多くの場合、ビジネスの利害関係者はアルゴリズムによって作成されたデータを盲目的に追跡してしまいます。このような事態が起こらないように、組織はデータについて重要な質問をし、正しく解釈することで、これらのアルゴリズムに挑戦できる専門家を必要としています。データを理解し、ストーリーを伝えることは、データにはより多くの人々が含まれるため、従業員がデータについて批判的に考え、質問し、正しく解釈できるようにする上で極めて重要な役割を果たします。

結果として得られる統一されたデータ主導の文化には、データでできた共通言語を全員が話すという目標のもと、データ可視化のスペシャリスト、データサイエンティストとソフトウェア開発者、経営陣、その他の利害関係者が結集します。

データ・リテラシーの文化を構築するために、組織はまず利害関係者レベルでビジネスストラテジーを策定します。ビジネス・ストラテジーが明確になると、CDOなどのデータ・リーダーは、導入と成功を確実にするためのデータ・リテラシーの取り組みなど、ビジネス目標の達成に役立つデータ・ストラテジーを策定できます。

データ・リテラシー・イニシアチブとデータ・ストーリーテリング・プログラムを開始することで、経営幹部からその他の主要な利害関係者まで、すべての人がビジネス上の問題の解決に関連するデータの洞察、傾向、パターンを発見するために必要なスキルを習得できます。トレーニングは、チームがデータを競争力の差別化に活用できるようにすることで、力を与えます。