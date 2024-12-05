ハイブリッドクラウド・ストレージとは

ハイブリッドクラウド・ストレージは、パブリッククラウド・ストレージとオンプレミス・ストレージをミックスし、2種類の環境間でのデータ資産の移動を容易にします。これにより、組織は柔軟性を確保し、オンプレミスのサービスをクラウド・コンピューティングとの緊密なオーケストレーションのもと使用できるようになります。
ハイブリッドクラウド・ストレージのユニークな点は、データ資産の保存場所をユーザーが決められることで、継続的な事業継続性と継続的なデータ保護を実現できます。ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーで使用するストレージ・インフラストラクチャーのタイプは、格納されるデータの性質に大きく依存します。
企業の最も機密性の高いデータについては、最大限のセキュリティーが必要な資産用のオンサイトストレージがあります。それほど重要でないデータについては、ほとんどのワークロードはパブリッククラウド・リソースとして適切に処理できます。
このタイプのハイブリッド・モデルは、異種の要素を組み合わせるのに適しています。ハイブリッドクラウド・ソリューションには、パブリッククラウドやプライベートクラウドだけでなく、オンプレミスや「エッジ」ロケーションに配置されたデータセンターも含まれます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ハイブリッドクラウド・ストレージは、他のデータ・ストレージと同様、そのコンセプト自体を理解するのはそれほど難しいものではありません。ハイブリッドクラウド・ストレージは本質的に、オンプレミスのサーバーであっても広大なパブリッククラウドであっても、最も合理的な場所でデータを管理・配置できるようにする変換可能なストレージ・メカニズムです。
ここでは2つの環境が稼働しているため、特に一方の環境に影響を与える可能性のある変更を行った後は、両方の環境間で一貫性を維持するための何らかのデバイスが必要です。ツイン環境が相互にミラーリングされるようにするために、ある種のデータ同期メカニズムが運用されます。データ同期方法には、異なるタイプのシステム間でのデータ同期を可能にする専用のデータ同期ソフトウェアプログラムが含まれます。ユーザーのために複数のデバイスでデータを更新するクラウド・ストレージ・サービスは、データ同期専用のデバイスの典型といえます。
同様に、データ・ストレージをツイン・タイプのシステム間で自由に交換できるタイプのポータルが必要です。データ・ゲートウェイはこの目的を果たし、保護されたデータ転送を可能にします。
このような転送状態のファイルは「on-prep（準備中）」と言え、これは、ファイルやシステムが完全にアクティブ化される前の準備状態にあることを示します。このフレーズは、多くの場合、データ管理プロセスを通じて後で分析できるように準備されている特定のデータセットを指します。
多くの組織は、データの管理に関するポリシーとルールの体系を定義し、コンプライアンス規制、アクセス許可、および重要な予算の考慮事項を明確にしています。
5つの主要なデータ・ストレージ・プロセスにより、ハイブリッドクラウド・ストレージとそのさまざまなストレージ環境が規定されています。
データ管理には、使用状況の確認、アクセス制御の設定、データ・ライフサイクル・ポリシーの実行など、いくつかの関連アクティビティが含まれます。多くの場合、オンプレミスかクラウドストレージかに関係なく、データ制御を維持するために統合管理コンソールが使用されます。
ハイブリッドクラウド・ストレージは、さまざまな属性に従って割り当てることができる独自のストレージ階層にデータを配置する機能を提供します。データの階層化は、データ・アクセス頻度の低いデータ（通常はクラウドに保管される）またはすぐに必要となりサイト上に保存されているデータのいずれかが対象です。
データ同期は、アクティブかつ継続的な冗長性を維持するための保護手段として行われます。また、災害復旧への備えを通じてデータ損失に対する積極的な回避を行うこともできます。
データ移行には、オンプレミス、オンサイト・ストレージ、パブリッククラウド間のデータ・ワークロードの移行が含まれます。このような動きを促す理由としては、コスト削減策やアクセスに関する懸念、データ・ライフサイクルに関するポリシーなどが挙げられます。
複数の楽器をチューニングするのと同じように、データ同期は、使用されているストレージ場所に関係なく、データの一貫性を維持するために機能します。データ同期は、データ変更がシステム全体で確実に実行されるようにするのに役立ちます。
ハイブリッドクラウドストレージを使用する組織は、特に機密データを最も安全に保護する方法を考え出す際に、さまざまな種類のデータをどこにどのように保管するかという問題に取り組むことがよくあります。その際、覚えておくべきガイドラインがいくつかあります。
これには、即時アクセスと低遅延を必要とするリアルタイムの運用データ（産業用制御システムに見られるようなもの）や、厳しい規制遵守要件により厳重に管理する必要のあるデータ（HIPAA保護を必要とする従業員の健康記録など）が含まれます。
また、大規模で高性能なデータ・セットや、緊急事態が発生した際に企業の継続に不可欠なミッションクリティカルな情報さえも含まれる場合があります。
保管場所： このような種類の情報は、通常、物理サーバーまたはプライベート・ネットワークのいずれかにオンプレミスで保管する必要があります。
