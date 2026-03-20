無数の文書と、散在したナレッジ・ベース。未連携のシステム。このような場合、従来のRAGおよび検索ツールでは、不完全な、一貫性のない、または信頼できない結果を返す可能性があります。

しかしIBM® watsonx.dataでOpenRAGを使用すると、エージェント型AIをエンタープライズ検索に導入して、信頼性の高いインサイトを高速で得ることができます。