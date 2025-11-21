財務予測とは、収益、キャッシュフロー、経費などの要素を見積もることで、事業の将来の業績を予測するプロセスのことです。
企業が雇用、投資、運用、予算、その他のファイナンシャル・プランニングの側面について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
実際には、過去のデータ、市場の動向、専門家の意見の組み合わせに基づいて財務予測が行われます。財務アナリストは、これらの知見を活用して、将来の売上、収益性、現金支出、および企業の全体的な財務状況を予測するプロフォーマ（予測）財務諸表を作成します。
財務予測は戦略計画の基本的なツールです。企業が新たな課題に直面し、機会を捉え、リスクを管理し、意思決定を改善するのに役立ちます。また、貸し手、投資家、ビジネス・パートナーなどのビジネス利害関係者に重要な財務データも提供します。
企業は通常、次の目標を達成するために財務予測を使用します。
統合財務予測を作成するための重要な要素は4つあります。
これらの各要素は、他の要素とtつながり、将来の業績を予測する構成要素として機能します。
売上予測は、財務予測の他のすべての構成要素の基盤となります。売上予測は、企業が将来のある期間に販売する可能性が高いものを予測するプロセスであり、通常は数週間、数か月、または四半期単位で測定されます。
すでに進行中の取引、または販売パイプラインに入ると予想される取引からの売上収益を推定します。
売上予測が整うと、収益予測を開始できます。このプロセスでは、すべての予想収益と、運用コスト、売上原価、税金、利息支払いなどの費用を測定します。
この情報は、企業の将来の純利益または利益の予測を示す見積損益計算書を作成するために使用されます。
将来の売上と純利益の推定は、現金がいつどのようにして企業に出入りするかを予測するために使用されます。
キャッシュ・フローの一般的な例としては、顧客が支払いを行うとき（インフロー）と、企業が従業員に支払いを行うとき（アウトフロー）があります。プロフォーマ・キャッシュ・フロー計算書は、特定期間における企業全体でのこれらの収入と支出を予測します。
売上、利益、キャッシュ・フローの予測を組み合わせて、見積貸借対照表を作成します。この文書は、企業の将来の資産、負債、株式の概要に関するものです。
たとえば、製品在庫（資産）、ベンダーへの債権（負債）、普通株（株式）などが含まれる場合があり、企業の予想される財務状況を詳細に把握できます。
財務予測には、定量的予測と定性的予測の2つの主なタイプがあります。企業は通常、両方の予測方法を組み合わせて使用します。
数量予測は、過去のデータを使用して、将来起こりそうなことを予測します。たとえば、前四半期の売上数値は、次の四半期の収益の見積もりに使用される場合があります。これらは、傾向やパターンが将来の性能にどのような影響を与えるかを予測するために、統計や数学的モデルに大きく依存しています。
以下は、一般的な定量的手法です。
統計に依存する定量的な方法とは異なり、定性的な予測では、予測の基礎として人間の判断と意見を使用します。新製品の発売やスタートアップ企業の設立など、履歴データが利用できない状況で役立ちます。
一般的な定性的な手法には、ここで概説されているものがあります。
財務予測は、将来の財務結果を予測します。財務モデリングは、その予測に基づいて戦略を導けるよう企業を支援します。
言い換えれば、予測は、さまざまなシナリオの結果を分析および予測する数学的モデル（多くの場合Excel）のベースラインを提供します。たとえば、財務予測によって来月の収益が予測される場合、財務モデルは、価格上昇がその数値にどのような影響を与えるかを予測できます。
財務予測と予算編成は密接に関連していますが、プロセスは異なります。予算は通常、企業が会計年度に予想される収益とリソースをどのように割り当てるかという静的なロードマップを提供します。
財務予測プロセスはより動的になり、短期と長期の両方の時間枠にわたって将来の結果を予測します。収益、キャッシュ・フロー、経費の財務予測は、現実的で信頼できる予算を構築するうえで不可欠です。
現在、多くの企業がAI搭載の財務予測ツールを使用して、過去の業績を分析し、将来の結果を予測しています。
IBM Institute of Business Valueが300人のCFOを対象に実施した調査によると、58%が予測とモデリングに従来の人工知能（AI）を使用していると回答しています。また、42％が将来的には、予測とモデリングに生成AIを使用する予定だと報告しています。
財務予測にAIを使用するメリットには、次のような主要なメリットがあります。
