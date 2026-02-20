企業は、データ資産を標準化し、データ共有をサポートするために必要なインフラストラクチャーとプロトコルを採用することで、データの相互運用性を実現できます。相互運用可能なデータの一般的な特性には、次のようなものがあります。
情報エコシステムがますます大規模かつ複雑になるにつれ、データの相互運用性は金融サービス、医療、官公庁・自治体などの分野で極めて重要な役割を果たします。こうした業界やその他の業界の組織は、投資決定、治療法の決定、公共安全対策の実行などのクリティカルな機能を後押しするためにシームレスなデータ交換に依存しています。
データの相互運用性を確立することは困難な場合がありますが、ソフトウェアソリューションが役立ちます。データクリーニングツール、API管理ソフトウェア、データ統合プラットフォームによって、企業は、情報を必要とするシステムや利害関係者が情報を容易に利用でき、アクセスできる強固なデータ環境を構築することができます。
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データの相互運用性の価値と重要性を理解するには、それが欠落したときに何が起こるかを考えると役立ちます。
例えば、高い本棚の上部に料理本が置かれていると想像してください。手が届く人もいれば、見えない人もいるかもしれません。ましてや棚から引っ張り出すことはできないかもしれません。
料理本にアクセスできる人がそのレシピ本にアクセスすると、そのレシピでは材料の定量化でインペリアル単位（匙加減やオンスなど）とメトリック単位（グラムやリットルなど）の間を行き来していることがわかります。
このシナリオでは、読者は測定値を常に変換する必要がありますが、これは時間がかかり、退屈な作業です。そして、このような変換を行う過程で間違いが起こり、望ましくない結果につながることもあります。
これらの課題は、データアクセスと解釈可能性に関して組織が直面している課題に匹敵します。しかし、利害関係者やシステムがデータにアクセスできなかったり、使用可能な値に変換するのが困難だったりすると、塩辛いソースや崩れたスフレよりも大きな結果を招く可能性があります。
つまり、チームは重要なデータ資産を活用して共同作業し、洞察を得て、問題を特定し、機会を捉えることができません。
医療提供者の場合は、患者の状態に関する明確な詳細を見逃す可能性があり、治療効果が低下する可能性があるということです。ポートフォリオ・マネージャーなら、発展している市場動向を認識していないままとなり、顧客の投資収益率に悪影響を与える可能性があるということです。
最新の在庫データにアクセスできないため、エージェント型AIシステムが生産スケジュールを最適化できない可能性があるということかもしれません。異なる機関の初期対応者が、同じ状況に対して異なる認識を持っている可能性があり、緊急時の協力が成功するのが妨げられる可能性があるということかもしれません。
ここで登場するのがデータの相互運用性です。
データの相互運用性を通じて、さまざまなデータソースの情報が標準形式に整理され、さまざまな事業単位やシステムとの相互運用性や互換性が確保されます。また、システム間のデータ交換のリンクを確保することで、データの相互運用性により、さまざまな利害関係者がその情報に直接アクセスできるようになります。
データの相互運用性は、1973年1から小売や製造のデータのUPC（Universal Product Code）に利用されてきており、データ駆動型の意思決定やオートメーションが現実のビジネスオペレーションの中心となるにつれ、その重要性は増してきています。
企業は、ビジネス・インテリジェンスと人工知能（AI）の取り組みに注力している場合、必要とする人々やシステムが利用でき、理解しやすく、使用できるようにするために、適切なデータを用意する必要があります。データの相互運用性は、それを実現するのに役立ちます。
他のデータ管理の実践や柱と同様に、データの相互運用性により、組織はデータ資産を最大限に活用できるようになります。データの相互運用性のメリットは次のとおりです。
データの相互運用性の確立は段階的なプロセスになる可能性があり、組織はさまざまな一般レベルの相互運用性の達成に向けて取り組んでいます。データ交換に適用されるレベルは次のとおりです。
情報は、確立されたインフラストラクチャーやプロトコルを通じてシステム間で転送されます。基盤的相互運用性または技術的相互運用性とも呼ばれます。
交換されるデータは、さまざまなシステムが理解できる形式と構造になっています。構造的相互運用性とも呼ばれます。
システムは、共有用語のおかげで交換されるデータの意味を理解します。
組織は、運用ポリシーとデータ・ガバナンス・ポリシーを調整して、情報が組織間で自由かつ安全に流れるようにします。
さまざまなレベルのデータの相互運用性を実現するために企業が従う共通の手順は次のとおりです。
さまざまなデータ構造の情報を一般的なデータ形式（JSONやXMLなど）に変換することで、構文上の相互運用性が実現します。
JSON（JavaScript Object Notation）は、JavaScriptプログラミング言語をベースにした単純なデータ交換形式です。JSONメッセージは、名前と値のペア（オブジェクト）と、順序付けられた値のコレクション（配列）で構成されます。4XMLデータ形式は、拡張マークアップ言語のルールに準拠した形式で、データを定義するためのカスタマイズされたタグを作成できます。5
データ要素を記述するための共通の語彙を確立すると、意味的な相互運用性を実現できます。例えば、医療分野では、ユニバーサル・コーディング・システムLOINC（Logical Observation Identifiers Names and Codes）は、特定のラボテストを詳細に識別します。
コード「806-0」は、脳脊髄液中の白血球を手動で計測した結果を表します。2つの異なる検査室が同じ患者に対して異なる時期にその検査を実施した場合、そのコードは医療従事者にどのような検査が実行され、その結果を比較して患者の転帰に関するインサイトを提供することができるかを示します。
企業は、APIを使用して内部システムと外部システムの間でデータを共有することで、トランスポート相互運用性を実現します。APIは、ソフトウェア・アプリケーションが簡単かつ安全に相互に通信できるようにする一連のルールまたはプロトコルです。
データ共有とデータ相互運用性を目的としたAPIの活用例は数多くあります。保険や医療に関する情報の交換、モノのインターネット（IoT）デバイスによるデータ送信、ソーシャル・メディア・コンテンツと独自のビジネスWebサイトとの統合などです。
