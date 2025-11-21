資産・設備管理

財務予測とは

公開日 2025年11月21日
コンピューターの前に座っている2人の女性
By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

財務予測の定義

財務予測とは、収益、キャッシュフロー、経費などの要素を見積もることで、事業の将来の業績を予測するプロセスのことです。

企業が雇用、投資、運用、予算、その他のファイナンシャル・プランニングの側面について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

実際には、過去のデータ、市場の動向、専門家の意見の組み合わせに基づいて財務予測が行われます。財務アナリストは、これらの知見を活用して、将来の売上、収益性、現金支出、および企業の全体的な財務状況を予測するプロフォーマ（予測）財務諸表を作成します。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

財務予測が重要な理由

財務予測は戦略計画の基本的なツールです。企業が新たな課題に直面し、機会を捉え、リスクを管理し、意思決定を改善するのに役立ちます。また、貸し手、投資家、ビジネス・パートナーなどのビジネス利害関係者に重要な財務データも提供します。

企業は通常、次の目標を達成するために財務予測を使用します。

  • 情報に基づいた意思決定を行う：財務予測は、企業が給与計算、人員配置、在庫、生産などの分野にリソースを割り当てる方法を決定するのに役立ちます。
  • 目標を設定する：将来の財務実績を正確に予測することで、企業は運転資金の可用性に基づいた目標成長率などの現実的な目標を設定できます。
  • 予算の計画：財務チームは、収益、経費、キャッシュフローに関する会社の財務予測（予算計画）に基づいて、部門やプロジェクト全体の支出制限を設定します。
  • リスク管理：企業は財務予測を用いて、市場の低迷、営業コストの上昇、サプライチェーンの混乱など、財務リスクをもたらす可能性のあるさまざまなシナリオを計画します。
  • 投資家を惹きつける：財務予測は、将来の収益と利益を予測することで、ビジネスの評価を決定するのに役立ちます。投資家は多くの場合、企業への投資の基礎としてこの情報を使用します。
  • 業績の監視：企業は多くの場合、進捗状況の追跡や問題の特定、戦略の調整のために、実際の財務指標と予測と比較します。
製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
製品の詳細はこちら

財務予測の4つの構成要素

統合財務予測を作成するための重要な要素は4つあります。

  1. 売上予測
  2. 収益予測
  3. キャッシュ・フロー予測
  4. バランスシート予測

これらの各要素は、他の要素とtつながり、将来の業績を予測する構成要素として機能します。

1. 売上予測

売上予測は、財務予測の他のすべての構成要素の基盤となります。売上予測は、企業が将来のある期間に販売する可能性が高いものを予測するプロセスであり、通常は数週間、数か月、または四半期単位で測定されます。

すでに進行中の取引、または販売パイプラインに入ると予想される取引からの売上収益を推定します。

2. 収益予測

売上予測が整うと、収益予測を開始できます。このプロセスでは、すべての予想収益と、運用コスト、売上原価、税金、利息支払いなどの費用を測定します。

この情報は、企業の将来の純利益または利益の予測を示す見積損益計算書を作成するために使用されます。

3. キャッシュ・フロー予測
 

将来の売上と純利益の推定は、現金がいつどのようにして企業に出入りするかを予測するために使用されます。

キャッシュ・フローの一般的な例としては、顧客が支払いを行うとき（インフロー）と、企業が従業員に支払いを行うとき（アウトフロー）があります。プロフォーマ・キャッシュ・フロー計算書は、特定期間における企業全体でのこれらの収入と支出を予測します。

4. バランスシートの予測

売上、利益、キャッシュ・フローの予測を組み合わせて、見積貸借対照表を作成します。この文書は、企業の将来の資産、負債、株式の概要に関するものです。

たとえば、製品在庫（資産）、ベンダーへの債権（負債）、普通株（株式）などが含まれる場合があり、企業の予想される財務状況を詳細に把握できます。

財務予測の方法
 

財務予測には、定量的予測と定性的予測の2つの主なタイプがあります。企業は通常、両方の予測方法を組み合わせて使用します。

定量的予測
 

数量予測は、過去のデータを使用して、将来起こりそうなことを予測します。たとえば、前四半期の売上数値は、次の四半期の収益の見積もりに使用される場合があります。これらは、傾向やパターンが将来の性能にどのような影響を与えるかを予測するために、統計や数学的モデルに大きく依存しています。

