チェンジ・マネジメントは単なる優先事項ではなく、ビジネス上の必須事項です。このシリーズ概要や前回の記事で説明した通り、トランスフォーメーションから価値を引き出すには、テクノロジーだけでは不十分です。チェンジ・マネジメントは企業にとってますます欠かせないスキルとなっていますが、それを実施するための戦略的な計画が多くの組織では欠けています。最近では、チェンジ・マネジメントおよび従業員エクスペリエンスをビジネス・トランスフォーメーション戦略の中心に据えることが、具体的な成果をもたらす最も確実な道となりつつあります。
デジタル・トランスフォーメーションは、効率を高め、価値を生み出し、新しい働き方を発掘できます。しかし、ビジネス・プロセス、モデル、活動の展開方法における大幅な変化も伴います。
従って、トランスフォーメーションの道のりにおいては、スキル管理に細心の注意を払う必要があります。このAIの時代においては、特にそうです。IBM Institute for Business Valueの調査によると、歴史的に見て、スキル再習得が必要だった従業員はわずか6％に過ぎなかったのですが、2024年までに、その数は労働力の35％、つまり世界中の労働者のうち10億人を超えるまで増加しました。
デジタル・トランスフォーメーションは、労働者が新しいテクノロジーを採用するのと同じくらい効果的です。トランスフォーメーションにおけるスキル管理の重要性は、技術転換を成功させるための機能的バックボーンであるため、どれだけ強調してもしすぎることはありません。
デジタル・トランスフォーメーションは1回限りのイベントではなく継続的な取り組みであり、スキルはその過程の要です。トランスフォーメーションの計画、実施、ガバナンスの各段階にわたる戦略的なスキル管理が、その成功を左右します。現在、CEOの87%は、生成AIによって仕事が置き換えられるのではなく、強化されるだろうと予想しています。つまり、労働者が成功するには新たな働き方を素早く習得し、さまざまなワークフローを受け入れる必要があるということです。
労働力のスキルを管理するためのテクノロジーをデプロイすることで、このプロセスをサポートできます。AIによるビジネスの世界の一新は、スキルの測定方法と習得方法の再考にも利用できます。
スキル分析と離職率評価にAIを使用することで、組織はデジタル・トランスフォーメーションをより効果的に計画および実行できます。これらのツールを使用して、企業はデジタル時代でも競争力を維持し、適切なスキルを再教育する反復的かつ継続的なプロセスを作成できます。このアプローチは短期的にも長期的にもテクノロジーの可能性を最大限に引き出し、将来に備えた労働力が確保します。
デジタル・トランスフォーメーションの計画段階で、組織は既存のスキルを監査し、将来のスキル要件を検討する必要があります。このストラテジーにより、トランスフォーメーションを最大限に活用することができます。この段階では、ジョブの再設計が最も重要です。
仕事の再設計には、不要になるスキルと将来の成功に必要なスキルの両方を考慮することが含まれます。企業は計画プロセス全体を通じて、オートメーションに適したタスクを特定する必要があります。同時に、再割り当てされた労働者が複雑な問題解決、創造性、共感、クリティカル思考により深く集中できる領域を特定する必要があります。
このような戦略的な再編は、より効率的で人間中心の職場環境につながります。さらに、あらゆるワークフロー自動化をより新しく創造的な作業の可能性として捉えることで、計画プロセスは潜在的な価値を引き出します。
AIは計画段階で極めて重要な役割を果たすことができます。AIは、ジョブ・アーキテクチャーのデータと過去の傾向へのアクセスを利用して、将来どのスキルが重要になるかを予測できます。また、労働力の機能を分析して潜在的なスキルギャップを発見することもできます。このプロアクティブなアプローチにより、企業はデータに基づいた集中的なトレーニング・プログラムを作成し、労働力が将来に向けて準備できるようになります。
トランスフォーメーションの実行段階では、スキルアップと再教育が重要になります。スキルアップには、既存のスキルの強化が含まれます。例えば、データ分析トレーニングでデジタル・マーケティング担当者に力を与えたり、マネージャーに高度なリーダーシップ・トレーニングを提供したりすることです。対照的に、リスキリングではまったく新しいスキルセットを教えます。トランスフォーメーションの過程では、従業員がAIツールに適切にアクセスし、新しいシステムを使用する方法を学ぶことで再スキルアップする可能性があります。