データ形式、一般的な用語、伝送プロトコルの決定に関しては、企業はゼロから始める必要はありません。さまざまな相互運用性フレームワークや相互運用性標準規格は、データの相互運用性と相互運用可能なシステムを確立する方法について、業界、分野、テクノロジー固有のガイダンス（一部は法律で義務付けられているもの）を提供しています。
これらの規格は、企業内および異なる組織間の相互運用性を確保し、組織の相互運用性を実現するのに役立ちます。
フレームワークには以下が含まれます。
データ・ガバナンス・プログラムは、データの収集、処理、利用を管理することにより、組織のデータの品質、セキュリティー、可用性を確保します。したがって、システム間でのデータの交換を容易にする手順を確立することで、データの相互運用性を強力にサポートできます。
ただし、データ・ガバナンスとデータ相互運用性は共生関係にあることに注意することが重要です。つまり、データ・ガバナンスがデータの相互運用性をサポートするだけでなく、データの相互運用性も、特にコンプライアンスに関してデータ・ガバナンスをサポートできます。
Harvard Business Schoolの調査によると、データの相互運用性は、組織がデータ追跡と規制監査の規制要件を満たすのに役立ちます。研究者は、内部データAPIが、特に組織が欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）の義務を満たすのに役立つことを発見しました。7
組織は、データの相互運用性の目標を達成するために、無数の課題に直面する可能性があります。一般的には、次のようなものがあります。
データの相互運用性を実現するには、多くの場合、統合ソフトウェアなどの新しいツールやシステムを組み込む必要があり、従業員はこれらを使用するためのトレーニングを必要とします。テクノロジー・プロバイダーは、従業員が統合ソリューションに慣れるのに役立つチュートリアルやその他の参考情報を頻繁に提供しています。さらに、他のテクノロジー導入イニシアチブと同様に、データの相互運用性のための統合ツールを推進するリーダーを指定することで、より幅広い使用を促進できます。
さまざまな業界や分野のデジタル化と高まるデータ駆動型の性質により、データの相互運用性は公共部門と民間部門の両方で広く適用できるようになります。
金融サービス業界はデータに基づいて運営されており、銀行、ブローカー・ディーラー、保険会社、決済処理業者などの組織は、売買や取引などに関する膨大な量の情報を毎日交換しています。サイロ化されているデータとデータ形式の不一致は、その他の課題の中でも、データの相互運用性は業界における効率性を向上させるための重要な側面となっています。8
政府の期間や部門は、政策やプログラムに関してより効果的に連携するために、データの相互運用性を活用しています。例えば、チリとウルグアイにおけるデータ相互運用性の取り組みにより、各国政府は複雑な気候変動データを解釈できるようになり、監視と緩和の取り組みにおいてより有効に活用できるようになりました。9
データの相互運用性により、医療機関は患者記録や予防接種登録などの重要なヘルスケア・データを共有できるようになり、事業者が患者ケアを向上させるのに役立ちます。米国では、メディケアまたはメディケイドの支払いを受ける組織に対して、電子健康記録（EHR）テクノロジーを通じたヘルスケア・データの相互運用性が義務付けられています。10
次のようなさまざまなテクノロジーやプラットフォームが、企業によるデータの相互運用性の実現に役立ちます。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
直感的なグラフィカル・インターフェースでスマートなストリーミング・データ・パイプラインを作成、管理できるため、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境でのシームレスなデータ統合を促進します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッドな、管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBM®コンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
1 「The UPC」IBM.com 取得日：2026年2月11日。
2 「Interoperability」Internet Policy Review。2024年4月4日。
3 「Enterprise Interoperability Framework」Proceedings of the Open Interop Workshop on Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability。2006年1月。
4 「Working with JSON data」IBM Integration Bus。2025年8月26日。
5 「XML Overview」IBM Sterling B2B Integration SaaS。2026年1月20日。
6 「Protocol for Metadata Harvesting: The Role of OAI-PMH in Digital Resource Integration」International Journal of Research and Innovation in Applied Science。2025年8月11日。
7 「Data Governance, Interoperability and Standardization: Organizational Adaptation to Privacy Regulation」Harvard Business School。2023年。
8 「Data Interoperability’s Importance in the Financial Services Industry」Moody’s Analytics。取得日：2026年2月11日。
9 「To achieve data interoperability, we need to start with ‘people interoperability」World Bank Blogs。2023年11月27日。
10 「Medicare and Medicaid Promoting Interoperability Program Basics」CMS.gov。取得日：2026年2月11日。
11 「The Importance of Data Standards and Interoperability」Coalition for Reimagined Mobility。2023年4月。