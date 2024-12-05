ハイブリッドクラウド・ストレージとは

ハイブリッドクラウド・ストレージは、他のデータ・ストレージと同様、そのコンセプト自体を理解するのはそれほど難しいものではありません。ハイブリッドクラウド・ストレージは本質的に、オンプレミスのサーバーであっても広大なパブリッククラウドであっても、最も合理的な場所でデータを管理・配置できるようにする変換可能なストレージ・メカニズムです。

ここでは2つの環境が稼働しているため、特に一方の環境に影響を与える可能性のある変更を行った後は、両方の環境間で一貫性を維持するための何らかのデバイスが必要です。ツイン環境が相互にミラーリングされるようにするために、ある種のデータ同期メカニズムが運用されます。データ同期方法には、異なるタイプのシステム間でのデータ同期を可能にする専用のデータ同期ソフトウェアプログラムが含まれます。ユーザーのために複数のデバイスでデータを更新するクラウド・ストレージ・サービスは、データ同期専用のデバイスの典型といえます。

同様に、データ・ストレージをツイン・タイプのシステム間で自由に交換できるタイプのポータルが必要です。データ・ゲートウェイはこの目的を果たし、保護されたデータ転送を可能にします。

このような転送状態のファイルは「on-prep（準備中）」と言え、これは、ファイルやシステムが完全にアクティブ化される前の準備状態にあることを示します。このフレーズは、多くの場合、データ管理プロセスを通じて後で分析できるように準備されている特定のデータセットを指します。

多くの組織は、データの管理に関するポリシーとルールの体系を定義し、コンプライアンス規制、アクセス許可、および重要な予算の考慮事項を明確にしています。