エージェント型AIシステムがデータ・エンジニアリングに採用されている理由を理解するには、最新のデータ・エンジニアリングの性質を詳しく調べることが役立ちます。

データ・エンジニアリングは、ますます広範で複雑化していくデータ・エコシステムから価値を解き放つ企業にとって不可欠なものです。データ・エンジニアは、未加工データを実際のビジネス価値を提供するアウトプットに変換するワークフローの構造化と機能の確保を支援します。データ・エンジニアリングの実行が成功すると、クリーンで正確かつタイムリーなデータセットが提供され、分析して実行可能な洞察の獲得やAIイニシアチブの推進を行うことができます。

リアルタイムデータに基づく一刻を争う意思決定など、組織のデータ駆動型の意思決定への依存が加速する中、信頼性の高いデータ・パイプラインの必要性はかつてないほど高まっています。しかし、そのようなパイプラインを維持するという課題もかつてないほど大きくなっています。現在、データ・エンジニアは、ますます複雑化するデータ・スタックとオーケストレーション・プロセスを監督することを任されています。

必然的に、データ・チームは「消火活動」に多くの時間を費やすことになります。言い換えれば、データ・パイプラインの問題、さらにはデータ・パイプラインの障害に対処するための保守とトラブルシューティングに集中します。

「データ・エンジニアリング・チームがパイプラインを構築する場合、エンジニアはスケジュールされたジョブ、ストアド・プロシージャー、複雑なスクリプト、変換ロジックの組み合わせに依存することがよくあります。これらのそれぞれはデータの流れを維持するために連携します場合によっては、ソース・システムで単一のスキーマ変更や列名の変更が発生すると、数時間に及ぶデバッグと再テストが発生する可能性があります」と、IBM Data & AIのシニア・プロダクト・マネージャーであるJustin Yanは、IBM Technologyの動画で説明しています。