財務モデリングには、ビジネスと金融の幅広い分野で多くの用途があります。その価値は、さまざまな行動、前提、あるいは市場の状況が、財務実績にどう影響するかを意思決定者が理解するのに役立つ点にあります。一般的な用途には、以下のようなものがあります。

事業計画と予測：企業は財務モデルを使って将来の計画を立てます。収益、費用、キャッシュフローを予測することで、経営陣は予算を策定し、リソースを割り当て、業績目標を設定できます。予測を行うことで、実際の結果を期待値と比較し、必要に応じて戦略を調整することが可能になります。これは多くの場合、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムと連携して行われます。

投資家向けコミュニケーション：投資家、貸し手、その他の利害関係者は財務の明確さを期待しています。モデルは、前提や結果を明確に説明するための方法を提供し、事業がどのように成長すると期待され、リスクがどのように管理されているかを示します。これにより信頼が築かれ、戦略実行を確実に支援できるようになります。

合併・買収（M&A）：取引において、財務モデルは買収や合併が理にかなっているかどうかを評価するために使われます。モデルは、統合後の結果を予測し、相乗効果を推定し、さまざまな取引構造が収益や株主価値にどう影響するかを検証します。また、買い手が支払うべき金額や、売り手の提示価格が妥当かどうかを判断するのにも役立ちます。

業績モニタリングと意思決定支援：モデルは、予測と実績を比較することで、管理者や経営幹部が業績を評価・検証するのに役立ちます。また、新市場への参入、新製品の投入、コスト削減といった戦略的選択肢を検証するための枠組みも提供します。このアプローチにより、意思決定はよりデータ駆動型になり、直感のみに依存する度合いが低くなります。

資金調達：企業が資金を調達しようとする際、財務モデルは、どのくらいの資本が必要か、どのように使われるか、そして企業が返済義務を果たせるかどうかを示すために使われます。また、モデルは、負債と株式といった異なる資本構成を検証し、企業がどのような業績を見込んでいるのかを潜在的な投資家や貸し手に示すためにも活用されます。

リスク管理とシナリオ分析：財務モデルによって、企業は「もし〜だったらどうなるか（what-if）」というシナリオを検証できます。例えば、金利が上昇した場合、売上が想定を下回った場合、あるいは調達コストが増加した場合にどうなるか、といった分析を行います。これにより、企業はリスク管理を改善し、さまざまな状況下でも耐えうる戦略を構築できます。

企業や資産の評価：モデルは、事業、プロジェクト、あるいは機械や不動産といった特定の資産の価値を推定するために使われます。これは投資家や買収者にとって極めて重要です。企業価値評価は、将来のキャッシュフローや類似企業に基づいて、対象が今日いくらの価値があるかを知りたい投資家、買収者、または事業主にとって不可欠な要素です。割引キャッシュフロー（DCF）評価モデルや類似企業分析といった手法が、この分野では標準となっています。