計画、予算編成、予測

一般的に、計画、予算編成、予測は、組織の短期および長期の財務目標を決定し、緻密に計画するための3テップのプロセスです。
このプロセスは通常、最高財務責任者（CFO）と財務部門によって管理されます。 しかし、この定義は、財務計画と分析、サプライチェーン計画、販売計画、労働力計画、マーケティング計画など、組織計画のすべての分野を含むように拡大することができます。
ビジネス会計の基本的な手法は、1400年代まで遡ります。当時、ベネチアの投資家は、複式簿記、損益計算書、貸借対照表を使用してアジアの貿易遠征を管理していました。 「予算（budget）」という言葉は、古いフランス語で「小さな財布」を意味する「bougette」に由来します。 英国政府が「予算案を議会に提出する」という言葉を使い始めたのは1700年代半ばで、首相が年次財務諸表を発表する際に使用しました。 1800年代の後半には、企業も財務のために「予算」という言葉を常用するようになりました。
現代のビジネス予測は、1930年代の世界大恐慌による経済的な荒廃を受けて始まりました。 企業が将来をより正確に予測するのに役立つ、新しいタイプの統計や統計分析が開発されました。 このような新しい予測ツールを企業が利用できるように支援するコンサルティング会社が登場しました。
20世紀初頭の会計と予測は、手間のかかる手書きの方程式、台帳、スプレッドシートに依存していたため、困難な作業でした。 1960年代にメインフレーム・コンピューターが、1980年代にパーソナル・コンピューターが登場したことで、このプロセスはスピードアップしました。 また、Microsoft Excelなどのソフトウェア・アプリケーションが財務報告に広く使用されるようになりました。 しかし、Excelのプログラムやスプレッドシートは、入力ミスが起こりやすく、さまざまな部門や個人が共同で報告書を作成する必要がある場合には扱いにくいものでした。
2000年代に入ると、企業は増え続ける業務データ・ソースに加えて、気象、社会的気運、計量経済データなど、企業のトランザクション・システム外の情報にもアクセスできるようになりました。 その結果、予測に利用できるデータは膨大な量になり、それを処理するためのより洗練されたソフトウェア・ツールが必要になりました。
このような複雑なデータを処理するために、多くのプランニング・ソフトウェア・パッケージが登場し、処理とコラボレーションの両方の側面で、計画、予算編成、予測をより迅速かつ容易に行えるようになりました。 データから自動的に得られる予測的な洞察によって、企業は変化していくトレンドを見極め、後知恵だけでなく先見性を持って意思決定を導くことができるようになりました。
今日では、クラウド・ベースのシステムが標準になってきており、柔軟性、セキュリティー、コストの削減が実現されています。これにより、組織は正確な予測と予算をより少ない誤差で生成することができます。
しかし、このような進歩にもかかわらず、企業は依然として伝統的なスプレッドシートに大きく依存しています。1 70%の企業は、スプレッドシートでの報告に大きく依存しており、オンプレミスの専門ソフトウェアを利用している企業はわずか16%、計画にクラウド・ソフトウェアを利用している企業はわずか10%に過ぎません。
多くの企業は、未だに100年以上前に開発された管理手法である年次計画と予算に基づいて戦略を立てています。 しかし、より競争の激しい今日の環境において、計画、予算、予測は、2四半期や3四半期、あるいはそれよりも前の実態ではなく、現在の実態を反映する必要があるということを組織は認識しています。 継続的プランニングとローリング予測は、計画、予算、予測を年間を通じて頻繁に、四半期ベースまたは月ベースで更新するための手法として、広く使用されるようになりつつあります。 これらのアプローチは、責任者が競合他社よりも先にトレンドを見つけ、料金体系、製品構成、資本配分、さらには人員配置のレベルについて、より多くの情報に基づいた適切かつアジャイルな意思決定を行うのに役立ちます。
適切な計画、予算編成、予測のプロセスを構築して実装することで、組織はより正確な財務報告と分析を確立できます。これにより、より正確な予測が可能になり、最終的には収益の拡大につながります。 この重要性は、最も伝統的な業界にも破壊的な競合他社が参入してきている今日のビジネス環境において、さらに高まっています。
企業が、定評のある計画や予測のベスト・プラクティスと組み合わせて、データや分析を取り入れることで、戦略的意思決定が強化され、より正確な計画やよりタイムリーな予測を手に入れることが可能になります。 全体として、これらのツールやプラクティスの導入によって、時間を節約し、エラーを減らし、コラボレーションを促進し、真の競争上の優位性をもたらす統制のとれた経営文化を醸成することができます。
具体的には、企業は以下のことが可能になります。
予算編成、計画、予測を行うためのソフトウェアは、既製のソリューションとして購入することも、より大規模な統合企業業績管理（CPM）ソリューションの一部として購入することもできます。
高度なソフトウェア・ソリューションにより、組織は次のことが可能になります。
実行者が定評のあるベスト・プラクティスに従うことで、計画はより簡単で効果的なものになります。 これらのプラクティスをサポートするソフトウェア・ソリューションは、情報の適時性と信頼性を高め、組織全体の主要人物、特に最前線にいる主要人物の参加を増やすことができます。
先進的な企業では、データ収集、モデリング、分析、レポート作成などの計画サイクル全体を、インフラストラクチャー要件の少ない共通の計画プラットフォームで実施するソリューションに移行しました。 このようなプラットフォームは、予算に焦点を当てた財務タスクから、例えば、何千ものSKU（最小在庫管理単位）を持つ小売環境のためのサプライチェーンに焦点を当てた計画まで、多様なビジネス機能を扱うことができます。
IBMなどの企業は、計画、予算編成、予測のプロセスを合理化するために、包括的な統合ソフトウェア・ソリューションを提供しています。 急速に変化する今日のビジネス状況に組織が適応するためには、信頼できる単一のソースを構築してそのすべてのデータを可視化するための1つのソリューションが必要だということです。 このようなソリューションは、ビジネスの財務的な側面だけでなく、企業全体の強力な予測エンジンとなります。 クラウドであるかオンプレミスであるかにかかわらず、これらのアジャイルな計画と探索的分析のソフトウェア・ソリューションによって、企業はより迅速かつ俊敏に、先見性を持って計画、予算編成、予測を行うことができます。
計画、予算編成、予測のソフトウェアを評価して選択することは、複雑な作業です。 ソフトウェアの機能、計画プロセスに対する価値、および計画のベスト・プラクティスをサポートする能力を慎重に検討する必要があります。 また、ベンダーの信頼性やサポート、ユーザー・コミュニティーとのつながり、販売完了後の顧客の成功に向けたの取り組みなどの要素もあります。
IBM Analytics (PDF, 352 KB) は最近、組織が計画、予算編成、予測のソフトウェアを評価するのに役立つガイドを発表しました。このガイドでは、探求すべき重要な品質を特定しています。
重要なのは、製品の機能や性能を評価するだけではなく、それらの機能が組織内のさまざまなユーザーによってどのように実行されるかを評価することです。 財務、業務、人事、販売など、さまざまな利害関係者が使用する計画ソリューションをテストすることが重要です。
IBM Planning Analyticsは、企業の計画、予算編成、予測を自動化する単一のソリューションを提供します。
IBM Cognos Analyticsを使用すると、管理された信頼できる環境で、ユーザーが必要とする洞察を見つけ、詳しく検証し、共有するために必要な自律性を得ることができます。
合理化されたベスト・プラクティスの財務統合とレポート作成のための機能と柔軟性を提供する包括的なソリューションです。