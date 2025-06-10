世界では毎日、約4億274万テラバイトのデータが生成されています。効果的なデータ交換が行われなければ、その情報（およびその価値）は利用されないままになります。EUだけでも、クラウド・データ・フローは2024年に推定770億ユーロの経済価値を生み出し、この数字は2035年までに3,280億ユーロに増大すると予測されています。

データ交換は、現代のデータ駆動型組織の基盤です。効果的なデータ交換ストラテジーを持つ組織は、断片化された社内外のデータを統合し、部門、パートナーシップ、ユースケース全体でより深い洞察を活用できます。

例えば、リアルタイムのデータ交換を通じて、Eコマース・プラットフォームは料金体系を動的に調整し、小売業者間でデータ・フローを共有し、サプライチェーンを最適化できます。あるいは同じようにデータ交換を通じて、病院スタッフは検査結果を外部の専門家とリアルタイムに共有し、診断時間を短縮して患者の転帰を向上させることができます。

データ交換はさらに、AIシステムが価値を学習して提供できるようにする上で重要な役割を果たします。データ交換によってさまざまなシステム間のデータの流れを合理化することで、AIモデルが最新かつ関連性の高い情報に基づいてトレーニングされていることを保証できます。

データ交換の主要コンポーネント（標準化されたスキーマ、安全なコネクター、管理された権限など）により、AIエコシステム内で多様なデータ・ソースを効果的に使用できます。これにより、組織は品質や管理を損なうことなくサード・パーティーのデータを統合できます。