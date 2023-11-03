Apache KafkaとApache Flink：オープンソースの最高のコンビネーション

ストリーム処理のエコシステムに詳しい人なら誰でも、オープンソースのイベント・ストリーミングの事実上のエンタープライズ・スタンダードであるApache Kafkaをよく知っているはずです。Apache Kafkaには、高スループットの提供やアプリケーション障害時の高い耐障害性の維持など、多くの強力な機能があります。

Apache Kafkaストリームはデータを必要な場所に届けますが、Apache Kafkaが単独でデプロイされている場合、これらの機能は最大化されません。現在Apache Kafkaを使用しているのであれば、リアルタイムデータから必要なものを確実に抽出するために、Apache Flinkはテクノロジースタックの重要なピースとなるはずです。

Apache Flink と Apache Kafkaを組み合わせることで、オープンソース イベント・ストリーミングの可能性が飛躍的に高まります。Apache Flink は、タイムリーなアクションを求めるビジネス ニーズの高まりに迅速かつ正確に対応できるようにすることで、低遅延を実現します。これらを組み合わせることで、リアルタイムのオートメーションと洞察を生成する機能がすぐに利用できます。

Apache Kafka を使用すると、ビジネス内で発生するすべてのイベントの生のストリームを取得できます。ただし、必ずしもすべてが実行可能であるわけではなく、キューやビッグデータのバッチ処理でスタックするものもあります。ここで Apache Flink の出番です。生のイベントから関連イベントの処理へと移行します。さらに、Apache Flink はパターンを検出してデータをコンテキスト化し、物事がどのように同時に発生するかを理解できるようにします。イベントには有効期限があり、履歴データを処理することでイベントの価値が損なわれる可能性があるため、これが重要です。航空機の遅延を表すイベントへの対応を考えてみてください。これらのイベントには即時の対応が必要であり、これらのイベントの処理が遅すぎると、確実に顧客の不満を招くことになります。

Apache Kafka は、イベントの消火ホースのような役割を果たし、ビジネス内で何が起こっているかを常に伝えます。このイベントの消火ホースと、Apache Flink を利用したパターン検知との組み合わせは、まさに理想的な組み合わせです。関連するパターンを検知すると、次の応答も同様に迅速になります。適切なタイミングで適切なオファーを行って顧客を魅了したり、顧客の前向きな行動を強化したり、サプライチェーンでより適切な意思決定を行ったりすることができます。これらは、Apache Flink を Apache Kafkaと一緒に使用することで得られる広範な機能のほんの一例です。