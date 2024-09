Sterling [Data Exchange]を導入したことで、我が社では複雑なさまざまなデータ形式に対応できるようになり、確信を持った上で、お客様に説明した通りの内容を納品できるようになりました。 Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH 顧客行動が変化した場合、それに対応するための[IBM Sterling Order Management]テクノロジー・プラットフォームが必要です。 柔軟なアーキテクチャーを使用することで、戦略を変更し、時間を費やしている内容を知ることができます。 Ope Bakare Vice President and Chief Enterprise Architect Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Hudson Bay社の事例を読む 私たちの使命は個人的な体験を創出することです。IBMの支援を得て、我が社は大規模なプラットフォームの変更を導入し...さらに個別化され、ローカライズされ、複数のチャネルや市場全体にわたって接続されているプラットフォームとなりました。 Jim Cruickshank Vice President of Digital Development and Retail Technology Pandora Pandora社とIBMのプレス・リリースを読む 私にとっては、IBMというロゴよりもその担当者が重要になっています。 彼らは物事を把握し、 そして理解してくれます。 そして、そのことにより、私たちは大きな成功を収めました。 George Mulle Senior Global IT Director C.H. Guenther & Son LLC IBMは、弊社に、数百万のファイルが毎月円滑に送受信されるようにするために必要な堅固なB2B統合機能と、国際的な成長を続けるために必要な拡張性、柔軟性、可用性を提供しています。 Ove Kolstad Technical Lead Manager for Managed File Transfer Nets