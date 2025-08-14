生成AIは、私たちの働き方を変えるだけではなく、複雑なポリシーから実行可能な要約を抽出したり、採用ワークフローを刷新したり、人事のレビュー・プロセスを向上するなど、人事の基本的な機能に革命をもたらしています。ただし、実りの多い実装にするには、新しいテクノロジーを活用するだけでなく、はるかに多くのものが必要です。成功するには、構造化データと非構造化データがどのように相互補完し合うかをつぶさに理解し、AIの学習メカニズムについての知見と、重大な意思決定において人による戦略的な監督が必要となります。こうした基盤がなければ、いくら強力なツールを導入しても十分な効果を発揮できないというリスクがつきまといます。

私の担当するコンサルティング業務では、人事チームがAI搭載プラットフォームを実装するのを手伝ってきましたが、ユーザーが基本を理解していないと採用が遅れることに気づきました。そこで弊社では人事担当がこの新しい力を身につけられるよう、学習の道のりを整備し、ワークショップを実施し、現場で役立つシナリオを作成しています。なぜなら、ツールを理解していなければ、トランスフォーメーションを率いることはできないからです。