ここでの情報とは 個人情報（PII）を含まないデータや、ビジネス上の機密情報を明らかにしない情報です。通常、マーケティング資料など、一般に配布したり一般に利用したりするのに「安全」と見なされたデータを指します。
このような資料はパブリッククラウドでの保管に適していると考えられていますが、企業は依然として暗号化対策とアクセス制御を通じてこのデータを保護する必要があることに注意してください。
保管場所： 「安全」な企業データは、通常、パブリッククラウドを通じて安全に管理できます。これには、冗長性を保つために保管されるバックアップデータも含まれます。
ハイブリッドクラウド・ストレージが持つミックス・アンド・マッチの性質のおかげで、ハイブリッドクラウド・モデルを選択することには多くのメリットがあります。
ハイブリッドクラウド・ストレージには数多くのメリットがあるものの、潜在的な問題も存在します。そのほとんどは、ハイブリッドクラウド・ストレージの複雑な性質がもたらす副産物です。
ハイブリッドクラウド・ストレージの導入を通じて、組織が大幅なユーティリティーを得られる方法は数多くあります。ここでは、最も一般的なユースケースをいくつかご紹介します。
多くのクラウド・プロバイダーがこの急成長市場をサポートし、サービスを提供しています。ここでは、主要なハイブリッドクラウド・ストレージ・ソリューションをいくつかご紹介します。
AWSは、ハイブリッドクラウド・ストレージ・サービスに特化した4つの製品を提供しています。これらのプログラムは、オンプレミス・システムからAWSへのデータ転送を高速化するデータのバックアップとアプリを提供します。他のプログラムは、ストレージ・ゲートウェイを提供し、企業間のファイル転送を最適化して、低遅延のデータ・アクセスを実現しています。
IBMのハイブリッドクラウド・ストレージ製品は、ポータブルなワークロードの管理に特化しているため、ユーザーはクラウド・アーキテクチャーをオンプレミスで導入し、パブリッククラウド環境にシームレスに拡張することができます。IBMのアプリケーション・モダナイゼーション・システムは、クラウドにバックアップ・データが過剰に蓄積されるのを防ぐため、データ・ライフサイクル管理ポリシーに依存しています。
Microsoft Azureは、独自のオンプレミス・データセンターへのサービスでハイブリッドクラウド・ストレージに対応しています。Azureのプログラムは、パブリッククラウドとローカルインフラの間に安定的かつ一貫した環境を育み、同じ管理ツールとアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）をサポートします。Azureは、オンプレミス資産用の管理ツールも提供しています。
Microsoft Azureで運用することで、Microsoft Windowsユーザーは、ハイブリッドクラウド・ストレージ専用のMicrosoft Azureの主要な機能を活用できます。これらのWindowsプログラムを使用すると、ユーザーはローカル・ネットワーク・ドライブを通じてクラウド・データにアクセスし、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）データ転送を管理し、オンプレミス・ストレージを管理するための一元化されたインターフェースを提供できます。
他のハイブリッドクラウド・ストレージ・プロバイダーと同様、NetAppのストレージ・ソリューションは、ユーザーがデータ資産を簡単に監視し、自由に動きできるプラットフォームが構築されるかどうかにかかっています。同社の製品のひとつは、オンプレミス・サイトとクラウド・インフラの間でデータの自由な流れを可能にする「データ・ファブリック」設計を採用しています。他の製品では、従量課金制の料金体系と十分な拡張性が提供されています。
VMwareはソフトウェア定義データセンター（SDDC）アーキテクチャーを採用しており、異なるクラウド・プラットフォームを通じて統合ストレージ環境を実現できるようにします。同社の製品のひとつはネットワーク仮想化に特化しており、別の製品はホスト間の分散ストレージを可能にします。VMwareは他のパブリッククラウド・プロバイダーと提携しているため、ユーザーはVMwareの才能をパブリッククラウドで発揮できます。
ハイブリッドクラウドがプライベートクラウド環境とパブリッククラウド環境を融合してビジネスを強化する仕組みについて詳細に学びましょう。クラウド環境のコンポーネント、利点、使用例について学び、それがどのように組織の変革とイノベーションを推進できるかを確認してください。
コンテナが企業のアプリケーション開発、デプロイ、管理の方法にもたらす変革をご覧ください。このテクノロジーが今日のITランドスケープにおいて拡張性、安全性、効率性に大きな変革をもたらす理由をご覧ください。
ESG経済検証レポートをダウンロードして、IBM Storage FlashSystemがどのようにデータ保護を強化し、事業継続性をサポートし、コストを削減するかをご確認ください。組織のデータをサイバー脅威から守り、重大なイベントが発生したときに迅速かつ確実に復旧する方法をご覧ください。
IBM Storage Ceph は、IBM がサポートするオープンソースの Ceph プラットフォームのディストリビューションであり、単一システムで非常にスケーラブルなオブジェクト、ブロック、およびファイル・ストレージを提供します。
クラウド・ストレージ・サービスにアクセスして、スケーラブルで安全なうえ、費用対効果の高いデータ・ストレージ・ソリューションをご利用ください。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
データ価値の管理、保管、活用を変革します。IBMのクラウドとAI搭載ストレージ・ソリューションは、データ集約型ワークロードの需要を満たし、ビジネスの成果を加速するように設計されています。