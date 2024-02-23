隠しパーティション分割

Icebergは、パーティション分割とクエリのすべての詳細を内部で処理します。Icebergの隠れたパーティショニングにより、テーブルにクエリを実行する際に、ユーザーにパーティション・レイアウト情報を提供する作業が不要になります。ユーザーは、正確なクエリ結果を得るために、パーティション列を自分で保守したり、物理的なテーブル・レイアウトを理解したりする必要がなくなります。

これにより、Icebergのパーティショニングは非常にユーザーフレンドリーになるだけでなく—事前に作成されたクエリを壊すことなく、パーティションのレイアウトを時間の経過とともに変更できるようになります。パーティションの仕様が進化しても、テーブル内のデータ（およびそのメタデータ）は影響を受けません。進化後にテーブルに書き込まれた新しいデータだけが新しい仕様でパーティション化され、この新しいデータのメタデータは別に保持されます。



スキーマの進化

Icebergは、スキーマの進化をネイティブにサポートします。これにより、ユーザーは複雑なデータ移行を行うことなくテーブルスキームを変更することができ、進化するデータ構造への適応が大幅に効率化されます。



タイム・トラベル

Icebergを使用すると、ユーザーはさまざまな時点でのIcebergデータのスナップショットを通じて、時間を遡ることができます。これは、監査、デバッグ、コンプライアンス・チェックなどのさまざまなユースケースにとって価値があります。



データのコンパイルとフィルタリング

Icebergは、小さなファイルを大きなファイルにマージしてメタデータのオーバーヘッドを削減する圧縮オプションや、クエリ実行中の不要なデータの読み取りを削減するブルーム・フィルターなど、クエリの性能を最適化する多数のインデックス作成機能を提供しています。