Calvesbert：お客様はデータ資産とそれに関連するコストとリスクを簡素化したいと考えています。そのため、クライアントが少数のデータ・プラットフォームに統合しようとするにつれて、マルチモデル・データベースとマルチエンジン・レイクハウス・アーキテクチャーは、サイロ化されたデータベースとのワークロードに対する競争に勝ち抜くことができます。TextからSQLへのモデルは非常に優れています。これにより、ビジネス・インテリジェンスを超えた幅広いユースケースでデータを操作する際の障壁が劇的に軽減されます。

同様に、エージェントの急増により、爆発的な量とさまざまな自動化されたワークフローにデータが導入されます。これらのエージェント的ワークフローの一部は、多くのナレッジ・ワーカーの活動に革命をもたらし、刺激的な新しい機会を生み出します。顧客との内部または外部の会話を処理し、カタログ内の製品やCRMシステムの機会記録に即座にマッピングすることを想像してみてください。これには進行状況や成約傾向のアセスメントも含まれます。

Donahue：Snowflake、BigQuery、Databricksがデータウェアハウス空間に「データ・グラビティー」を確立した現代のデータ・スタックとは対照的に、非構造化データではまだ同じことは行っていません。また、構造化データの4倍の膨大な量であり毎年指数関数的に増加しているため、LLM向けの次世代ストレージ・ソリューションへの投資はこれまで以上に高いものになっています。ベクトル、グラフ、オブジェクト、またはその他のタイプのストレージのどの組み合わせが主流になるか、各Categoriesでどのベンダーが普及するかについてはまだ結論が出ていませんが、今後18～24カ月以内に勝者が明らかになるでしょう。