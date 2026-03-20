OpenRAGを使用したAI搭載エンタープライズ検索

管理および接続されたデータに基づくコンテキスト認識型AIエージェントにより、信頼できる回答を得ることができます。再プラットフォーム化は不要で、ロックインもありません。

 

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抽象的なチャットとデータ・グラフィックを背景に、ヘッドセットを装着してコンピューターで作業する男性
今すぐOpenRAGを使って構築する
開発者は、オープンで構成可能なテクノロジーを使用して、エージェントが搭載されたRAGアプリケーションを数分でスピンアップできます。
使ってみる

検証済みのビジネス知識に基づいた回答を得る

無数の文書と、散在したナレッジ・ベース。未連携のシステム。このような場合、従来のRAGおよび検索ツールでは、不完全な、一貫性のない、または信頼できない結果を返す可能性があります。

しかしIBM® watsonx.dataでOpenRAGを使用すると、エージェント型AIをエンタープライズ検索に導入して、信頼性の高いインサイトを高速で得ることができます。
パイロットから実稼働へわずか数分で移行 01 再構築なしで企業データに接続

文書、データベース、データレイク、コンテンツ・リポジトリーなど、保存場所を問わずデータに接続できます。データの移行や再フォーマットの必要はありません。

 02 エージェント型AIによる検索と推論

OpenRAGは、キーワード、ベクトル、ハイブリッド、多段階ロジック（「推論」）など、最適な検索アプローチを動的に選択するため、チームは状況に応じた正確な回答を得られます。

 03 優先ツールとワークフロー全体にデプロイ

APIを使用して、業務アプリケーション、ポータル、ダッシュボードにAI検索を統合します。watsonx.dataのエンタープライズ・グレードのガバナンスに支えられ、チームが作業する場所に一貫性のある、セキュリティーを保護された回答を提供します。

watsonx.dataでのOpenRAGの動作を確認する

従来のRAGシステムが複数のソースからデータを収集し複雑な質問に対応することが困難な理由と、OpenRAGがエージェントによる適応型のアプローチを用いて、より完全で信頼性の高い回答を提供する仕組みをご覧ください。ここでは、コンプライアンスの例を通して、どのようにOpenRAGが管理された企業データにAIを組み込み、大規模に高精度を実現するかをご紹介します。

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よりスマートな検索結果を得る

電話とデジタル・メッセージのアイコンが付いたデジタル・アシスタントのイラスト
エージェントによる多段階検索でより高い精度を実現

OpenRAGは、ハイブリッド検索、クエリー改善、「推論」ループを組み合わせた検索ストラテジーを適応させることで精度を向上させ、複雑なビジネス上の質問に対して、より完全で信頼性の高い回答を提供します。

 
グラフとデジタル・メッセージのアイコンに囲まれたコンタクト・センターの担当者のイラスト
ガバナンスとセキュリティーの組み込み

watsonx.dataは、構造化データ・ソースおよび非構造化データ・ソース全体に一貫したポリシー、リネージュ、アクセス制御を適用することで、AIシステムが信頼できる接続されたデータ上で確実に動作するように支援します。

 
デジタル・メッセージ・アイコンに囲まれたモダナイズされたコンタクト・センターの図
ハイブリッドおよびマルチクラウド資産全体にわたり広範囲に検索

watsonx.dataは、データを複製したり移動したりすることなく、クラウド、オンプレミス、分散環境など、場所を問わず管理対象データに接続し、一貫したAI検索品質とアクセス制御を保証します。

 
デジタル・メッセージ・アイコンに囲まれたモダナイズされたコンタクト・センターの図
ビジネス・ワークフローへのシームレスな統合

APIにより、従業員ポータル、顧客アプリ、ナレッジ・ツール、ビジネス・インテリジェンス・システムにAI検索を組み込みます。そのため、エンタープライズ検索を必要な場所と方法にデプロイし、日々の運用における負担を軽減できるようになります。

 
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次のステップ

OpenRAGによりAIを搭載したエンタープライズ検索が、事業規模に関係なく、企業のAI目標をどのように加速させるかをご覧ください。

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