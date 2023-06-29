「データ監視」では、データ・パイプラインやデータの現在の状態を知ることができます。データが完全、正確、かつ新鮮であるかどうかを示します。パイプラインが成功したか失敗したかがわかります。データ・モニタリングは、物事がうまくいっているか、壊れているかを示すことはできますが、それ以外のコンテキストは多く得られません。

そのため、モニタリングはオブザーバビリティーの１つの機能にすぎません。「データ・オブザーバビリティー」は、以下を含む包括的な用語です。

モニタリング（監視）： パイプラインやシステムの運用状況を把握できるダッシュボード

パイプラインやシステムの運用状況を把握できるダッシュボード アラート： 予想されるイベントと異常の両方

予想されるイベントと異常の両方 追跡： 特定のイベントを設定し、追跡する機能

比較： 異常のアラートを含む長期的な監視

異常のアラートを含む長期的な監視 分析： パイプラインとデータヘルスに適応する自動問題検知

パイプラインとデータヘルスに適応する自動問題検知 次善アクション: エラーの修正を実行するために推奨されるアクション

1つのアクティビティー（監視）だけでなく、アクティビティーのバスケットを包含することで、オブザーバビリティーはエンジニアにとってはるかに有用になります。データ・オブザーバビリティーは、問題を説明するだけではありません。それを解決するのに役立つコンテキストと提案を提供します。

IBM Databandの共同創設者兼CTOであるEvgeny Shulman氏は、次のように説明します。「データ・オブザーバビリティーは、システム・メトリクスに詳細なコンテキストを追加し、システム・オペレーションのより深い評価を提供し、エンジニアが介入して修正プログラムを適用する必要があるかどうかを示すことであり、監視だけではありません」IBMを提供しています。「言い換えれば、モニタリングでは、あるマイクロサービスが一定量のリソースを消費していることがわかりますが、オブザーバビリティーでは、その現在の状態がクリティカルな障害に関連しており、介入が必要であるということがわかります」

データ・パイプラインでは、このような事前対応型のアプローチが特に重要です。