計画、予算編成、予測

ビジネス会計の基本的な手法は、1400年代まで遡ります。当時、ベネチアの投資家は、複式簿記、損益計算書、貸借対照表を使用してアジアの貿易遠征を管理していました。 「予算（budget）」という言葉は、古いフランス語で「小さな財布」を意味する「bougette」に由来します。 英国政府が「予算案を議会に提出する」という言葉を使い始めたのは1700年代半ばで、首相が年次財務諸表を発表する際に使用しました。 1800年代の後半には、企業も財務のために「予算」という言葉を常用するようになりました。

現代のビジネス予測は、1930年代の世界大恐慌による経済的な荒廃を受けて始まりました。 企業が将来をより正確に予測するのに役立つ、新しいタイプの統計や統計分析が開発されました。 このような新しい予測ツールを企業が利用できるように支援するコンサルティング会社が登場しました。

20世紀初頭の会計と予測は、手間のかかる手書きの方程式、台帳、スプレッドシートに依存していたため、困難な作業でした。 1960年代にメインフレーム・コンピューターが、1980年代にパーソナル・コンピューターが登場したことで、このプロセスはスピードアップしました。 また、Microsoft Excelなどのソフトウェア・アプリケーションが財務報告に広く使用されるようになりました。 しかし、Excelのプログラムやスプレッドシートは、入力ミスが起こりやすく、さまざまな部門や個人が共同で報告書を作成する必要がある場合には扱いにくいものでした。

2000年代に入ると、企業は増え続ける業務データ・ソースに加えて、気象、社会的気運、計量経済データなど、企業のトランザクション・システム外の情報にもアクセスできるようになりました。 その結果、予測に利用できるデータは膨大な量になり、それを処理するためのより洗練されたソフトウェア・ツールが必要になりました。

このような複雑なデータを処理するために、多くのプランニング・ソフトウェア・パッケージが登場し、処理とコラボレーションの両方の側面で、計画、予算編成、予測をより迅速かつ容易に行えるようになりました。 データから自動的に得られる予測的な洞察によって、企業は変化していくトレンドを見極め、後知恵だけでなく先見性を持って意思決定を導くことができるようになりました。

今日では、クラウド・ベースのシステムが標準になってきており、柔軟性、セキュリティー、コストの削減が実現されています。これにより、組織は正確な予測と予算をより少ない誤差で生成することができます。

しかし、このような進歩にもかかわらず、企業は依然として伝統的なスプレッドシートに大きく依存しています。1 70%の企業は、スプレッドシートでの報告に大きく依存しており、オンプレミスの専門ソフトウェアを利用している企業はわずか16%、計画にクラウド・ソフトウェアを利用している企業はわずか10%に過ぎません。

多くの企業は、未だに100年以上前に開発された管理手法である年次計画と予算に基づいて戦略を立てています。 しかし、より競争の激しい今日の環境において、計画、予算、予測は、2四半期や3四半期、あるいはそれよりも前の実態ではなく、現在の実態を反映する必要があるということを組織は認識しています。 継続的プランニングとローリング予測は、計画、予算、予測を年間を通じて頻繁に、四半期ベースまたは月ベースで更新するための手法として、広く使用されるようになりつつあります。 これらのアプローチは、責任者が競合他社よりも先にトレンドを見つけ、料金体系、製品構成、資本配分、さらには人員配置のレベルについて、より多くの情報に基づいた適切かつアジャイルな意思決定を行うのに役立ちます。