2026年版データ管理ガイド

データやデータベースの基本から、データ・アーキテクチャー、データ・ガバナンスなど、データ管理の幅広いトピックに関する詳細情報をご覧ください。

By Alexandra Jonker , Erika Russi , Mark Scapicchio

データ管理とは、データの収集、整理、アーキテクチャー設計、ガバナンス、処理、保守を安全かつ効果的に行い、ビジネス分析や意思決定に利用できるようにする組織的な実践です。

データ管理では、データを「AI対応」にすること、つまり人工知能（AI）モデルのトレーニングに使用できる高品質でアクセスしやすく信頼できるデータにすることが、ますます重視されています。業界アナリストである Gartner社による最近の調査では、63%の組織が、AIに適したデータ管理プラクティスを整備していない、または整備しているかどうかわからないと感じていることがわかりました。1

この包括的なガイドでは、データ管理の基本から、データ・プラットフォーム、データ・アーキテクチャー、データ・エンジニアリング、データ・ガバナンスなどまで幅広く取り上げています。

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概要

データ管理戦略は、組織がデータを常に利用可能で、統合され、ガバナンスが効き、安全で正確な状態に保つのに役立ちます。また、デジタル・トランスフォーメーション、AIイニシアチブ、ビジネス成果の向上の基盤となります。

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データ

基本的に、データとは事実、数値、言葉、観察結果、その他の有用な情報の集まりです。しかし、データにはさまざまな形態があり、それぞれ独自の特性、ソース、形式によって定義されます。

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データベース

ほぼすべてのデータ管理アプリケーションやデータ処理アプリケーションに対応するデータベースがあります。リレーショナル・データベース、ベクトル・データベース、分散データベース、クエリー・エンジンなどを、すべてご紹介します。

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データ・プラットフォーム

データ・プラットフォーム（データウェアハウス、データレイク、データレイクハウスなど）は、特定のタスクに向けたデータの収集、変換、分析、ガバナンスを可能にします。

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データ・アーキテクチャー

データ・アーキテクチャーは、収集から利用に至るまでのデータ管理方法を示し、組織内でデータがどのように流れるかの青写真を定めます。また、データ処理業務や人工知能（AI）アプリケーションの基盤にもなります。

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データ・エンジニアリング

データ・エンジニアは、大規模なデータの集約、保管、分析を行うためのシステムを設計し、組織が大規模なデータ・セットからリアルタイムで洞察を得られるよう支援します。

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データ転送

ファイル転送、データ・ストリーム、データ移行など、システム、デバイス、ロケーション間でデジタル情報を移動する方法をご紹介します。

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データ統合

データ統合により、異種のソースからのデータをまとめて一貫した構造に変換し、処理、分析、意思決定に利用できるようになります。

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データ処理

データ処理とは、データの収集、準備、分析、保存などの構造化された手順を通じて、未加工データを利用可能な情報に変換することです。現在では、機械学習（ML）、AI、並列処理、つまり並列コンピューティングによって、大規模なデータ処理が可能になっています。

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ビッグデータ

ビッグデータには、構造化データ、半構造化データ、非構造化データなど、さまざまな形式の膨大で複雑なデータ・セットが含まれ、意味のある洞察を抽出するには高度な分析アプローチが必要です。

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エンタープライズ・データ管理

エンタープライズ・データ管理（EDM）とは、大規模なデータ管理を指し、エンタープライズ・データの作成、収集から保管、統合、利用、最終的なアーカイブまたは廃棄に至るライフサイクル全体を通じて、データを整理、ガバナンス、最適化することです。

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データ品質

データ品質は、データ・セットが正確性、完全性、妥当性、一貫性、一意性、適時性、目的適合性の基準をどの程度満たしているかを測るものです。これは、組織内のあらゆるデータ・ガバナンスの取り組みにとって重要です。

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データ・ガバナンス

データ・ガバナンスは、データの収集、所有権、保管、処理、使用に関するポリシー、標準、手順を定義して実装することで、データの可用性、セキュリティー、整合性を確保するのに役立ちます。

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AI Academy

生成AIの成功の鍵はデータ管理

生成AIの使用を成功させるために、高品質のデータが不可欠である理由をご覧ください。
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Editor

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Erika Russi

Data Scientist

IBM

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

参考情報

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脚注

1 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner.com, 26 February 2025