高品質で関連性の高いデータへのアクセスは、信頼性の高い分析とより良い意思決定にとって常に重要ですが、最新のデータ環境ではさらにその緊急性が増しています。理由は3つあります。データ量、複雑さ、AI関連の競争圧力です。

現代の組織は、人類の歴史の大半において利用可能だったデータ量とは桁違いに多いデータ量に対応しています。2024年に実施された様々な規模の組織を対象とした世界的な調査では、約3分の2の組織が少なくとも1ペタバイトのデータを管理していることが明らかになりました。1

そのデータの大半はビッグデータ：構造化データ、半構造化データ、非構造化データなど、さまざまな形式の膨大なデータセットです。非構造化データは、特に、リレーショナル・データベースの固定スキーマに容易に適合しないため、従来のツールや手法は、通常、非構造化データの処理や分析には使用できません。

同時に、企業はAI対応データ、つまり組織が自信を持って人工知能のトレーニングや取り組みに利用できる、質の高い、アクセス可能で信頼できる情報を活用する必要に迫られています。

しかし、ほとんどの企業はまだAIに適したデータを持っていません。IBM Institute for Business Valueの2024年の調査によると、テクノロジー・リーダーのうち、自社のデータが生成AIを効率的に拡張するための主要な基準を満たしていると強く同意するリーダーのはわずか29%です。2

膨大で複雑なデータセットから価値を引き出すと同時に、AIへの対応を確実にするには、適切なツール、インフラ、データ管理戦略も必要です。ただし、通常、企業には無限のコンピューティング・リソースとストレージ・リソースを用意することはできません。価値を解き放つ取り組みと、効率性と投資収益率を最大化するための対策とのバランスを取る必要があります。

データの最適化はそれを助けます。

データの最適化を通じて、組織はデータ・ワークフローのパフォーマンスと効率の両方を向上させることができます。さまざまなデータ最適化手法により、企業はデータの品質とアクセシビリティーを向上させると同時に、ストレージと処理がリソースと予算に与える負担を軽減することもできます。