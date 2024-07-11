クラスター・コンピューティングとは

クラスター・コンピューティングに加えて、コンピューターのネットワークに接続された主要な機能を備えた分散コンピューティングで一般的に使用されているものは2種類あります。それは、グリッド・コンピューティングとピアツーピア・コンピューティングです。

グリッド・コンピューティング： コンピューターサイエンスでは、物理的に異なる場所にあるリソースを結合するために、グリッド・コンピューティング・インフラストラクチャが設定されます。さまざまなマシンから利用可能なコンピューティング・リソースが結合され、問題を解決するために一緒に使用されます。クラスタリングと同様、グリッド・コンピューティングは相互接続された複数のコンピューターのリソースを使用します。

しかし、クラスタリングとは異なり、グリッド・アーキテクチャで接続されたコンピューターの未使用参考情報のみが利用される。SETI（地球外知的生命体探査）はグリッド・コンピューティングの有名な例で、多くのコンピューターの未使用のコンピューティング・リソースが、深宇宙からの電波信号を解析して地球外生命体の兆候を探すために使用されました。2

ピアツーピア・コンピューティング：ピアツーピア（P2P）・コンピューティングまたはネットワーキングでは、2台以上のコンピューターをネットワーク上の「ピア」として接続する必要があります。つまり、複数のコンピューターが同等の権限を持つことを意味します。クラスター・コンピューティングとは異なり、P2Pアーキテクチャでは集中管理アプローチは必要ありません。

P2Pネットワークでは、各ノードがクライアントマシン（サービスへのアクセスを必要とするコンピューター）とサーバー（サービスを提供するコンピューター）の両方の役割を果たします。すべてのピア・ノードは、ストレージ、メモリ、帯域幅などを含むリソースをネットワーク上の他のノードに提供します。