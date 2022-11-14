データ駆動型の組織であることは、最新のデータ・アーキテクチャーの構築にとどまりません。企業内には膨大な量のデータが流れるため、課題は、複雑な情報すべてを理解し、データサイエンティストや機械学習エンジニアだけでなく、誰もが情報を解釈してより良い意思決定を行えるようにすることにあります。
CDOやさまざまな分野のリーダーにとって、これはデータ・リテラシー：データを読み、理解し、作成し、伝達する能力を重視する文化を育むことを意味します。多くの場合、データは主要な利害関係者が理解しにくい不可解な数字で提示されます。実際、2021年ガートナー年次チーフ・データ・オフィサー調査（リンク先はibm.com外）によると、データ・リテラシーの低さは、CDOオフィスの成功を阻む2番目に大きな社内障害となっている。
データ・リテラシーを正しく身に付けるには、組織はデータを技術者以外の専門家にとってもより親しみやすいものにする必要があります。つまり、わかりにくいチャート、ダッシュボード、グラフ、複雑なビジュアルから離れるということです。代わりに、組織は、人々の共感を呼ぶ視覚的に説得力のあるストーリーを作成することで、データとAIを人間らしくとし、データをビジネスの成果を促進する実行可能な知識に変換する必要があります。
そこで登場したのが、データを数値だけでなく魅力的なストーリーやビジュアルで伝える能力です。データ・ストーリーテリングも重要です。ストーリー性のあるコンテキストを作成することは、データに命を吹き込み、そのメッセージが意味のある関連性の高いものであることを保証するため、重要です。データの可視化要素を追加すると、ストーリーが強化され、大量のデータがより理解しやすくなります。データ・ストーリーテリングは、データサイエンスを伝え、分かりやすく伝えるための強力なツールとなり得ます。
組織はほとんどの場合、UX/UIデザイナーとBI特化型の組み合わせを基盤としていますが、技術に詳しくないビジネス利害関係者がデータ・ストーリーテリングのスキル開発を始めると、チーム、LOB、組織全体で連鎖反応を引き起こす可能性があります。その瞬間、データ・ストーリーテリングのスキルを持つ1人が、データ駆動型のより良い意思決定を行うために、グループを率います。しかし、こうしたデータに精通した個人は、自身のノウハウを他の同僚に伝え、チームメイトにデータ・ストーリーテリングを磨くよう働きかけることもできます。スキルを向上させ、独自のワークフローを構築しています
これにより、社内からデータ駆動型の共同文化が育まれ、事業チームが全員の強みやスキルにアクセスして問題をより適切に解決し、より迅速にイノベーションを実現できるようになります。
多くの場合、ビジネスの利害関係者はアルゴリズムによって作成されたデータを盲目的に追跡してしまいます。このような事態が起こらないように、組織はデータについて重要な質問をし、正しく解釈することで、これらのアルゴリズムに挑戦できる専門家を必要としています。データを理解し、ストーリーを伝えることは、データにはより多くの人々が含まれるため、従業員がデータについて批判的に考え、質問し、正しく解釈できるようにする上で極めて重要な役割を果たします。
結果として得られる統一されたデータ主導の文化には、データでできた共通言語を全員が話すという目標のもと、データ可視化のスペシャリスト、データサイエンティストとソフトウェア開発者、経営陣、その他の利害関係者が結集します。
データ・リテラシーの文化を構築するために、組織はまず利害関係者レベルでビジネスストラテジーを策定します。ビジネス・ストラテジーが明確になると、CDOなどのデータ・リーダーは、導入と成功を確実にするためのデータ・リテラシーの取り組みなど、ビジネス目標の達成に役立つデータ・ストラテジーを策定できます。
データ・リテラシー・イニシアチブとデータ・ストーリーテリング・プログラムを開始することで、経営幹部からその他の主要な利害関係者まで、すべての人がビジネス上の問題の解決に関連するデータの洞察、傾向、パターンを発見するために必要なスキルを習得できます。トレーニングは、チームがデータを競争力の差別化に活用できるようにすることで、力を与えます。
