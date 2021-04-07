クラウド・データレイク、データウェアハウス、データ・マートの比較

3種類のクラウド・データ・リポジトリーはすべてデータを保持していますが、それぞれの間には明確な違いがあります。例えば、データウェアハウスとデータレイクはどちらも大規模なデータの集合体ですが、データレイクはほとんど構造化されていないため、一般に実装と保守のコスト効率が高くなります。

データレイク・アーキテクチャーは、大量のデータとクラウドベースのコンピューティングをサポートするために、過去数年にわたって進化してきました。セントラル・ロケーションは多数のデータ・ソースから大量のデータを受信します。

データウェアハウスは、次の3つの方法のいずれかで構造化できます。

クラウド・プロバイダーが提供するマネージド・サービスとして 規制遵守に役立つ社内管理と厳格なセキュリティー・プロトコルを提供するソフトウェア・ソリューションとして 一般にプラグ・アンド・プレイのソフトウェアとハードウェアのバンドル・ソリューションのアプライアンスとして

データウェアハウス内のデータは、データレイク内のデータよりも簡単にさまざまな用途に活用できます。その理由は、データウェアハウスが構造化されており、より簡単にマイニングや分析ができるためです。

一方、データ・マートは、データレイクやデータウェアハウスに比べてデータ量が少なく、特定の用途や人口統計、事業単位ごとにデータが分類されています。データ・マートは、データの論理構造によって定義されるさまざまな形式（スター、スノーフレーク、ボールト）が存在します。ボールト構造は他の形式よりもアジャイルかつ柔軟でスケーラブルです。

データ・マートには、次の3つのタイプがあります。

依存型データ・マートは、エンタープライズ・データウェアハウス・パーティションで構成されています。これは、ウェアハウス内のプライマリー・データのサブセットです。 独立型データ・マートは、ビジネスの特定の部分にサイロ化されたスタンドアロン・システムです。 ハイブリッド型データ・マートは、ウェアハウスと独立したソースからのデータで構成されています。このタイプは通常、より高速なデータ・アクセスとユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。

選択するデータ・リポジトリーのタイプとその構造は、ビジネスのニーズと要求に大きく依存します。あなたのビジネスにとって意味がある場合は、柔軟性、拡張性、そして問題解決と意思決定に対するより広範な情報に基づくアプローチを実現するために、ハイブリッドクラウド・ベースのストレージのメリットを活かしてください。