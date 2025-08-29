Cassandraは、SQLを参考にしたドメイン固有言語であるCQLを通じてアプリケーションとやり取りします。CQLの構文はデータベース開発者に馴染みがあり、キースペース、スキーマ、データ型、プライマリー・キーやパーティション・キーを定義できます。

例えば、グローバルでのゲーム・ローンチ時に、開発者はまずキースペース（Cassandraにおける最上位のデータベースに相当し、複製設定を定義するもの）を作成します。その後、プレイヤーIDや地域といったパーティション・キーを利用して関連データを同一ノード上に保持し、効率的なデータ分散を可能にするテーブルを設計できます。cqlshを使えば、チームはチュートリアルを実行し、クエリーを検証し、プレイヤー数の増加に対応するために新しいノードを追加しながらCassandraクラスターを管理することができます。

Cassandraは書き込み処理とスループットを重視しているため、複雑な結合のようにパフォーマンスを低下させる機能は構文に含まれていません。その代わりに、開発者はセカンダリー・インデックス、集計、最適化されたデータ・モデリングに依存して柔軟性を実現します。