している、データ・リテラシーの高い従業員をますます求めるようになるでしょう。（このため、データ・リテラシーはAIリテラシーのコア・コンピテンシーとも考えられています）。

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データ・リテラシー・スキルとは何か

2025年のレポートでは、経営幹部の41％が、過去5年間で最も急速に成長したスキルセットとしてデータ・リテラシーを挙げています。3しかし、このスキルセットには正確に何が含まれているのでしょうか？

MITの研究者によると、データ・リテラシーは4つのコア能力で構成されています。4

  • データを読み取る
  • データを使って作業する
  • データを分析する
  • データを使って議論する
データを読み取る能力

データへのアクセス権が付与される場合、個人はそのデータ・セットの出所と、それが特定のビジネス・コンテキスト内にどのように適合するかを理解できる必要があります。また、誤解をされたり、誤った結論を導き出したりするリスクなしに、データの可視化を解釈できなければなりません。
データを使って作業する能力

データ・リテラシーの高い従業員は、データをライフサイクル全体にわたって扱うことができます。これらのスキルには、さまざまなレベルのデータ収集、データ品質、データ・ストレージ技術、その他のデータ管理タスクが含まれます。
データを分析する能力

誰もが高度なデータ分析やデータサイエンスの専門知識を必要とするわけではありません。しかし、データ・リテラシーの高い従業員は、日常のタスクをサポートするための批判的思考と分析スキルを備えている必要があります。これらのスキルは、基本的なExcelレポートやグラフの作成から、予測分析や統計分析などの高度な分析スキルの適用まで多岐にわたります。
データを使って議論する能力

データを十分に理解してナラティブのコンテキストを効果的に伝えることは、データ・ストーリーテリングとして知らせる重要なスキルです。このスキルを習得するには、数値、メトリクス、ビジュアルを使用して、説得し、影響を与え、行動を促進する魅力的なナラティブを構築することが必要です。データ・ストーリーテリングについての詳細はこちら
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データ・リテラシーのメリット

従来のリテラシーと同様に、データ・リテラシーは個人にとってはるかに大きなメリットをもたらします。データ・リテラシー文化を持つ組織は、次のようなメリットを享受する可能性があります。

  • サイロの削減
  • データ・プライバシーとセキュリティの向上
  • コストを削減
  • 高度な意思決定

削減したサイロ

データ・リテラシーの高い組織は、コミュニケーションと知識共有の明確なフローを促進します。チームは、より広範なビジネスのニーズと、自分たちの仕事が組織の目標にどのように貢献するかを理解します。データのサイロを解消することで、多様なチームがデータを同期的に使用し、組織のより広範なミッションに沿った取り組みを行うことができます。

データ・プライバシーとセキュリティーの向上

データ・リテラシーが高い従業員は、不適切なデータ処理に関連するプライバシー規制やリスクをより認識しています。また、データ・セキュリティーに対する脅威、例えばマルウェア フィッシング内部脅威などをより的確に特定できるようにようになり、組織全体のセキュリティー体制が強化されます。

コストを削減

データが機能レベルにとらわれることがなくなると、利害関係者は有意義な洞察をより早く発見することができます。さらに、従業員が基本的なデータ作業を自分で行うためのスキルを持っていれば、技術チームはその時間とスキルセットをより効果的に活用できます。この効率化は、コスト削減と生産性向上につながります。

高度な意思決定

データ・リテラシーの高い従業員はコンテキストの中でデータを解釈することに長けており、事業単位でデータに基づいた影響力のある意思決定を行うことを可能にします。このレベルの好奇心と組織全体でのデータの利用は、より大きな創造性とイノベーションを育みます。

 
データ・リテラシー文化の4つの原則

効果的に導入する場合、データ・リテラシー文化は以下の原則を体現するはずです。

  1. 企業全体での民主化されたデータ・アクセス
  2. 整理された、透明性が高く、説明可能なデータ
  3. 責任を持ってデータを使用および分析するようトレーニングされた、権限のあるデータシチズン
  4. データ・リテラシーを擁護し、推進するリーダーシップ

