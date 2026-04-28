従来のデータ統合（複数のソースからのデータを統合して調和させ、統一されたフォーマットにするプロセス）は、データエンジニアが調整する固定ルールや半自動化プロセスに依存していました。1ただし、これらのアプローチは、現代のデータ量と複雑さを処理するには不十分です。

今日のAIと分析のワークロードには、高いレベルのスピード、柔軟性、可視性を備えたデータ基盤が必要です。このようなニーズは、ツールの乱立、断片化したワークフロー、 データのサイロ化といった問題にすでに取り組んでいるデータチームに、過大な負担をかけることになります。

AIは、効率的で将来のデータ・ニーズに適応可能な、インテリジェントで合理的な統合アプローチを提供します。AIデータ統合は、手作業による変換に頼るのではなく、大規模言語モデル（LLM）、AIエージェント、自動化を活用して、データについて独自に学習、適応、意思決定を行い、事後対応的なプロセスを事前対応的なインテリジェントなシステムに変換します。