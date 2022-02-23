データ品質、価値、信頼性を確保する方法

データ管理はマラソンを走るようなものです。最終結果は多くの要因によって決まり、それは長いプロセスです。しかし、あるランナーがその最初の1マイルでつまずいたり、滑走路を怪我したとします。その場合、マラソンを完走することはできません。同様に、データが取り込まれてもできるだけ早い段階でモニタリングされないと、パイプラインの残りの部分に悪影響が生じます。

このデータジャーニーの最初の1マイルで、どのようにしてデータ・ガバナンスを確実にできるでしょうか。

データは、外部 API 、外部プロバイダーからのデータ ドロップ、データベースからの取得など、さまざまなソースからパイプラインに入ります。取り込みポイントでデータを監視することで、データ・エンジニアは受信するデータのオブザーバビリティーをプロアクティブに取得できるようになります。

これにより、データを駆動して修正し、プロセスが最初から健全で信頼性が高いことを保証できるようになります。

データパイプラインのオブザーバビリティーを実現することで、データエンジニアは次のことが可能になります。