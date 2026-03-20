管理および接続されたデータに基づくコンテキスト認識型AIエージェントにより、信頼できる回答を得ることができます。再プラットフォーム化は不要で、ロックインもありません。
無数の文書と、散在したナレッジ・ベース。未連携のシステム。このような場合、従来のRAGおよび検索ツールでは、不完全な、一貫性のない、または信頼できない結果を返す可能性があります。
しかしIBM® watsonx.dataでOpenRAGを使用すると、エージェント型AIをエンタープライズ検索に導入して、信頼性の高いインサイトを高速で得ることができます。
文書、データベース、データレイク、コンテンツ・リポジトリーなど、保存場所を問わずデータに接続できます。データの移行や再フォーマットの必要はありません。
OpenRAGは、キーワード、ベクトル、ハイブリッド、多段階ロジック（「推論」）など、最適な検索アプローチを動的に選択するため、チームは状況に応じた正確な回答を得られます。
APIを使用して、業務アプリケーション、ポータル、ダッシュボードにAI検索を統合します。watsonx.dataのエンタープライズ・グレードのガバナンスに支えられ、チームが作業する場所に一貫性のある、セキュリティーを保護された回答を提供します。
従来のRAGシステムが複数のソースからデータを収集し複雑な質問に対応することが困難な理由と、OpenRAGがエージェントによる適応型のアプローチを用いて、より完全で信頼性の高い回答を提供する仕組みをご覧ください。ここでは、コンプライアンスの例を通して、どのようにOpenRAGが管理された企業データにAIを組み込み、大規模に高精度を実現するかをご紹介します。