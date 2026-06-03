OpenSearchとは

シャードは、ドキュメントが存在するOpenSearch内の基本的なストレージ単位です。各インデックスは、プライマリ・シャードとオプションのレプリカ・シャードで構成されます。

プライマリ・シャード には、データの初期コピーが保管されます。





には、データの初期コピーが保管されます。 レプリカ・シャードは冗長性を提供し、読み取りスループットを向上させます。

各シャードはスタンドアロンのLuceneインスタンス（自己完結型の検索エンジン・ライブラリー）であるため、OpenSearchはノード全体にシャードを分散して、検索オペレーションを並列化し、性能を拡張します。

では、これはどのように組み合わされるのでしょうか？ドキュメントがインデックス化されると、OpenSearchはコンテンツを分析し、テキスト・アナライザーとトークナイザーを適用します。処理後、用語を適切なシャードに書き込みます。

インデックス作成はデータ・ノードによって処理され、速度と信頼性を高めるためにクラスター全体に分散できます。クエリーは調整ノードに送信され、そのノードが、関連データを含むシャードを識別し、それらのシャードにクエリーを転送して結果を集約します。

さまざまな作業場があるレストランのキッチンのようなものだと考えてください。インデックス化は、食材を準備して適切な作業場に送り、注文が入ったときにすぐ準備できるようにするようなものです。クエリーが到着すると、調整ノードはエキスパートのように機能します。つまり、必要なものを呼び出し、各作業場のコントリビューションを収集し、完成した1つのプレートを提供します。