トランスフォーメーションの可能性を最大限に実現するには、スキルアップと新スキルの向上の両方が不可欠です。これらのプロセスは反復的です。新しいテクノロジーが導入されたり、古いテクノロジーが進化したりするにつれて、労働力に必要なスキルも進化します。こうした変化に対応するために、継続的な学習と能力開発を組織文化の中に組み込む必要があります。
企業のガバナンス段階を通じて、組織構造、プロセス、ポリシーは、進化するスキルのランドスケープを反映するように適応する必要があります。ガバナンス構造を設計する際、リーダーは公正な人材配置を確保し、従業員の専門知識と実証された職務要件を一致させる必要があります。このような仕事とスキルのマッピングは、離職率を下げるだけでなく、生産性と仕事の満足度も向上させます。大手企業はAIを活用してこのプロセスを促進し、マネージャーに包括的なスキルマッチングの支援を提供できます。
さらに、失業問題への対応はガバナンスプロセスの重要な側面です。AIは、オートメーションによってどの仕事が奪われる可能性が最も高いかを予測できるため、組織は戦略的に考えることができます。
現在、予測機能を備えた後継者計画ソフトウェアを使用している経営幹部はわずか19%です。しかし、これらのツールはオートメーションによってどの仕事が奪われる可能性が最も高いかを予測できるため、リーダーシップを支援し、組織はできるだけ早く悪影響を軽減できるようになります。また、データ駆動型の洞察により、企業は新たな役割に向けて従業員を再教育し、移行中に個別のサポートを提供するようになります。
今後数年間で膨大な数の仕事が変化すると予想されるため、ジョブデザインは現在もトランスフォーメーションの最も重要な側面の1つです。AIが日常的なタスクを自動化し、役割や部門全体のワークフローを再考するにつれて、組織内のほぼすべての仕事が変更されるでしょう。人間の労働者が担う多くの役割には、創造性、共感、クリティカルな思考など、より価値の高いスキルが必要になります。作業プロセスを自動化および強化することで、これらの人間中心のスキルをより効率的に割り当てることができ、従業員が有意義で影響力のある活動に確実に従事できるようになります。
データに基づく深いスキル分析により、リーダーシップは将来の人材を管理することができます。AIは、新しい仕事に必要なスキルを特定するだけでなく、現在の労働力の能力を評価して、ギャップや改善すべき分野を判断するのにも役立ちます。微妙なスキル・データを使用することで、企業や人材開発チームは、的を絞ったトレーニング・プログラムやスキルアップ・イニシアチブを開発し、従業員の成功に備えることができます。
AIの予測と分析の能力は、新しいテクノロジーが既存の仕事に及ぼす影響を計画し、それを軽減する上でのリーダーシップをサポートします。企業固有の内部およびサードパーティのデータを取り込むことで、 AIはどのジョブが移動のリスクが高いかを特定できます。また、どの仕事やスキルが生まれる可能性が高いかを予測することもできます。このような予測により、企業はオートメーションによる悪影響を軽減する戦略を策定ができ、離職の危険にさらされる可能性のある労働者の支援にも役立ちます。
AIを使用することで、労働力はさまざまな役割にわたる人材配置を最適化できます。つまり、要員計画担当者に役割をより正確に再考するためのツールを提供することになります。AI搭載のタレントマッチングにより、従業員は自分のスキルが最も活用される事業分野に確実にデプロイされます。
IBMの調査によると、経営幹部のほぼ4分の3が従業員の潜在能力を評価する方法を最適化しており、トップCEOの87%が同じ慣行を維持していることから、人材の最適化が大きな競争上の優位性をもたらすことがわかります。
タレント・マッチングは、生産性を高めて企業のアジャイルを維持するだけでなく、従業員のエクスペリエンスを向上させ、労働者に適切な役割を与え、適切な職務への期待を促します。このストラテジーにより、離職率が低下し、全体的な満足度を向上できます。
適切なスキル管理がなければ、最も適切に設計されたトランスフォーメーションでさえ期待される成果は得られません。仕事の再設計、スキル分析、離職分析、人材配置を戦略的に計画することで、組織はデジタル時代へのスムーズな移行を保証できます。そして、変更管理プロセスの他の側面と同様に、スキル管理も積極的で反復的なプロセスです。急速な技術進歩に対応し、ビジネスの競争上の優位性を強固なものにするためには、スキルアップと再教育に継続的に注意を払う必要があります。
