例えば、「合理的な時間枠内」という言葉は、部署ごと、あるいは個人ごとに意味が大きく異なります。一部の人にとっては、それは一週間を意味します。他の企業にとっては、それは四半期です。営業担当者にとって、それは次のお客様とのミーティングの前です。

非公式の約束は、各人の記憶と同じくらい強い傾向があります。データ・エンジニアリング・チームが数週間以内にデータを提供することを非公式に約束することや、ダウンストリームの社内の「消費者」が単に「ありがとう」と言うことも珍しくありません。しかし、1週間後、消費者はデータがどこにあるかを知りたいと要求し、これから経営会議に参加しようとしています。その瞬間に、彼らは暗黙の期待を持っていることに気づき、それを記録しておくと役に立っただろうと思うのです。

また、契約が単なる口頭によるものであれば、何か問題が発生すると、修正や変更が発生する可能性があります。経営幹部がデータ・コンシューマーの 1 人に何かを要求した場合、彼らの緊急事態はあなたの緊急事態になります。彼らは今それを必要としています。あるいは、潜在顧客がサンプルデータセットの閲覧を要求した場合、突然、営業担当者はその日のうちに応答しなければならないと思い込んでしまいます。

正式なデータ SLA は、これらすべてに役立ちます。これらは、データの信頼性という究極の目的を達成するためにどのように取り組んでいるかを他の人に説明するのに役立ちます。組織内の全員があなたを信頼し、ひいてはデータを信頼することを望んでいます。