以下は、一般的な定量的手法です。

  • 直線：このシンプルな手法では、企業のこれまでの成長率が直線のように同じ経路で進むと想定します。たとえば、過去2年間に4%の成長率を達成した場合、直線法では、来年も4%の成長率が予測されます。安定した市場では効果的であると考えられますが、変化が頻繁にあったり変動が激しい市場では信頼性が低くなります。
  • 移動平均：直線的な傾向とは異なり、移動平均法では、時間の経過に伴うビジネス・データの変動が平滑化されます。このプロセスを過去の期間の成果を平均化し、その平均を使用して将来の成果を予測します。たとえば、過去5か月の平均株価を使って、来月の株価を推定するといったことが可能になります。
  • 線形回帰：この手法は回帰分析を用いて独立変数と従属変数の関係を把握します。たとえば、広告費（独立変数）が月次売上（従属変数）にどのように関連するかを示すことができます。このアプローチは、予想される広告費に基づいて将来の売上収益を予測するのに役立ちます。

定性的予測

統計に依存する定量的な方法とは異なり、定性的な予測では、予測の基礎として人間の判断と意見を使用します。新製品の発売やスタートアップ企業の設立など、履歴データが利用できない状況で役立ちます。

一般的な定性的な手法には、ここで概説されているものがあります。

  • 市場調査：消費者調査とフォーカス・グループは、競争調査と同様に、企業が市場調査を行うために使用する一般的な手法です。収集したデータは、消費者行動、需要、価格設定、競合他社の戦略など、将来の市場状況を予測するのに役立ちます。
  • 専門家の意見：この手法は、企業幹部、営業チーム、財務アナリスト、業界アナリストなど、企業内外の専門家の知識に依存しています。通常、意見は調査、インタビュー、委員会を通じて収集され、予測を作成するために組み合わされます。
  • デルファイ法:デルファイ法は、専門家の意見の予測精度を高めるために設計されたシステムです。専門家からの意見を複数回収集、分析、精製し、徐々にコンセンサスを構築していきます。繰り返しのフィードバックが必要なため、他の定性的手法よりもコストと時間がかかることがよくあります。

財務予測と財務モデリングの比較

財務予測は、将来の財務結果を予測します。財務モデリングは、その予測に基づいて戦略を導けるよう企業を支援します。

言い換えれば、予測は、さまざまなシナリオの結果を分析および予測する数学的モデル（多くの場合Excel）のベースラインを提供します。たとえば、財務予測によって来月の収益が予測される場合、財務モデルは、価格上昇がその数値にどのような影響を与えるかを予測できます。

財務予測と予算編成

財務予測と予算編成は密接に関連していますが、プロセスは異なります。予算は通常、企業が会計年度に予想される収益とリソースをどのように割り当てるかという静的なロードマップを提供します。

財務予測プロセスはより動的になり、短期と長期の両方の時間枠にわたって将来の結果を予測します。収益、キャッシュ・フロー、経費の財務予測は、現実的で信頼できる予算を構築するうえで不可欠です。

財務予測における人工知能

現在、多くの企業がAI搭載の財務予測ツールを使用して、過去の業績を分析し、将来の結果を予測しています。

IBM Institute of Business Valueが300人のCFOを対象に実施した調査によると、58%が予測とモデリングに従来の人工知能（AI）を使用していると回答しています。また、42％が将来的には、予測とモデリングに生成AIを使用する予定だと報告しています。

財務予測にAIを使用するメリットには、次のような主要なメリットがあります。

  • リアルタイム予測：AI予測モデルは、内部および外部のデータ・ソースを分析し、最新の市場の変化に基づいたリアルタイムの予測を行います。
  • 自動レポート：AIは自然言語プロンプトを使用して財務予測のレポートを自動化できるため、レポート作成時間を数日から数分に短縮できます。
  • 正確な予測：AIは、従来の方法では発見が困難または時間のかかる膨大な量のデータ内のパターン、傾向、外れ値を発見できます。
  • リスク検知： AIは、不正取引やサプライチェーンの混乱など、財務リスクをもたらす可能性のあるデータ・パターンを早期に警告します。
Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
関連ソリューション
AIを活用した統合計画立案と分析

AI を活用した統合ビジネス プランニングを、目標に最適な環境でご自由に展開していただけます。

 

         ファイナンシャル・プランニングの分析はこちら
    IBM AIファイナンス・ソリューション

    インテリジェントな自動化と予測的洞察を備えたIBM AI for Financeで財務を変革し、よりスマートで迅速、かつ回復力のある財務業務を推進します。

         AIファイナンス・ソリューションはこちら
    財務コンサルティングサービス

    IBM Consultingで財務を再構築。専門知識とAI駆動型ソリューションを組み合わせることで、より効率的で戦略的な財務機能を実現します。

         金融コンサルティング・サービスの詳細はこちら
    次のステップ

    AIの使用によりファイナンシャル・プランニングとオペレーションを統合し、予測を強化し、プロセスを合理化し、性能を向上させます。

         IBM Financial Planning Analysisの詳細はこちら AIファイナンス・ソリューションはこちら