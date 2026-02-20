データの相互運用性の価値と重要性を理解するには、それが欠落したときに何が起こるかを考えると役立ちます。

例えば、高い本棚の上部に料理本が置かれていると想像してください。手が届く人もいれば、見えない人もいるかもしれません。ましてや棚から引っ張り出すことはできないかもしれません。

料理本にアクセスできる人がそのレシピ本にアクセスすると、そのレシピでは材料の定量化でインペリアル単位（匙加減やオンスなど）とメトリック単位（グラムやリットルなど）の間を行き来していることがわかります。

このシナリオでは、読者は測定値を常に変換する必要がありますが、これは時間がかかり、退屈な作業です。そして、このような変換を行う過程で間違いが起こり、望ましくない結果につながることもあります。

これらの課題は、データアクセスと解釈可能性に関して組織が直面している課題に匹敵します。しかし、利害関係者やシステムがデータにアクセスできなかったり、使用可能な値に変換するのが困難だったりすると、塩辛いソースや崩れたスフレよりも大きな結果を招く可能性があります。

つまり、チームは重要なデータ資産を活用して共同作業し、洞察を得て、問題を特定し、機会を捉えることができません。

医療提供者の場合は、患者の状態に関する明確な詳細を見逃す可能性があり、治療効果が低下する可能性があるということです。ポートフォリオ・マネージャーなら、発展している市場動向を認識していないままとなり、顧客の投資収益率に悪影響を与える可能性があるということです。

最新の在庫データにアクセスできないため、エージェント型AIシステムが生産スケジュールを最適化できない可能性があるということかもしれません。異なる機関の初期対応者が、同じ状況に対して異なる認識を持っている可能性があり、緊急時の協力が成功するのが妨げられる可能性があるということかもしれません。

ここで登場するのがデータの相互運用性です。

データの相互運用性を通じて、さまざまなデータソースの情報が標準形式に整理され、さまざまな事業単位やシステムとの相互運用性や互換性が確保されます。また、システム間のデータ交換のリンクを確保することで、データの相互運用性により、さまざまな利害関係者がその情報に直接アクセスできるようになります。

データの相互運用性は、1973年1から小売や製造のデータのUPC（Universal Product Code）に利用されてきており、データ駆動型の意思決定やオートメーションが現実のビジネスオペレーションの中心となるにつれ、その重要性は増してきています。

企業は、ビジネス・インテリジェンスと人工知能（AI）の取り組みに注力している場合、必要とする人々やシステムが利用でき、理解しやすく、使用できるようにするために、適切なデータを用意する必要があります。データの相互運用性は、それを実現するのに役立ちます。