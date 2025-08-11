チェンジ・マネジメントは単なる優先事項ではなく、ビジネス上の必須事項です。このシリーズ概要や前回の記事で説明した通り、トランスフォーメーションから価値を引き出すには、テクノロジーだけでは不十分です。チェンジ・マネジメントは企業にとってますます欠かせないスキルとなっていますが、それを実施するための戦略的な計画が多くの組織では欠けています。最近では、チェンジ・マネジメントおよび従業員エクスペリエンスをビジネス・トランスフォーメーション戦略の中心に据えることが、具体的な成果をもたらす最も確実な道となりつつあります。

デジタル・トランスフォーメーションは、効率を高め、価値を生み出し、新しい働き方を発掘できます。しかし、ビジネス・プロセス、モデル、活動の展開方法における大幅な変化も伴います。

従って、トランスフォーメーションの道のりにおいては、スキル管理に細心の注意を払う必要があります。このAIの時代においては、特にそうです。IBM Institute for Business Valueの調査によると、歴史的に見て、スキル再習得が必要だった従業員はわずか6％に過ぎなかったのですが、2024年までに、その数は労働力の35％、つまり世界中の労働者のうち10億人を超えるまで増加しました。

デジタル・トランスフォーメーションは、労働者が新しいテクノロジーを採用するのと同じくらい効果的です。トランスフォーメーションにおけるスキル管理の重要性は、技術転換を成功させるための機能的バックボーンであるため、どれだけ強調してもしすぎることはありません。