1. 全社的なデータ・アクセスの民主化

データ・リテラシーの高い組織では、必要とする人が、必要なときにデータにアクセスできます。これを実現するには、複雑でサイロ化されたデータ・エコシステム全体で、管理対象データへの迅速、安全、簡単なアクセスを可能にするアーキテクチャーが必要です。

例えば、データ・ファブリックは、インテリジェントで自動化されたシステムを使用して、組織のオンプレミスおよびマルチクラウド環境全体のデータを統合します。この機能は、データ・サイロやデータ量の増加などの課題に対処すると同時に、簡単なセルフサービスのデータ・アクセスを可能にします。

データ・インテリジェンスは、データ・リテラシーのためのデータ・アクセシビリティーをさらにサポートします。メタデータ管理、データ検出、データ・ガバナンス、品質保証、データ分析などの主要なデータ・アクティビティーを自動化および合理化します。

2. 整理され、透明性が高く、説明可能なデータ

組織が管理対象データへのアクセスを確立したら、システム全体でデータがどのように動くかを意思決定権者に理解してもらうことのをサポートすることが重要です。例えば、ガバナンス・ツールは、メタデータを使用して、コンテキストとリネージュを示すことで透明性を提供します。これらのツールは、チーム全体でデータの定義と用語を標準化するのにも役立ちます。

データが整理され、透明性が高く、説明可能であれば、人々はその価値や、各自の役割におけるデータの活用方法をより簡単に理解できるようになります。この透明性と理解を促すために、ユーザーは以下のような重要な質問に答えるために必要なアクセス性、情報、ツールを利用できる必要があります。

  • データ・ソースは何で、それは信頼できるものなのか。
  • どのようなメタデータ、ルール、コンプライアンス・ポリシーが適用されるか。
  • このデータはどのようにビジネス価値と成果を推進するのか。

3. 責任を持ってデータを使用および分析するようトレーニングされた、権限のあるデータシチズン

IBM Institute for Business Value（IBV）の調査によると、主要な最高データ責任者（CDO）の85%がトレーニングを拡大し、77%がスタッフのリスキリングに取り組み、70%が組織全体のデータ・リテラシー向上のために新たな人材を採用しています。

データ・リテラシー・プログラムが成功すると、従業員はデータを説得力のある視覚的なストーリーに変換し、実行可能な洞察につなげることができるようになります。データ・リテラシーのコースやトレーニングは、実践的なユースケースやビジネス目標に沿ったデータの可視化ツールの使い方やストーリーテリングのテクニックなど、従業員に実践的なスキルを身につけてスキルアップを実現します。

同様に重要なのは、ユーザーが責任あるデータ管理者になる方法を学ぶことです。データ・リテラシーの高い労働力は、適切なビジネス・ポリシーと関連規制に従って、自信を持ってデータにアクセス、保管、管理できます。

4. データ・リテラシーを擁護し、推進するリーダーシップ

2025年のレポートによると、データ・リテラシーのトレーニング・プログラムを導入する際、リーダーの24%が、経営幹部のサポートの不足が原因で、全社的な導入の推進が難しいと回答しています。5

データ文化は上層部から始まります。従業員にガイダンスや資料、教育プログラム、ツールを提供するだけではおそらく十分ではなく、上級リーダーのサポートも必要です。データ・リテラシーは、あらゆるレベルにおいて、組織の文化と構造に不可欠な要素であるはずです。

実際には、リーダーは望ましいデータ・リテラシー・スキルをモデル化する必要があります。リーダーの事例が、組織全体の雰囲気を決めるからです。データ文化や実践に関するフィードバックの機会を提供することも重要です。多様な視点を含めたオープンな対話を奨励することで、より良い結果が得られるでしょう。

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脚注

1,3,5 The State of Data and AI Literacy Report 2025、DataCamp、2025年4月。

2 State of Data Report 2024、Hakkoōda、2024年。

4 Approaches to Building Big Data Literacy、MIT Media Lab、2015年9月28日。