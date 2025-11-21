財務予測は戦略計画の基本的なツールです。企業が新たな課題に直面し、機会を捉え、リスクを管理し、意思決定を改善するのに役立ちます。また、貸し手、投資家、ビジネス・パートナーなどのビジネス利害関係者に重要な財務データも提供します。

企業は通常、次の目標を達成するために財務予測を使用します。

情報に基づいた意思決定を行う：財務予測は、企業が給与計算、人員配置、在庫、生産などの分野にリソースを割り当てる方法を決定するのに役立ちます。

目標を設定する：将来の財務実績を正確に予測することで、企業は運転資金の可用性に基づいた目標成長率などの現実的な目標を設定できます。

予算の計画：財務チームは、収益、経費、キャッシュフローに関する会社の財務予測（予算計画）に基づいて、部門やプロジェクト全体の支出制限を設定します。

投資家を惹きつける：財務予測は、将来の収益と利益を予測することで、ビジネスの評価を決定するのに役立ちます。投資家は多くの場合、企業への投資の基礎としてこの情報を使用します。