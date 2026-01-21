2026年版データ管理ガイド

データ管理では、データを「AI対応」にすること、つまり人工知能（AI）モデルのトレーニングに使用できる高品質でアクセスしやすく信頼できるデータにすることが、ますます重視されています。業界アナリストである Gartner社による最近の調査では、63%の組織が、AIに適したデータ管理プラクティスを整備していない、または整備しているかどうかわからないと感じていることがわかりました。1

この包括的なガイドでは、データ管理の基本から、データ・プラットフォーム、データ・アーキテクチャー、データ・エンジニアリング、データ・ガバナンスなどまで幅広く取り上げています。