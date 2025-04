AIリテラシー：人工知能のスキルギャップを埋める

当然のことながら、AIは大学生にとって人気の研究分野となっています。2024年のある世界的な調査によると、学生の70%以上が、大学はAIリテラシーとAIツールの効果的な使用に関するトレーニングのコースをもっと提供すべきだと考えていることがわかりました。9

大学はその需要に応えるために取り組んでおり、一部の大学ではAIの授業の提供を超えて、AIに焦点を当てた学部および大学院の学位を授与するところもあります。10

Harvard University、University of Pennsylvania、MITなど、大学が主催するAI講座のなかには、オンラインで無料で一般公開されているものもあります。MITは、Responsible AI for Social Empowerment and Education (RAISE)イニシアチブを通じてGoogleと協力関係を結び、教育者向けに特別に設計された無料のAIコースを提供しています。11